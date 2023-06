Offerte Amazon 23 giugno fino al 46% su Apple, Ecoflow, Philips, Benfei, LG, PS4

🔥 Amazon Prime Day 2023 🔥 sta arrivando! in questo articolo trovate tutto quello che c’è da sapere (con due trucchi) per non farvi trovare impreparati

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 694 € – invece di 899,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 959,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 17%- fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – giallo In offerta a 1168,99 € – invece di 1419,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1099,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1294,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (1 TB) – Nero siderale In offerta a 1699,00 € – invece di 1989,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 (128GB) – Viola In offerta a 687,00 € – invece di 889,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 499,99 € – invece di 589,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 289,00 € – invece di 349,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 289,00 € – invece di 349,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 289,00 € – invece di 349,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 239,00 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,00 € – invece di 49,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 33,00 € – invece di 39,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

LG UHD 65”, Smart TV 4K, 65UR80006LJ, Serie UR80 2023, Processore α5 Gen6, HDR10 Pro, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, webOS 23, AI ThinQ, Alexa, Sports Alert, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 748,99 € – invece di 949,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Warner Bros. Hogwarts Legacy, Deluxe Edition, PS4

In offerta a 57,00 € – invece di 79,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Cover per iPhone 14 Pro OtterBox Symmetry+ con MagSafe, resistente a shock e cadute;sottile, testata 3x vs le norme MIL-STD 810G, protezione antimicrobica, Nero

In offerta a 28,27 € – invece di 39,99 €

sconto 29% – fino a 1 lug 23

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Supporto Telefono Motociclo – Universale Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 14 Pro Max, 13 12 11 Pro Max Mini Xs X 8 7, Samsung S10 S9, 4.7-6.8″ Smartphones

In offerta a 15,19 € – invece di 20,99 €

sconto 28% – fino a 25 giu 23

Jabra Elite 4 Auricolari Wireless, Cancellazione Attiva del Rumore, Discreti e Comodi, Bluetooth, Riproduzione Spotify Tap, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair e Multipoint, Lilla

In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 26 giu 23

OneOdio A70 Cuffie Bluetooth Over Ear, Cuffie Cablate e Wireless Stereo con Microfono, 72 Ore di Riproduzione, CVC 8.0, Jack 3,5 mm e 6,35 mm, Pieghevole, Cuffie per DJ, Chitarra, Cellulare, PC, Nero

In offerta a 37,14 € – invece di 50,99 €

sconto 27% – fino a 25 giu 23

Reolink 2 Pezzi 4K 8MP Telecamera PoE Esterno Bullet con Rilevamento di Persone/Veicoli/Pet, Videosorveglianza con Time-Lapse, IP66, Visione Nottura IR, Audio e Slot per Scheda Micro SD, RLC-810A

In offerta a 159,06 € – invece di 196,99 €

sconto 19% – fino a 25 giu 23

RAVIAD Cavo USB C a Lightning 3M Certificato MFi Cavo iPhone Tipo C in Nylon Carica Rapida Caricatore per iPhone 14 13 12 Pro Max Mini SE 2020 XR XS X 8 8 Plus 7 6s 6

In offerta a 8,54 € – invece di 12,99 €

sconto 34% – fino a 25 giu 23

Garmin VENU – Smartwatch GPS, AMOLED, Music, Garmin Pay, Wi-Fi, Autonomia fino a 5 giorni, (Ricondizionato)

In offerta a 152,55 € – invece di 168,48 €

sconto 9% – fino a 1 lug 23

BENFEI Adattatore USB a Ethernet, USB 3.0 a RJ45 1000Mbps Gigabit Ethernet LAN Adattatore, Compatibile per Laptop, PC con Windows7/8/10, XP, Vista, Mac[Guscio in alluminio e cavo in nylon]

In offerta a 12,91 € – invece di 20,99 €

sconto 38% – fino a 25 giu 23

Cavo Mini DisplayPort a HDMI 1,8 m, cavo da Mini DP a HDMI BENFEI (compatibile con Thunderbolt) con MacBook Air / Pro, Surface Pro / Dock, monitor, proiettore

In offerta a 6,85 € – invece di 12,59 €

sconto 46% – fino a 25 giu 23

BENFEI Adattatore HDMI a VGA, HDMI-VGA Placcato in Oro (da Maschio a Femmina) per Computer, Desktop, Laptop, PC, Monitor, proiettore, HDTV, Chromebook, Raspberry Pi, Roku, Xbox e Altro – Nero

In offerta a 8,07 € – invece di 14,99 €

sconto 46% – fino a 25 giu 23

BENFEI Adattatore USB a HDMI, 1080P USB 3.0 a HDMI Convertitore per PC Laptop Proiettore HDTV

In offerta a 15,33 € – invece di 24,99 €

sconto 39% – fino a 25 giu 23

Lettore di schede di memoria, BENFEI 4 in 1 USB USB-C a SD Micro SD MS CF Lettore di schede e adattatore

In offerta a 10,22 € – invece di 18,99 €

sconto 46% – fino a 25 giu 23

[2 Pezzi]iPosible Luce Solare Led Esterno,Super luminoso 300LED Lampade Solare da Esterno 5 Facce Illuminazione a 270° Faretti Led Solari con Sensore di Movimento IP65 Impermeabile per Parete,Giardino

In offerta a 25,46 € – invece di 35,95 €

sconto 29% – fino a 25 giu 23

Philips Series 5000 Connessa Airfryer XXL, 7,2L (1,4Kg), Friggitrice ad aria 16-in-1, Wifi, Tecnologia Rapid Air, App NutriU (HD9285/90)

In offerta a 218,67 € – invece di 309,99 €

sconto 29% – fino a 1 lug 23

Philips 5309231p0, myLiving, Spot LED Runner 2 flg, 460LM, bianco, metallo, 3.5 Watts, integrato, 9 x 30,5 x 10.9 cm

In offerta a 65,41 € – invece di 89,99 €

sconto 27% – fino a 1 lug 23

Top Gun – 2 Film – 4K Steelbook Superfan Collection (2 4K UHD + 2 Blu-ray + gifts)

In offerta a 78,20 € – invece di 139,99 €

sconto 44% – fino a 2 lug 23

RENPHO Bilancia Bluetooth per Grasso Corporeo, Bilancia Digitale Intelligente IMC Bilancia Pesapersone Bagno, Ricarica USB Analisi Composizione Corporea con App

In offerta a 28,57 € – invece di 45,99 €

sconto 38% – fino a 25 giu 23

RENPHO Bilancia Digitale Bilancia Pesapersone, Impedenziometrica Intelligente Bluetooth, 13 Funzioni, Analisi Composizione Corporea con App per Massa Grassa, BMI, Grasso Viscerale, Bianca

In offerta a 26,91 € – invece di 33,33 €

sconto 19% – fino a 25 giu 23

Pannello solare flessibile EcoFlow da 100 W con impermeabilità IP68 e moduli solari ad alta efficienza per tetti, camper e altro ancora

In offerta a 129,00 € – invece di 149,00 €

sconto 13% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW 2 x 100W Pannello solare monocristallino con piede di montaggio, Carica solare per centrale elettrica, impermeabile IP68, per all’ aperto, camper, barca e balcone

In offerta a 179,00 € – invece di 229,00 €

sconto 22% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW Centrale Elettrica Portatile RIVER 2, batteria LiFeP04 da 256 Wh/ricarica rapida in 1 ora, uscita fino a 600 W, generatore solare (pannello non incluso) per campeggio/camper/uso domestico

In offerta a 269,00 € – invece di 299,00 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW Pannello Solare Portatile 160W per Centrale Elettrica, Sistema di Ricarica Solare Pieghevole, Concatenabile, Cavalletto Regolabile, Impermeabilità IP67, per Uso all’Aperto, Campeggio

In offerta a 299,00 € – invece di 399,00 €

sconto 25% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW Centrale Elettrica Portatile RIVER 2 MAX, Batteria LiFeP04 da 512Wh/ ricarica rapida in 1 ora, Uscita fino a 1000W, Generatore solare (pannello non incluso) per campeggio/camper/uso domestico

In offerta a 499,00 € – invece di 599,00 €

sconto 17% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW Centrale Elettrica Portatile RIVER 2 Pro, Batteria LiFeP04 da 768 Wh, Ricarica rapida in 70 min, 3 prese CA da 800 W, Generatore solare per campeggio/camper/uso domestico

In offerta a 699,00 € – invece di 799,00 €

sconto 13% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW Impianto fotovoltaico da balcone PowerStream,microinverter grid tie e pannelli solari flessibili 100W×4,Wi-Fi,App,fai da te,compatibile con centrali elettriche portatili e Smart Plug ECOFLOW

In offerta a 933,00 € – invece di 933,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Centrale Elettrica Portatile EcoFlow DELTA 2 con capacità espandibile da 1 a 3 kWh, batteria LFP, ricarica rapida, generatore solare per alimentazione domestica di emergenza, campeggio e camper

In offerta a 999,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 17% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW WAVE 2 Condizionatore portatile, 5100BTU raffreddamento, 6100BTU riscaldamento, controllo app, abbinamento con centrali elettriche portatili, nessun drenaggio richiesto(batteria non inclusa) [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 999,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 17% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW GLACIER 38L Frigo per auto, con fabbricatore di ghiaccio, frigo a 12 V, refrigeratore elettrico per camion, furgone, camper, a noleggio, SUV, barca, campeggio, viaggi su strada

In offerta a 999,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 17% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW Impianto fotovoltaico da balcone PowerStream, microinverter grid tie,pannelli solari rigidi 400W×2,centrale elettrica DELTA 2 da 1kWh,Smart Plug×2,Wi-Fi,App,controlla consumi energetici

In offerta a 2214,00 € – invece di 2376,00 €

sconto 7% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Generatore Solare ECOFLOW DELTA MAX, Centrale Elettrica Portatile 1612Wh con 400W Pannello Solare su Balcone, Ricarica da 0 a 80% in 1 ora, Generatore Solare per Campeggio, Esterno, Balcone

In offerta a 2298,00 € – invece di 2898,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW Condizionatore d’aria mobile Wave 2 con batteria aggiuntiva da 1159 Wh e 220W pannello solare, raffreddamento rapido da 5100 BTU, riscaldamento da 6100 BTU

In offerta a 2348,00 € – invece di 2498,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Generatore di energia portatile EF ECOFLOW DELTA Pro, Batteria per la casa espandibile, 3,6 kWh-25 kWh, grande uscita CA da 3600 W, generatore di energia solare di riserva per abitazioni, viaggi

In offerta a 3399,00 € – invece di 3599,00 €

sconto 6% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW DELTA 2 MAX Centrale elettrica portatile con condizionatore portatile WAVE 2, pannello solare da 400W e cavo XT150

In offerta a 3967,00 € – invece di 4247,00 €

sconto 7% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

ECOFLOW Generatore solare DELTA Pro 3,6KWh/3600W con 2 x pannello solare da 400W, centrale elettrica portatile per la casa, il campeggio all’aperto, RV e l’emergenza

In offerta a 4997,00 € – invece di 6197,00 €

sconto 19% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).