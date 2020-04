Ora agli sviluppatori possono usare l’icona dell’app Salute

Apple ha aggiornato le Human Interface Guidelines (HIG), i documenti che forniscono agli sviluppatori di app una serie di raccomandazioni da seguire per rendere le interfacce più semplici e consistenti, indicando nuove linee guida sull’uso dell’icona dell’app Salute di Apple, fornendo indicazioni su come usare termini correlati con la tecnologia in questione e specifiche linee guida su privacy e sull’utilizzo dei dati.

L’app Salute raccoglie le informazioni definite dall’utente dalle varie app per la salute e i diversi dispositivi di fitness per fornire una panoramica chiara e aggiornata, direttamente nell’app. iOS offre inoltre agli sviluppatori la possibilità di far comunicare fra loro le app per la salute e il fitness. Con l’autorizzazione dell’utente, ogni app può usare informazioni specifiche da altre app per offrire una gestione più completa della salute e del benessere. App come ad esempio quelle per i runner possono attingere a parametri chiave di HealthKit (framework di Apple), come il sonno o l’alimentazione, per costruire un profilo utente su misura e migliorare le prestazioni sportive.

Le nuove linee-guida che gli sviluppatori devono seguire per usare HealthKit si trovano sul sito di Apple dedicato agli sviluppatori. Apple spiega agli sviluppatori che vogliono usare HealthKit che è fondamentale fornire chiare informazioni sulla privacy, accedere alle informazioni sulla salute solo quando necessario e fornire agli utenti chiari messaggi nelle richieste di permesso per accesso ai dati.

Gli sviluppatori ora possono usare l’icona dell’app Salute per promuovere le loro app e ovviamente ha predisposto linee-guida specifiche anche per questo caso, indicando una serie di parametri di cui è fondamentale tenere conto per mostrare questa icona. È possibile tenere conto solo e soltanto delle linee-guida di Apple e non sono ammesse modifiche. La Casa di Cupertino ha anche predisposto il badge “Works with Apple Health” per consentire agli sviluppatori di promuovere le loro app sui siti web.