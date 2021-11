Offerte Amazon 15 novembre fino al 61% su Apple, Sonos, Shure, Londo, Neewer

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E per il pre-Black Friday:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1199,00 € – invece di 1479,00 €

sconto 19% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Cavo da Lightning a USB (1 m) In offerta a 20,99 € – invece di 25,00 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Cavo di ricarica USB-C (2m) In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Pencil (Prima Generazione) In offerta a 89,99 € – invece di 99,00 €

sconto 9% – fino al scadenza sconosciuta

Telecamera WiFi Interno/Esterno Senza Fili con 10400mAh Batteria, Topcony FHD 1080P Videocamera di Sorveglianza, Rilevazione PIR, Audio Bidirezionale, Visione Notturna, Compatibile con Scheda SD/Cloud In offerta a 65,99 € – invece di 79,99 €

sconto 18% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Arlo Video doorbell, Videocitofono WiFi HD con batteria ricaricabile, Allarme integrato, Telecamera, Audio 2 vie, Visione 180°, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure, Bianco In offerta a 109,99 € – invece di 149,99 €

sconto 27% – fino al scadenza sconosciuta

Hoidokly Caricatore Wireless 3 in 1 Ricarica Wireless Supporto di Caricabatterie Senza Fili Docking per Apple Watch 7/6/5/4/3/2/1, iPhone 13/13 Pro/12/11/XS/X/8 e AirPods Pro(Nessun iWatch Cavo) [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a 32,99 € – invece di 38,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro Ripetitore Wireless, Velocità 300 Mbps, Prolunga del Segnale Wi-Fi, 2 Antenne, Massimo 64 Dispositivi In offerta a 12,99 € – invece di 14,99 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

Rybozen USB 2.0 Audio/Video Converter Digitalizza e modifica video da qualsiasi sorgente analogica incluso VCR VHS to DVD In offerta a 12,99 € – invece di 26,99 €

sconto 52% – fino al scadenza sconosciuta

Adattatore USB C a USB A 3.0 (2 Pezzi), Adattatore Tipo C a USB 3.0 Compatibile con MacBook, Tipo C Tablet e Smartphone, Nero In offerta a 6,88 € – invece di 6,88 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Repeater 600 International, ripetitore/estensore segnale WiFi N fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), WPS, design compatto, interfaccia in italiano In offerta a 34,90 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno, 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2 In offerta a 92,80 € – invece di 122,45 €

sconto 24% – fino al scadenza sconosciuta

Google Chromecast, Grigio Antracite, Dai Il Via Allo Streaming In offerta a 24,99 € – invece di 42,00 €

sconto 41% – fino al scadenza sconosciuta

Sony WF-XB700 – Auricolari True Wireless, Extra Bass con microfono integrato e autonomia fino a 18 ore (Nero) In offerta a 59,99 € – invece di 150,00 €

sconto 60% – fino al scadenza sconosciuta

Electraline 62092 Multipresa Posti Polivalenti, Schuko + 10/16 A, con 2 USB 2.4 A, Inclusi 2 Supporti per Fissaggio alla Scrivania, Nero In offerta a 18,49 € – invece di 24,39 €

sconto 24% – fino al scadenza sconosciuta

Masterizzatore DVD CD Externo Unità CD DVD Esterna USB 3.0 DVD-R CD-RW Dispositivo Lettore di Schede Portatile Ultra Slim External Disc con Mac/OS/XP/Win10/Win7/Win8 In offerta a 19,45 € – invece di 22,89 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Sonos Beam Soundbar TV Smart, Compatibile con Alexa e Google Assistant Integrati, Bianco In offerta a 339 – invece di 449

sconto 24% – fino al 21 nov 21

Shure Kit di Prodotti P58-Cn-240-Mvi-Efs per la Registrazione Digitale, Composto da Microfono PGA58-XLR, Cuffie SRH240A e Interfaccia Audio Mvi In offerta a 113,05 – invece di 229

sconto 51% – fino al 22 nov 21

Interruttore Smart Switch Wifi Intelligente Rel� Wireless Universale, Funzione Timer, APP Controllo Remoto, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Home e IFTTT, 4 Pezzi meross In offerta a 25,44 – invece di 32,99

sconto 23% – fino al 21 nov 21

A ADDTOP Caricabatterie Solare 26800mAh Solare Caricatore R�pida 3A Solare Powerbank con 32 LEDs Luci brillante USB C Batteria Esterna per Smartphones Tablets, ECC In offerta a 31,44 – invece di 36,99

sconto 15% – fino al 21 nov 21

AfterShokz Trekz Titanium AS600SG Cuffie bluetooth a conduzione ossea wireless per lo sport con auricolari e microfono resistenti al sudore, Grigio/Nero In offerta a 67,95 – invece di 79,95

sconto 15% – fino al 21 nov 21

AfterShokz Trekz Cuffie a conduzione ossea senza fili, in titanio, Bluetooth, a prova di sudore, con microfono, per sport, taglia unica, colore: nero In offerta a 67,95 – invece di 79,95

sconto 15% – fino al 21 nov 21

Antenna Portatile da Interno / Esterno per TV Digitale HD / Ricevitore Decoder TV TDT / PC TV USB / FM / DAB � August DTA180 Antenna TV Digitale HD Interna / Esterna MPEG4 (H.264) HEVC (H.265) In offerta a 10,15 – invece di 15,95

sconto 36% – fino al 21 nov 21

Edifier R1280DB Diffusori da Scaffale Azionati Via Bluetooth – Ingresso Ottico – Monitor da Studio Wireless – Casse Nearfield da 4 Pollici – 42w RMS – Venature del Legno In offerta a 110,41 – invece di 129,9

sconto 15% – fino al 21 nov 21

Londo Porta Telecomandi con 5 scomparti – Per contenere telecomandi di TV, stereo, decoder, DVD, Blu-Ray – in finta pelle con fodera interna in suede. Adatto per salotto o camera da letto (Bianca) In offerta a 24,66 – invece di 29,99

sconto 18% – fino al 21 nov 21

Londo OTTO174 – Organizer per telecomando in pelle e Caddy con slot per tablet, Bianca In offerta a 26,39 – invece di 32,99

sconto 20% – fino al 21 nov 21

Londo Leather Tappetino per mouse in pelle – Extra Grandi (Vera Pelle, Susino Selvatico) In offerta a 43,99 – invece di 54,99

sconto 20% – fino al 21 nov 21

Londo OTTO395, Portapenne e Matite in Vera Pelle (Rosso) In offerta a 23,18 – invece di 28,99

sconto 20% – fino al 21 nov 21

Londo Pochette / Housse compatibile con MacBook Pro en Cuir V�ritable (13.3 – 13 Pollici, P�rpura) In offerta a 35,73 – invece di 54,99

sconto 35% – fino al 21 nov 21

Londo – Custodia per tablet in vera pelle con due slot per schede e portapenne / portamatite Apple in pelle (Rosso, 12.9 Inch) In offerta a 31,99 – invece di 39,99

sconto 20% – fino al 21 nov 21

Neewer – 5 In 1 Portatile Multi 39″x 59″/100x150cm fotocamera di illuminazione riflettore Kit / diffusore con custodia per fotografi In offerta a 36,54 – invece di 44,99

sconto 19% – fino al 21 nov 21

Neewer 48 Macro LED Anello Flash con LCD Display Controllo di Aliemntazione, Anello di Adattatore e Flash Diffusore per Canon 650D, 600D, 550D, 70D, 60D, 5D Nikon D5000, D3000, D5100, D3100, D7000, D7100, D800, D800E, D60 In offerta a 39,09 – invece di 48,99

sconto 20% – fino al 21 nov 21

Neewer PRO 9 piedi / 260cm Kit Sostegno Luce Resistente in Lega di Alluminio Fotografia Studio per Video, Ritratti e Foto, 2 Pezzi In offerta a 58,99 – invece di 75,99

sconto 22% – fino al 21 nov 21

THE G-LAB Keyz PALLADIUM Tastiera Gaming ITALIANA RGB – Retroilluminato Tastiera da Gioco, Poggiapolsi magnetico per polso, 26 tasti anti-ghosting – PC/PS4/PS5/Xbox Series X/Xbox One – NUOVO In offerta a 21,24 – invece di 29,99

sconto 29% – fino al 21 nov 21

Amazon Brand – Umi Avvolgitubo da Giardino 25 pi� 2M, Avvolgitubo a Parete con Ugello e Pistola a Spruzzo, Sistema di Riavvolgimento Automatico con Blocco di Qualsiasi Lunghezza, Perno di 180 gradi In offerta a 84,99 – invece di 99,99

sconto 15% – fino al 21 nov 21

WORKPRO Borsa Porta Utensili da Lavoro 16�, 39 Tasche Borsa per Attrezzi con Tracolla Regolabile In offerta a 34,84 – invece di 49,99

sconto 30% – fino al 21 nov 21

Megagear Mg1535 Nikon D3500 Ever Ready Custodia In Finta Pelle Per Fotocamera Con Tracolla Nero In offerta a 24,12 – invece di 36,99

sconto 35% – fino al 21 nov 21

MegaGear Custodia in Neoprene compatibilie con DJI Osmo Action, Sony RX0 II, GoPro Hero 7, Sony RX0 1.0, GoPro Hero 5 Black, Hero 6 Black (Grigio) In offerta a 7,08 – invece di 17,99

sconto 61% – fino al 21 nov 21

Megagear Canon Eos Rebel Sl2, Eos 200D, Kiss X9 18-55Mm Lentille Ever Ready Custodia In Finta Pelle Per Fotocamera Con Tracolla Rosso Mg1309 In offerta a 22,75 – invece di 34,99

sconto 35% – fino al 21 nov 21

MegaGear Custodia in Neoprene per Canon PowerShot SX70 HS In offerta a 14,82 – invece di 29,99

sconto 51% – fino al 21 nov 21

Megagear Custodia In Finta Pelle Per Canon Eos 2000D (18-55Mm) Nero In offerta a 29,58 – invece di 54,99

sconto 46% – fino al 21 nov 21

Megagear Panasonic Lumix Dmc-Gx85, Gx80 Avec 12-32Mm Lentille Ever Ready Custodia In Finta Pelle Per Fotocamera Con Tracolla Marrone Scuro Mg1301 In offerta a 28,43 – invece di 34,99

sconto 19% – fino al 21 nov 21

Megagear Sony Cyber-Shot Dsc-Rx10 Iv, Dsc-Rx10 Iii Ever Ready Custodia In Finta Pelle Per Fotocamera Con Tracolla Marrone Scuro Mg761 In offerta a 25,26 – invece di 34,99

sconto 28% – fino al 21 nov 21

Megagear Sony Alpha A7S Ii, A7R Ii, A7 Ii (28-70Mm) Ever Ready Custodia In Finta Pelle Per Fotocamera Con Tracolla Nero Mg1120 In offerta a 27,99 – invece di 34,99

sconto 20% – fino al 21 nov 21

HOMCOM Carrello da Officina Professionale Cassettiera Portautensili in Lamiera, Nero, 68 x 46 x 88cm In offerta a 123,2 – invece di 129,95

sconto 5% – fino al 21 nov 21

Amazon Brand � Eono Binocolo Professionale Potente 10×42 – STD1042B In offerta a 45,9 – invece di 68,99

sconto 33% – fino al 21 nov 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).