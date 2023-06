Offerte Amazon 22 giugno fino al 70% su Apple, SanDisk, Anker, Manfrotto, Office, OtterBox

🔥 Amazon Prime Day 2023 🔥 sta arrivando! in questo articolo trovate tutto quello che c’è da sapere (con due trucchi) per non farvi trovare impreparati

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 694 € – invece di 899,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 959,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 17%- fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – giallo In offerta a 1168,99 € – invece di 1419,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1099,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1294,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 499,99 € – invece di 589,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 289,00 € – invece di 349,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 289,00 € – invece di 349,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 239,00 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,00 € – invece di 49,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 33,00 € – invece di 39,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

SanDisk 256 GB Ultra microSDXC UHS-I scheda, con adattatore SD, fino a 150 MB/s, prestazioni dell’app A1, Classe 10, U1 In offerta a 22,70 € – invece di 41,99 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme 1TB portable NVMe SSD, USB-C, up to 1050MB/s read & 1000MB/s write speed, water & dust-resistant In offerta a 89,99 € – invece di 241,87 €

sconto 63% – fino a scadenza sconosciuta

Anker Caricatore Nano iPhone, 20 W PIQ 3.0, mini PowerPort III USB-C per iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max, Galaxy, Pixel 4/3, iPad Pro, AirPods Pro (cavo di ricarica non incluso) In offerta a 15,99 € – invece di 20,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Caricatore Wireless, INIU 15W Ricarica Rapida Wireless Phone Charger Holder Wireless Luce adattiv Supporto Telefono per iPhone 14 13 12 11 Pro Max Mini SE X XR Samsung Galaxy S22 S21 Google Pixel LG In offerta a 10,19 € – invece di 26,98 €

sconto 62% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Manfrotto MTPIXIEVO-BK Treppiedi da Tavolo a 2 Sezioni, Bianco In offerta a 33,99 € – invece di 40,56 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Refoss Presa WiFi Alexa, Presa Smart Mini con Telecomando, Presa Intelligente Domestica WiFi con Controllo vocale, Timer, Funziona con Alexa, Google Home, 2400W, 10A, 4 Pezzi In offerta a 33,99 € – invece di 46,99 €

sconto 28% – fino a 5 lug 23

Office 2021 Home and Business – Tutte le classiche applicazioni Office – Per 1 PC/MAC In offerta a 185,99 € – invece di 299,00 €

sconto 38% – fino a 26 giu 23

Microsoft 365 Business Standard – 1 utente – 5 PC/Mac +5 Tablet + 5 Telefoni cellulari – Abbonamento di 12 mesi In offerta a 98,99 € – invece di 149,00 €

sconto 34% – fino a 26 giu 23

Office 2021 Home and Business – Tutte le classiche applicazioni Office – Per 1 PC/MAC In offerta a 186,92 € – invece di 299,00 €

sconto 37% – fino a 26 giu 23

Cyclette Bluefin Fitness Tour Lite | Cyclette a uso domestico | Fitness per l’allenamento a casa | Kinomap Compatibile | Pieghevole | Console | Cyclette a resistenza magnetica | Bicicletta pieghevole In offerta a 185,99 € – invece di 219,99 €

sconto 15% – fino a 29 giu 23

OtterBox Cover Per Iphone 13 Pro Max, Slim & Sturdy Con Magsafe, Resistente A Shock E Cadute, Cover Ultrasottile, Leggera, Testata A Norme Anti Caduta Mil-Std 810G, Coral Rosa, iPhone 13 Pro Max In offerta a 11,90 € – invece di 39,99 €

sconto 70% – fino a 5 lug 23

Cover per iPhone 14 Pro, OtterBox Fre per MagSafe, resistente a acqua (IP68), shock, cover sottile con protezione schermo integrata, 5x vs le norme anti caduta MIL-STD 810G, Nero In offerta a 52,90 € – invece di 89,99 €

sconto 41% – fino a 5 lug 23

Cover per iPhone 14 Plus OtterBox Symmetry+ Clear per MagSafe,resistente a shock e cadute, sottile, testata 3x norme MIL-STD 810G, protezione antimicrobica, Trasparente, Senza Retail Package In offerta a 21,90 € – invece di 39,99 €

sconto 45% – fino a 5 lug 23

OtterBox Cover per iPhone 13 Pro, Slim & Sturdy con MagSafe, resistente a shock e cadute; cover ultrasottile, protettiva, leggera, testata a norme anti caduta MIL-STD 810G, Mercury – Blu/Nero In offerta a 11,90 € – invece di 39,99 €

sconto 70% – fino a 5 lug 23

Soundcore Cuffie Bluetooth by Anker P20i, Auricolari Bluetooth 5.3, Cuffie Wireless In-ear Driver 10mm con Bassi Potenti, 30 Ore di Riproduzione, Resistenza acqua IPX5, EQ, 2 microfoni chiamate AI In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 25 giu 23

Metz Smart TV, Serie MTC6110, 32″ (81 cm), HD LED, Versione 2022, Wi-Fi, Android 9.0, HDMI,ARC, USB, Slot CI+, Dolby Digital, DVB-C/T2/S2, Schermo senza bordi, Nero [Classe di efficienza energetica F] In offerta a 164,99 € – invece di 199,99 €

sconto 18% – fino a 29 giu 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).