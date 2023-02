Nintendo vince la causa sui problemi dei Joy-Con

Un giudice americano mette fine alla questione relativa ai numerosi malfunzionamenti dei controller di Nintendo Switch: nel dettaglio un tribunale USA, sostenendo la inammissibilità del ricorso, ha respinto la causa intentata contro Nintendo per i problemi dei Joy-Con, incluso il cosiddetto drift, quando con l’usura si verificano falsi input.

In pratica il Tribunale ha respinto il ricorso perché gli utenti, al momento dell’acquisto e dell’utilizzo della console, accettano l’accordo di licenza per l’utente finale (EULA) di Nintendo che “non consente azioni legali”, bensì impongono all’utente di rivolgersi a un arbitro per le cause derivanti dall’utilizzo della console.

Nonostante i tentativi di sostenere che i minorenni – che hanno usato il sistema portatile – non possono stipulare validamente l’accordo, il giudice federale alla fine ha stabilito che l’accordo è comunque valido perché stipulato con i “proprietari di fatto”, quindi con genitori e non con i bambini che effettivamente utilizzano la console.

Di conseguenza il giudice ha respinto l’azione, affermando che i genitori avrebbero dovuto esperire un il procedimento di arbitrato legale, piuttosto che intentare una causa in tribunale, come indicato dall’EULA. Da notare che sono state intentate diverse cause class-action contro Nintendo, compresi quelle proposte dai giocatori che stanno sperimentando il fenomeno del drifting dei Joy-Con sull’allora nuovo Nintendo Switch Lite.

L’anno scorso Nintendo ha presentato le sue prime scuse formali per i continui problemi dei Joy-Con affrontati dai proprietari di Nintendo Switch, ma non è stato sufficiente per fermare l’azione legale proveniente dalle parti interessate in tutto il mondo:

Per quanto riguarda i Joy-Con, ci scusiamo per eventuali problemi causati ai nostri clienti. Continuiamo a mirare a migliorare i nostri prodotti, ma poiché il Joy-Con è oggetto di una causa collettiva negli Stati Uniti e questo è ancora un problema in sospeso, vorremmo astenerci dal rispondere a qualsiasi azione specifica

Recentemente sono state trovate prove che il noto problema di drift dei Joy-Con di Nintendo Switch è stato probabilmente causato da un guasto meccanico, che indica difetti di progettazione.

Ricordiamo che i Joy-Con di Nintendo Switch possono essere utilizzati anche con iPhone e iPad a partire da iOS 16. Il 17 febbraio apre il primo parco a tema Super Nintendo World in USA.