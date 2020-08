Offerte Amazon 21 agosto fino al 48%: Samsung, Xiaomi, Hisense, Eastpak, YI

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Altoparlante Bluetooth portatile, Tribit StormBox 24W Potente Cassa Impermeabile IPX7 con Basso+, 20 ore di durata Cassa portatile per Barca e Campeggio, Casa, all’aperto (nero) – In offerta a 45,99 € – invece di 59,79 €

sconto 23% – fino al 21 agosto 2020

LABISTS Raspberry Pi 3 Modello B+ (Plus) Starter Kit Barebone Madre con MicroSD Card 32GB, Custodia e Power Supply 5V 3A con Interruttore In offerta a 60,66 € – invece di 83,99 €

sconto 28% – fino al 21 agosto 2020

Supporto PC Portatile, Angolazione Regolabile Portatile Pieghevole PC Stand, Alluminio Ventilato Supporto per MacBook/PRO/Air/iPad Laptop/Huawei Matebook D/HP/Altri 10-15.6″ Laptop Tablet iPad-Argento In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al 21 agosto 2020

Honor Band 5i Fitness Tracker, Smartwatch Orologio Monitoraggio SpO2 Rilevazione di ossigeno nel sangue Monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore,Huawei TruSleep 3.5 Impermeabile 5ATM In offerta a 28,89 € – invece di 33,99 €

sconto 15% – fino al 21 agosto 2020

Lampada da Scrivania LED, TaoTronics Lampada da Tavolo 14W, 5 livelli Dimmerabili, 4 modalità Pannello di Controllo Sensibile, Porta di Ricarica USB per iPhone, iPad, Smartphone, Tablet Android In offerta a 25,46 € – invece di 30,99 €

sconto 18% – fino al 21 agosto 2020

MEIKEE 20W Faretto con Sensore di Movimento, Luce di Sicurezza con PIR, Faretto Esterno a 2000LM 6000K, Impermeabile IP66, Ideali per Giardino, Parco, Garage e Piazzale, Luce Bianca In offerta a 19,80 € – invece di 23,99 €

sconto 17% – fino al 21 agosto 2020

YI Home Camera 1080p ,Telecamera Wi-Fi Interno Compatibile con Alexa ,Telecamera IP per Bambini con Sensore Rilevamento Movimento,Notifiche Push in Tempo Reale,Audio Bidirezionale,Visione Notturna In offerta a 21,24 € – invece di 39,99 €

sconto 47% – fino al 21 agosto 2020

TACKLIFE Avvitatore Elettrico, Cacciavite Elettrico 6+1 Coppia di Serraggio, 3 Diversi Angolazione a Piegare, 2000mAh Li-ion 3,6V, 4 Nm, con 6 LED Lampadine e 31 Punte SDH13DC In offerta a 22,99 € – invece di 39,99 €

sconto 43% – fino al 21 agosto 2020

BONTEC Supporto da Tavolo per TV da 26″-55″, Regolabile in Altezza e Girevole, Piedistallo per TV LCD/LED/Plasma In offerta a 26,34 € – invece di 30,99 €

sconto 15% – fino al 21 agosto 2020

Tronsmart Cassa Bluetooth Waterproof IPX7, Riproduzione di 24 Ore con Basso, TWS Stereo Suono 360°, Altoparlante Bluetooth Portatile 5.0 per Casa, Festa, Auto, Viaggio, Spiaggia, Piscina In offerta a 24,64 € – invece di 28,99 €

sconto 15% – fino al 21 agosto 2020

Tronsmart T6 Mini Cassa Bluetooth 15W, 24 Ore Riproduzione, Audio Stereo TWS 360°, IPX6 Impermeabile, Altoparlante Wireless Portatile 5.0, Supporto Scheda di Memoria USB 64G e Assistente Vocale -Rosso In offerta a 26,34 € – invece di 30,99 €

sconto 15% – fino al 21 agosto 2020

JETech Cover Compatibile iPhone 11 (2019) 6,1″, Custodia Case con Assorbimento degli Urti e Anti-Graffio, Trasparente HD Chiaro In offerta a 5,60 € – invece di 6,99 €

sconto 20% – fino al 21 agosto 2020

Adattatore da Viaggio con 2 USB 3.0 (US/EU/UK/AU) Adattatore Universale da Viaggio con due fusibile (fusibile di ricambio) Utilizzati in più di 150 paesi Caricabatterie (Bianco) In offerta a 11,89 € – invece di 13,99 €

sconto 15% – fino al 21 agosto 2020

Hisense H55BE7000 Smart TV LED Ultra HD 4K 55″, HDR, Dolby DTS, Slim Design, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 359,00 € – invece di 449,00 €

sconto 20% – fino al 23 agosto 2020

Hisense H65BE7000 Smart TV LED Ultra HD 4K 65″, HDR, Dolby DTS, Slim Design, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 499,00 € – invece di 599,00 €

sconto 17% – fino al 23 agosto 2020

Hisense 58AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 58″, HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 449,00 € – invece di 699,00 €

sconto 36% – fino al 23 agosto 2020

HISENSE H65BE7400 Smart TV LED Ultra HD 4K 65″, Dolby Vision HDR, Wide Colour Gamut, Unibody Design,Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] [Classe di efficienza energetica A] – In offerta a 549,00 € – invece di 549,00 €

sconto 0% – fino al 23 agosto 2020

Antenna Interna TV, 1byone Antenna per DTT DVB-T/DVB-T 2 per TV con Digitale, Antenna HDTV Super Sottile VHF/UHF/FM, 0,5 mm per Ricezione Perfetta, con 4m di Cavo, Alte Prestazioni-Nera In offerta a 14,44 € – invece di 15,99 €

sconto 10% – fino al 23 agosto 2020

AmazonBasics, supporto a parete per TV da 32-70″, piatto, gamma Performance In offerta a 23,49 € – invece di 23,49 €

sconto 0% – fino al 23 agosto 2020

SIMBR Supporto per TV da Parete per TV 32-70″ 3D QLED OLED LED LCD Staffa per Televisore Piatto Inclinabile e Girevole (Vert. + 5 ° ~ -12 °,orizz. +/- 90°) Televisori Mobile Braccio VESA 600 x 400 mm In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 23 agosto 2020

Samsung TV QE49LS03RAUXZT The Frame 2019 Cornice TV, 4K 49″, Nero [Classe di efficienza energetica B] In offerta a 679,99 € – invece di 1299,00 €

sconto 48% – fino al 23 agosto 2020

Samsung HW-R530/ZF Soundbar da 290 W, 2.1 Canali, Nero In offerta a 169,00 € – invece di 279,00 €

sconto 39% – fino al 23 agosto 2020

Samsung UE65RU7450UXZT Smart TV 4K Ultra HD 65″ Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU7450, 3840 x 2160 Pixels, Silver, 2019 [Esclusiva ] [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 629,99 € – invece di 629,99 €

sconto 0% – fino al 23 agosto 2020

Xiaomi Mi 10 Lite -Smartphone 6.57″ FHD+ DotDisplay (6GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , 4160mah Batteria, 2020 [Versione Italiana] – Colore Dream White In offerta a 312,97 € – invece di 369,90 €

sconto 15% – fino al 23 agosto 2020

Xiaomi Redmi Note 9 PRO -Smartphone + Cuffie 6.67″ FHD+ DotDisplay (6GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana] – Colore Tropical Green In offerta a 249,99 € – invece di 269,90 €

sconto 7% – fino al 23 agosto 2020

Lamicall Supporto Tablet, Supporto Regolabile – Universale Stand Dock per 4.7~13″ Tablet Come iPad PRO 9.7, 10.5, 12.9, iPad Air 2 3 4, iPad Mini 2 3 4, iPhone, Samsung Tab, Altri Tablets – Nero In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino al 23 agosto 2020

Anker Power Port, 5 Porte USB, Caricatore da 60 W, 1 Porta con Power Delivery per Apple MacBook, Nexus 5 X/6P e 4 Porte PowerIQ per iPhone, iPad, Samsung e Altri dispositivi. In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino al 23 agosto 2020

Eastpak Padded Pak’r Zaino, 40 cm, 24 L, Blu (Triple Denim) In offerta a 28,63 € – invece di 50,00 €

sconto 43% – fino al 23 agosto 2020

Eastpak Pinnacle Zaino, 42 cm, 38 L, Grigio (Black Denim) In offerta a 44,72 € – invece di 85,00 €

sconto 47% – fino al 23 agosto 2020

Eastpak Out of Office Zaino, 44 cm, 27 L, Grigio (Sunday Grey) In offerta a 32,79 € – invece di 60,00 €

sconto 45% – fino al 23 agosto 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).