Nuovi treppiede GORILLAPOD, in versione 3K PRO o tascabile

Chi ama la fotografia e usa iPhone o smartphone Android per i propri scatti, conoscerà certamente i supporti treppiede GorillaPod. Oggi la società lancia i nuovi modelli, 3K PRO e StarterKit, persino tascabili e da portare facilmente quando si viaggia.

La nuova linea 3K Pro è studiata per fotocamere mirrorless e DSLR, con tanto di nuova testa a sfera 3K PRO con compatibilità Arca Swiss. Nelle idee della società, la collezione GorillaPod 3K PRO risponde alla crescente domanda da parte dei consumatori di supporti per fotocamere leggeri di livello professionale. Si tratta di una collezione pensata per vlogger e content creator alla ricerca di un supporto versatile, resistente e affidabile.

GorillaPod 3K PRO combina la testa a sfera 3K PRO con il versatile treppiede GorillaPod 3K PRO, con testa in alluminio con piastra a sgancio rapido compatibile Arca-Swiss, che consente un’inclinazione verticale di 90° (tilt) e un movimento orizzontale di 360° (pan).

Il treppiede GorillaPod 3K PRO, composto da oltre due dozzine di giunti a sfera ad alta precisione, assicura le fotocamere a qualsiasi superficie, con o senza testa a sfera, rendendolo uno dei supporti più leggeri per angoli di ripresa versatili.

GorillaPod Starter Kit

Quando si parla, invece, di misure, se si è alla ricerca del più piccolo treppiede portatile, allora verrà in soccorso il GorillaPod Starter Kit, una soluzione con attacco standard ¼”-20, un morsetto universale per smartphone che si estende per adattarsi alla maggior parte degli smartphone, compresi i modelli più grandi, ma che offre anche un supporto per GoPro e uno per torcia, per supportare un peso fino a 325 grammi.

Realizzato in plastica ABS, anelli in TPE e connessioni in acciaio inossidabile, il GorillaPod Starter Kit misura 14,7×5,1×3,25 cm e pesa soltanto 85 grammi.

Portare il proprio profilo Instagram ad un nuovo livello, con fantastiche immagini e video di famiglia, amici, cibo e animali è facile grazie al nuovo GorillaPod Starter Kit. Realizzato per essere utilizzato sia all’interno che all’esterno, questo kit consente di trovare facilmente l’angolo di ripresa più pazzo che si possa immaginare o di illuminare qualunque cosa si desideri mettere in luce.

I supporto Gorillapod sono già disponibili su Amazon Italia: il modello Starter Kit ha un costo di 29,99 euro, mentre il modello 3K costa 59,99 euro.