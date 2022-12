Offerte Amazon 19 dicembre fino al 58% su Apple, Samsung, Huawei, LG, Panasonic, Wacom, Tile

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

E non dimenticate queste ancora valide.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 969,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 737,00 € – invece di 859,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 969,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iMac (24″, Chip M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1549,99 € – invece di 1719,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 699,00 € – invece di 789,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 1037,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT)RED con Cinturino Sport (PRODUCT)RED – Regular Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 465,00 € – invece di 569,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 20,99 € – invece di 25,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Lettore per fotocamere da Lightning a scheda SD In offerta a 28,99 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 128,00 € – invece di 159,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

<span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span> <span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span> Apple Alimentatore USB‑C da 96W In offerta a 71,99 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy Tab A7 Lite Tablet, 8.7 Pollici, Wi-Fi, RAM 3 GB, Memoria 32 GB, Tablet Android 11, Grigio [Versione italiana] 2021

In offerta a 109,99 € – invece di 169,00 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Tablet per bambini Tablet da 7 pollici quad-core 1.6GHz Aocwei Android 11 HD per bambini, 32GB (TF 128GB) | Wi-Fi 6| Doppia fotocamera | Controllo parentale | Custodia a prova di bambino, Blu

In offerta a 69,99 € – invece di 75,99 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HUAWEI Watch GT Runner Smartwatch Adattatore AP52, Programma di Allenamento Scientifico, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, GNSS Dual-Band 5 Sistemi, Mappatura Attività Fisica, AI Running Coach, Nero

In offerta a 199,90 € – invece di 199,90 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 32LQ63006LA Smart TV 32″ Full HD, TV LED 2022 con Processore α5 Gen 5 con AI, webOS 22, HDR, Wi-Fi, Bluetooth, Game Optimizer, Google Stadia e GeForce NOW, Compatibile con Google Home e Alexa [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 233,00 € – invece di 319,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Panasonic TX-65LX600EZ Series 4K LED Smart TV, NERO, 65″ [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 599,00 € – invece di 749,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Metz LCD 24MTD1000Z TV 24” (60cm) LED, HD, Versione 2022, DVB-T2/C/S2 HDTV compatibile HEVC (H265), Dolby Digital Plus, nero [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 99,99 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 27UL500 Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840×2160, 1 Miliardo di Colori, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 259,99 € – invece di 349,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 27UN880 UltraHD 4K ERGO Monitor 27″ LED IPS HDR 400, 3840×2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, USB 3.0, Audio Stereo 10W, AUX, ERGO Stand, Flicker Safe, Nero

In offerta a 449,99 € – invece di 699,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 32UN880 ERGO Monitor 32″ UltraHD 4K LED IPS HDR, 3840×2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB-C, USB Hub, Speaker Stereo 10W, Uscita Audio, Flicker Safe, Stand ERGO, Nero

In offerta a 549,99 € – invece di 799,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lexar Professional 1667x Scheda SD 128 GB, Scheda di memoria SDXC UHS-II, Fino a 250 MB/s di lettura, per Fotografi Professionisti, Videografi, Appassionati (LSD128CB1667)

In offerta a 39,99 € – invece di 45,31 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Wacom Intuos Small Tavoletta Grafica – Tavoletta Portatile per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con penna sensibile alla pressione nero – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning

In offerta a 49,90 € – invece di 79,90 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sciphylia Tavoletta Grafica LCD Scrittura 8,5 Pollici Elettronica Lavagna da Disegno con Penna Lavagna da Disegno Cancellabile Portatile con Interruttore di Blocco Colorato Lavagnetta per Bambini Nero

In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Tile Mate (2022) Bluetooth Trova oggetti, 1 Pezzo, Portata rilevamento 76 m, compatibile con Alexa e Google Home, iOS e Android, Trova chiavi, telecomandi e altro, Bianco

In offerta a 17,24 € – invece di 24,99 €

sconto 31% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Soundcore Cuffie ibride Anker Life Q30 canc. Attiva Rumore Mod. Multiple, Suono Alta ris, 40 ore di Riprod, Chiamate Chiare, ricarica rapida, Auricolari Morbidi, Cuffie Bluetooth, Viaggio, Ufficio

In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Bianco ghiaccio

In offerta a 74,99 € – invece di 129,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022), Antracite + Philips Hue White 2 Lampadine LED Smart (E27), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente

In offerta a 39,99 € – invece di 94,98 €

sconto 58% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Miracase [2022-2a Generazione] Porta Cellulare Auto e Supporto Cellulare Flessibile , Per Presa D’aria Dell’Auto Porta Smartphone Universale Compatibile con iPhone 13/14 e Samsung Xiaomi

In offerta a 15,16 € – invece di 27,99 €

sconto 46% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony MHC-V02 Sistema audio All in One con JET BASS BOOSTER, Effetti Luminosi, Lettore CD, Bluetooth, USB, Nero

In offerta a 155,99 € – invece di 230,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Pioneer DM-40 – Coppia casse studio diffusori monitor attivi homestudio desktop a 2 vie 4″ / 0,75″ 21w, Nero

In offerta a 122,10 € – invece di 169,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200)

In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Dreame W10 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Base Ricarica Serbatoio Autopulente, Aspirazione 4000 Pa, Rilevamento intelligente ostacoli, Mappatura Navigazione Lidar, Attivazione Vocale Alexa

In offerta a 799,00 € – invece di 1059,90 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).