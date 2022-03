Offerte Amazon 22 marzo fino al 54% su Apple, Philips Hue, Sony, Anker, Logitech, Beats

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 2528,99 € – invece di 2849,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPhone SE (128 GB) – Galassia (3a Generazione)

In offerta a 516,00 € – invece di 579,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe

In offerta a 37,99 € – invece di 45,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag in confezione da 4

In offerta a 95,20 € – invece di 119,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy Tab S7 FE Tablet Android 12,4 Pollici 5G RAM 4 GB 64 GB Tablet Android 11 Black [Versione italiana] 2021

In offerta a 495,00 € – invece di 749,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) Tablet – Display 10.1″ HD (MediaTek Helio P22T, Storage 32GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 2GB, WIFI+Bluetooth, 4G LTE, 2 Speaker, Android 10) Iron Grey – Esclusiva Amazon

In offerta a 139,00 € – invece di 179,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Band 5 Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker Versione Globale

In offerta a 24,89 € – invece di 25,99 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Philips 272E1SA – Monitor FHD da 27″, FreeSync (1920 x 1080, 75 Hz, VGA, HDMI, DisplayPort), colore: Nero

In offerta a 144,90 € – invece di 179,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme da 500 GB SSD NVMe portatile, USB-C, velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s, impermeabile e resistente alla polvere

In offerta a 79,99 € – invece di 159,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme PRO da 1 TB SSD NVMe portatile, USB-C, velocità di lettura e scrittura fino a 2.000 MB/s, resistente e impermeabile, moschettone

In offerta a 198,99 € – invece di 286,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial BX500 1 TB CT1000BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici

In offerta a 75,90 € – invece di 101,71 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Seagate Expansion Portable, Hard Disk Esterno Portatile da 1 TB – USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili e Mac, 2 Anni di Servizi Rescue (STEA1000400)

In offerta a 46,35 € – invece di 64,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 3.2 Gen 1, USB C & USB A, Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Supporta OTG, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Auto, TV, Smartphone Type C, Android

In offerta a 15,99 € – invece di 15,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Seagate BarraCuda, 2 TB, Hard Disk Interno, SATA da 6 GBit/s, 3,5″, 7.200 RPM, Cache da 64 MB per PC Desktop, Pacchetto di Facile Apertura (ST2000DM008)

In offerta a 55,90 € – invece di 55,90 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi;

In offerta a 33,99 € – invece di 45,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech StreamCam – Webcam per Live Streaming su Youtube e Twitch, Full HD 1080p a 60 fps, Connessione USB-C, Facial Tracking, Autofocus, Video Verticali, Grigio Scuro

In offerta a 84,99 € – invece di 164,99 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano

In offerta a 163,89 € – invece di 179,99 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Supporto Girevole da Tavolo per TV da 32-55 Pollici – Piedistallo per TV Regolabile in Altezza con Base in Vetro Temperato, VESA Max 400x400mm, Fino a 40 kg

In offerta a 26,34 € – invece di 39,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Penna per la Pulizia Degli Auricolari Bluetooth, kit di Pulizia per Auricolari, Multifunzione Spazzola per la Pulizia degli Auricolari Compatibile per Airpods 1/2 Compatibile per Airpods PRO

In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Blukar Supporto Cellulare Auto, Universale Supporto Telefono, Porta Cellulare Auto, 360 ° di Rotazione Supporto Auto Smartphone

In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

EooCoo Tappetino per Mouse con Comodo Supporto per Il Polso, 4mm Mousepad Poggiapolsi con Materiali Memory Foam, Base in Gomma Antiscivolo, Nero

In offerta a 5,93 € – invece di 6,98 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

MATEIN Zaino Uomo Zaino per PC Portatile, 15,6 Pollici Zaino Porta PC con Caricatore USB Zaino da lavoro, Impermeabile Zaino per Laptop, Computer, Notebook, Scuola, Viaggio Regalo Uomo & Donna – Nero

In offerta a 29,74 € – invece di 39,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Catena Luminosa Esterno, 7.5 M Luci da Esterno Impermeabile LED Catene Luminose con 13 G40 Lampadine Decorative per Terrazzo, Giardino, Balcone, Barbecue, Partito, Festa, Matrimonio, Gazebo

In offerta a 27,99 € – invece di 27,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Lepro Lampadina LED GU10, Faretti LED GU10 4W (Equivalente a 50W) Bianco Caldo 2700K 350 lumen Lampadine LED 120° Angolo del Fascio, Non Dimmerabili, Nessuno Sfarfallio (Confezione da 10 pezzi) [Classe di efficienza energetica A++]

In offerta a 19,54 € – invece di 21,99 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Faretto LED RGB Esterno Proiettore, modifica del colore 35W, modalità di strobo personalizzata DIY, colori RGB 12, tempi, telecomando incluso, IP66 impermeabile [Classe di efficienza energetica E]

In offerta a 16,14 € – invece di 19,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Luce Solare LED Esterno OUSFOT IP65 Faro Led Esterno con Pannello Solare Faretto Led da Esterno Solare con Sensore di Movimento 2200mAh 360°Regolabile Luci Solari Esterno per Giardino Parete [Classe di efficienza energetica A+++]

In offerta a 21,24 € – invece di 24,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Hue White Lampadina Smart Flame a Filamento, Bluetooth, Dimmerabile, Controllo Vocale, A60, E27, 7 W, 550lm

In offerta a 12,99 € – invece di 13,99 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Lampada da Scrivania, Lampada da Tavolo con Sensore Touch e 3 Livelli di Luminosità Protezione Degli Occhi con Luce Calda alla Base, Luce da Scrivania Ricaricabile per Cameretta di Bambini

In offerta a 11,04 € – invece di 12,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

5x Profili da 2 metri (10mt) in Alluminio grigio per Strisce LED Schermatura Opaca ingombro max striscia led 12.2mm – 16 x 7

In offerta a 27,54 € – invece di 28,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Bosch Set da 46 Pezzi per avvitatore

In offerta a 32,79 € – invece di 32,79 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Bianco

In offerta a 169,00 € – invece di 349,95 €

sconto 52% – fino a 26 mar 22

Cuffie Beats Solo3 Wireless ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto – Oro rosa

In offerta a 119,00 € – invece di 199,95 €

sconto 40% – fino a 26 mar 22

Cuffie Beats Solo3 Wireless ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto – Rosso

In offerta a 119,00 € – invece di 199,95 €

sconto 40% – fino a 26 mar 22

Auricolari Powerbeats Pro wireless ? Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore – Navy

In offerta a 179,00 € – invece di 249,90 €

sconto 28% – fino a 26 mar 22

Blue Snowball iCE Plug ‘n Play Microfono USB per Registrazione, Podcast, Broadcast, Twitch Game Streaming, Doppiaggio, Video YouTube su PC e Mac – Nero

In offerta a 55,24 € – invece di 64,99 €

sconto 15% – fino a 27 mar 22

HUANUO Supporto con Braccio per Monitor con Vassoio per Laptop, Regolabile Completamente per Schermi LED LCD da 13 a 27 Pollici e Notebook fino a 15,6 Pollici, 2 Opzioni di Montaggio

In offerta a 47,99 € – invece di 89,99 €

sconto 47% – fino a 22 mar 22

RAVIAD Cavo USB C [2Pezzi, 2m] Cavo USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo USB Type-C Ricarica Rapida Caricatore per Samsung S21/S20/S10/S9/S8/A12/A52/A51/A71, Huawei P40/P30/P20, Mi 11 10, OnePlus, Sony

In offerta a 6,79 € – invece di 13,99 €

sconto 51% – fino a 27 mar 22

Sony BRAVIA KD-43X80JP – Smart TV 43 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV (Modello esclusivo Amazon 2021)

In offerta a 649,00 € – invece di 799,00 €

sconto 19% – fino a 31 mar 22

Sony BRAVIA KD-50X80JP – Smart TV 50 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV (Modello esclusivo Amazon 2021)

In offerta a 649,00 € – invece di 899,00 €

sconto 28% – fino a 28 mar 22

Anker Soundcore Liberty 2 Pro Cuffie True Wireless, auricolari In-Ear Bluetooth con architettura acustica coassiale Astria, 32 ore di riproduzione, equalizzazione personalizzata, ricarica wireless

In offerta a 89,99 € – invece di 119,99 €

sconto 25% – fino a 27 mar 22

Anker Soundcore Liberty 2 Pro Cuffie True Wireless, cuffie bluetooth con 32 ore di riproduzione, equalizzazione personalizzata, ricarica wireless

In offerta a 89,99 € – invece di 119,99 €

sconto 25% – fino a 27 mar 22

Cuffie Bluetooth Soundcore Life P2, auricolari bluetooth con 4 microfoni, 40 ore di riproduzione, IPX7, riduzione dei rumori cVc 8.0, driver in grafene, cuffie wireless per lavoro e viaggio

In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 27 mar 22

Soundcore Anker Life A1 – Auricolari Bluetooth True Wireless, Potente audio personalizzato, 35h, Ricarica wireless, Ricarica rapida USB-C, Grado IPX7, Controllo pulsanti, Nero

In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 27 mar 22

Soundcore Cuffie Bluetooth Life P2, Auricolari Bluetooth con 4 microfoni, 40 Ore di Riproduzione, IPX7, riduzione dei rumori CVC 8.0, Driver in grafene, Cuffie Wireless per Lavoro e Viaggio

In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 27 mar 22

Anker Soundcore Cuffie Life Q35 cancellazione attiva rumore multimodalità, cuffie Bluetooth LDAC per audio wireless ad alta risoluzione, 40 ore, comode, chiamate chiare, casa, lavoro, viaggi

In offerta a 94,99 € – invece di 129,99 €

sconto 27% – fino a 27 mar 22

[Inglese US Layout] ProCase iPad 10.2 2021/2020/2019 Custodia Tastiera, iPad 9/8/7 Tastiera, Cover Sottile Leggera con Tastiera Wireless Staccabile Magnetica per iPad 9a/8a/7a Generazione -Nero

In offerta a 27,19 € – invece di 36,99 €

sconto 26% – fino a 27 mar 22

[Inglese US Layout] ProCase iPad 10.2 2021/2020/2019 Custodia Tastiera, iPad 9/8/7 Tastiera, Cover Sottile Leggera con Tastiera Wireless Staccabile Magnetica per iPad 9a/8a/7a Generazione -Oro Rosa

In offerta a 31,44 € – invece di 36,99 €

sconto 15% – fino a 27 mar 22

Philips Lighting Hue Centura, White and Color Ambiace Faretto Connesso, con Bluetooth, GU10, 5.7 W, Quadrato, Bianco

In offerta a 51,50 € – invece di 64,90 €

sconto 21% – fino a 2 apr 22

Philips Lighting Hue Flourish White and Color Ambiance Lampada da Tavolo LED Connessa 9.5 W, con Bluetooth, Attacco E27, Bianco, 1 Lampadina Hue Inclusa

In offerta a 107,90 € – invece di 129,90 €

sconto 17% – fino a 2 apr 22

Philips Lighting WHT20W TUNABLE White Ceiling Light Philips Lighting Wawel Lampada da Soffitto, Intensità Regolabile, LED, 2000 lm Integrata, 20 W, Bianco

In offerta a 36,60 € – invece di 59,90 €

sconto 39% – fino a 2 apr 22

meross Mini Presa intelligente con Alexa – Smart Plug Wifi (TypeF) 10A, Compatibile con Apple HomeKit Siri, Alexa, Google Assistant, Presa WiFi Controllo vocale e Telecomando, 2 Pezzi

In offerta a 32,29 € – invece di 41,99 €

sconto 23% – fino a 27 mar 22

meross Wifi Smart Interruttore Parete Italiana Intelligente, 1/2/3 Gang Pannello Touch LED Antiurto Elettrico, Funzione Timer, App Controllo Remoto, Compatibile con Amazon Alexa, Google Home e IFTTT

In offerta a 27,19 € – invece di 38,39 €

sconto 29% – fino a 27 mar 22

Logitech Custodia con Tastiera per iPad 7a Gen, Modelli A2197/A2200/A2198/A2270/A2428/A2429/A2430, Slim Folio con Tastiera Wireless Integrata, Layout Italiano ?QWERTY, Grigio (Grafite)

In offerta a 54,99 € – invece di 103,99 €

sconto 47% – fino a 27 mar 22

Logitech K800 Tastiera Wireless 2.4 GHz Retroilluminata per Windows, con Mini Ricevitore ?USB Unifying, Tasti Illuminati Laser PerfectStroke, Ricaricabile, PC/Laptop, Layout Italiano QWERTY, Nero

In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino a 27 mar 22

Logitech M220 SILENT Mouse Wireless, 2,4 GHz con Ricevitore USB, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Durata Batteria di 18 Mesi, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop – Grigio

In offerta a 11,99 € – invece di 25,99 €

sconto 54% – fino a 27 mar 22

Logitech Rugged Folio per iPad (7ª, 8ª e 9ª generazione) Custodia con tastiera protettiva con Smart Connector e tastiera resistente agli schizzi, Layout Italiano QWERTY – Nero

In offerta a 84,99 € – invece di 139,99 €

sconto 39% – fino a 27 mar 22

Logitech StreamCam ? Webcam per Live Streaming su Youtube e Twitch, Full HD 1080p a 60 fps, Connessione USB-C, Facial Tracking, Autofocus, Video Verticali, Grigio Chiaro

In offerta a 84,99 € – invece di 164,99 €

sconto 48% – fino a 27 mar 22

Logitech StreamCam ? Webcam per Live Streaming su Youtube e Twitch, Full HD 1080p a 60 fps, Connessione USB-C, Facial Tracking, Autofocus, Video Verticali, Grigio Scuro

In offerta a 84,99 € – invece di 164,99 €

sconto 48% – fino a 27 mar 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).