Offerte Amazon 20 dicembre fino al 70% su Apple, XGIMI, Asus, ESR, Elago, Funko

Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo per 7 giorni

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi con 64GB di archiviazione (3ª generazione) In offerta a 149,00 € – invece di 169,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 859,00 € – invece di 959,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 639,00 € – invece di 729,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1449,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1179,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 Pro (128 GB) – Titanio blu In offerta a 1169,00 € – invece di 1239,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 (128 GB) – nero In offerta a 899,00 € – invece di 979,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 699,00 € – invece di 879,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 9 GPS 45mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 489,00 €

sconto 12% – fino a 27 novembre

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 44 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – M/L. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 239,00 € – invece di 319,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 239,00 € – invece di 289,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (prima generazione) – Include Adattatore da USB‑C a Apple Pencil In offerta a 95,00 € – invece di 119,00 €

sconto 20% – fino a 27 novembre

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 65,00 € – invece di 85,00 €

sconto 22% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con i computer Mac con chip Italiano, tasti neri In offerta a 178,00 € – invece di 205,00 €

sconto 13% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 119,00 € – invece di 135,00 €

sconto 11% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 99,00 € – invece di 109,00 €

sconto 8% – fino a 27 novembre

Apple USB-C Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione) – Italiano – Nero In offerta a 349,00 € – invece di 429,00 €

sconto 19% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione) – Italiano ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a 27 novembre

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 107 € – invece di 149,00 €

sconto 28% – fino a 27 novembre

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 279,00 €

sconto 11% – fino a 27 novembre

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 159,00 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino a 27 novembre

Altre Offerte

XGIMI Halo+ Proiettore Portatile Full HD, DLP Proiettore WiFi Bluetooth 700 ISO Lumen, Android TV10.0,Harman/Kardon Altoparlante, messa a fuoco automatica,compatibile con Bluetooth WiFi, supporto 4K

In offerta a 699,00 € – invece di 849,00 €

sconto 18% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

XGIMI Elfin Mini proiettore, proiettore portatile ultra compatto 1080P, 600 ISO Lumen, ingresso 4K supportato per film e giochi, Android TV 10.0, altoparlanti Harman Kardon, Keystone automatico

In offerta a 499,00 € – invece di 649,00 €

sconto 23% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

XGIMI MoGo 2 Pro 1080P Proiettore portatile, con Wifi Bluetooth, Android TV 11.0, 400 Lumen ISO, Altoparlanti 2X8W, Compatibile 4K, Autofocus, Evitamento Oggetti e Regolazione Schermo

In offerta a 509,00 € – invece di 599,00 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

XGIMI MoGo 2 Proiettore Portatile, Mini Proiettore con Wifi e Bluetooth, Android TV 11.0, 400 Lumen ISO, Altoparlanti 2X8W, Auto Focus, Evitamento di Oggetti e Adattamento dello Schermo

In offerta a 299,00 € – invece di 399,00 €

sconto 25% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ASUS RT-AX86U Pro AX5700 Gaming Router estendibile con Mobile Tethering, alternativa ai Router 4G 5G Dual Band WiFi 6, Porta 2.5G, Compatibile con PS5, AiProtection Pro, Parental Control

In offerta a 172,99 € – invece di 319,00 €

sconto 46% – fino a 2 gen ’24

BONTEC Supporto TV Parete con Braccio Lungo per schermi LCD/LED/OLED da 32-70 Pollici,Supporto TV Braccio Lungo inclinabile e girevole fino a 60 kg, Max VESA 400x400mm

In offerta a 58,15 € – invece di 99,99 €

sconto 42% – fino a 24 dic ’23

iWALK Batteria Esterna 3350mAh Ultra Compatta Power Bank Cavo Integrato Caricabatterie Portatile Compatibile per iPhone 14,13,13 Mini,12, 12 Mini, 12 PRO, 11, 11 PRO, XS, XR, 7,8, 8 Plus, 6s (Bianco)

In offerta a 12,59 € – invece di 17,99 €

sconto 30% – fino a 24 dic ’23

iWALK Batteria Esterna 3350mAh Ultra Compatta Power Bank Cavo Integrato Caricabatterie Portatile Compatibile per iPhone 14,13,13 Mini,12,12 Mini,12 Pro, 11, 11 Pro, XS, XR, 7,8,8 Plus,6S (Bianco+Nero)

In offerta a 22,39 € – invece di 31,99 €

sconto 30% – fino a 24 dic ’23

ESR Cover per iPhone 15 Plus, 6.7 Pollici, Custodia Trasparente TPU Antiurto Sottile, Resistente all’ingiallimento, Trasparente

In offerta a 8,07 € – invece di 9,99 €

sconto 19% – fino a 24 dic ’23

ESR Cover Trasparente Compatibile con iPhone 15 PRO Max, Custodia Antiurto Sottile, Resistente all’ingiallimento, TPU, Serie Zero, Trasparente

In offerta a 8,87 € – invece di 10,99 €

sconto 19% – fino a 24 dic ’23

ESR Cover per iPhone 14 Pro, Custodia in TPU 6,1 Pollici, Antiurto e Sottile in Silicone, Resistente all’ingiallimento, Serie Project Zero, Trasparente

In offerta a 6,45 € – invece di 14,99 €

sconto 57% – fino a 24 dic ’23

ESR Cover per iPhone 14 Pro Max, Custodia in TPU 6,7 Pollici, Antiurto e Sottile in Silicone, Resistente all’ingiallimento, Serie Project Zero, Trasparente

In offerta a 7,26 € – invece di 10,99 €

sconto 34% – fino a 24 dic ’23

ESR Cover con Cavalletto Magsafe, Compatibile con iPhone 15 pro, Custodia con Halolock, Protezione di livello militare, Supporto ad anello per la fotocamera integrato,Blu

In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino a 24 dic ’23

ESR Cover Compatibile con iPad PRO 11 (3a Gen), Supporto per Pencil 2, Custodia Magnetica Rimovibile, Attivazione/Standby Automatica, Nero

In offerta a 32,29 € – invece di 39,99 €

sconto 19% – fino a 25 dic ’23

ESR Cover Nuovo iPad 2018/2017 9.7 Pollici, Custodia Ultra Sottile e Leggere, Slim Smart Case Magnetico con la Funzione Auto Sleep per Apple New iPad 9,7 inch 2018/2017 Release, Nero

In offerta a 13,72 € – invece di 16,99 €

sconto 19% – fino a 25 dic ’23

ESR Pellicola Protettiva Compatibile con iPad 9a Gen (2021)/8a Gen (2020)/7a Gen (2019), Vetro Temperato Premium, Resistente ai Graffi, durezza 9H, con Struttura per l?Installazione, 2 Pezzi

In offerta a 12,91 € – invece di 16,99 €

sconto 24% – fino a 25 dic ’23

ESR Cover per AirPods Pro 2°/1° Generazione (2023/2022/2019) con HaloLock, Custodia abilitata a MagSafe, Protezione dalle cadute, Chiusura magnetica, Serie Orbit, Bianco

In offerta a 12,91 € – invece di 20,99 €

sconto 38% – fino a 25 dic ’23

ESR Cover Pencil Compatibile con iPad Air 5 Generazione 2022/iPad Air 4 Gen. 2020, Custodia con Supporto per Pencil 2, Supporto Trifold per la visualizzazione, Auto Notte/Veglia, Serie Rebound, Nero

In offerta a 14,53 € – invece di 35,99 €

sconto 60% – fino a 25 dic ’23

Higgs Cinturini Compatibile con Cinturino Apple Watch 41mm 40mm 38mm per Donna e Uomo, Cinturino Magnetiche Regolabili Doppie per iWatch Series 9 8 7 SE 6 5 4 3 2 1, Liscio Maglia Milanese Nero

In offerta a 9,38 € – invece di 12,99 €

sconto 28% – fino a 24 dic ’23

Higgs Cinturini Compatibile con Cinturino Apple Watch 45mm 44mm 42mm per Donna e Uomo, Cinturino Magnetiche Regolabili Doppie per iWatch Series 9 8 7 SE 6 5 4 3 2 1, Liscio Maglia Milanese Grafite

In offerta a 10,10 € – invece di 13,99 €

sconto 28% – fino a 24 dic ’23

HOTO Set di Cacciaviti, Mini Set di Cacciaviti di Precisione 24 in 1 con Punte in Acciaio S2 Resistenti da 24 Pezzi, Ideali per Elettronica, Occhiali e Bracciali, Rosso Cinabro – P1

In offerta a 15,33 € – invece di 49,99 €

sconto 69% – fino a 24 dic ’23

HOTO 28 in 1 Set di Cacciaviti di Precisione, Set di Strumenti per Cacciaviti Magnetici Manuale con Scatola di Immagazzinaggio Magnetica

In offerta a 21,65 € – invece di 47,08 €

sconto 54% – fino a 24 dic ’23

HOTO Metro Laser con Bluetooth, Misuratore Digitale, Telemetro Portatile, 2 Modalità di Misurazione, Unità Commutabili M/Ft+in, Ricarica di Type-C

In offerta a 32,58 € – invece di 69,99 €

sconto 53% – fino a 24 dic ’23

BroadLink Striscia LED 3 m, Strisce LED Colorati Dimmerabile con telecomando per TV da 32-60 ”, Luci Colorate per Casa, Decorazioni, funziona con telecomando IR RM4 Mini RM4 pro

In offerta a 7,99 € – invece di 14,99 €

sconto 47% – fino a 2 gen ’24

Elago Cover in silicone liquido compatibile con iPhone 13 Pro Max (6,7″), custodia in silicone premium, custodia protettiva completa ? cover antiurto a 3 strutture, colore: Nero

In offerta a 11,99 € – invece di 29,99 €

sconto 60% – fino a 24 dic ’23

elago Cover Silicone Liquido Compatibile con iPhone 15 Case, Custodia Silicone Premium, Protezione Completa [Struttura Antiurto a 4 Strati], Fodera in Morbida Microfibra Antigraffio (Rosa Vivo)

In offerta a 13,43 € – invece di 34,99 €

sconto 62% – fino a 31 dic ’23

elago Cover Magnetica in Silicone Compatibile con iPhone 15 Pro Max Custodia, Compatibile con Accessori MagSafe, Magneti Integrati, Silicone Premium, Protezione [Struttura a 5 Strati] (Bianco)

In offerta a 15,19 € – invece di 49,99 €

sconto 70% – fino a 31 dic ’23

KONO Valigia Trolley Grande 76cm Rigida e Leggera in Polipropilene Valige da Viaggio con 4 Ruote e TSA Lucchetto, Rosa

In offerta a 85,35 € – invece di 116,99 €

sconto 27% – fino a 24 dic ’23

KONO Valigia Grande 75cm Rigida e Leggero Valigia da Viaggio in ABS Trolley con 4 Ruote e TSA Lucchetto, Grigio

In offerta a 58,63 € – invece di 71,99 €

sconto 19% – fino a 24 dic ’23

KONO Valigia Media 66cm Rigida e Leggero Valigia da Viaggio in ABS Trolley con 4 Ruote e TSA Lucchetto, Grigio

In offerta a 55,55 € – invece di 71,99 €

sconto 23% – fino a 24 dic ’23

KONO Valigia Trolley Rigida Bagaglio a Mano 55cm Leggero in Polipropilene Valige con 4 Ruote e TSA Lucchetto, Bianco crema

In offerta a 63,69 € – invece di 82,99 €

sconto 23% – fino a 24 dic ’23

Kono Trolley Bagaglio a Mano 55cm con Lucchetto TSA Robusto Polipropilene Valigia 40L (Turchese)

In offerta a 55,61 € – invece di 76,99 €

sconto 28% – fino a 24 dic ’23

Kono Valigia Media 66cm Rigida e Leggero Valigia da Viaggio in ABS Trolley con 4 Ruote e TSA Lucchetto, Nero

In offerta a 49,12 € – invece di 69,99 €

sconto 30% – fino a 24 dic ’23

KONO Valigia Trolley Grande 76cm Rigida e Leggera in Polipropilene Valige da Viaggio con 4 Ruote e TSA Lucchetto, Verde

In offerta a 85,35 € – invece di 116,99 €

sconto 27% – fino a 24 dic ’23

Berliner Bags Vintage Zaino in Pelle Leeds XL, Zaino Computer Uomo Donna – Marrone

In offerta a 111,45 € – invece di 139,98 €

sconto 20% – fino a 24 dic ’23

Berliner Bags Vintage Borsa Shopper Seville in Pelle, Borsa de Donna – Marrone

In offerta a 99,27 € – invece di 109,99 €

sconto 10% – fino a 24 dic ’23

Imaginext Jurassic World – Carnotauro Aculei Pungenti, dinosauro alto 28+ cm con cucciolo di velociraptor incluso e pulsante attivazione fauci, giocattolo per bambini, 3+ anni, HML42

In offerta a 32,90 € – invece di 46,99 €

sconto 30% – fino a 30 dic ’23

Barbie – La Casa dei Giochi di Chelsea, playset con 2 cuccioli, mobili e tanti accessori, casa delle bambole con ascensore, piscina, vasca di palline e scivolo, giocattolo per bambini, 3+ anni, HHX44

In offerta a 41,91 € – invece di 91,99 €

sconto 54% – fino a 30 dic ’23

Funko Bitty Pop! Teenage Mutant Ninja Turtles – Splinter, Raphael, Rocksteady E una Mini Figura Misteriosa a Sorpresa – 0.9 Inch (2.2 Cm) – TMNT da Collezione – Idea Regalo – Borse Party Stocking

In offerta a 12,95 € – invece di 16,00 €

sconto 19% – fino a 30 dic ’23

Funko Pop! Marvel: Civil War Costruisci una Scena – War Machine 7th – Captain America 3 – Esclusiva Amazon – Figura in Vinile da Collezione – Idea Regalo – Merchandising Ufficiale – Movies Fans

In offerta a 15,28 € – invece di 18,00 €

sconto 15% – fino a 30 dic ’23

