Offerte Amazon 29 luglio fino al 46% su Apple, Fire TV, Meross, Logitech, Philips Hue

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) – Argento

In offerta a 3361,36 € – invece di 3949,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W

In offerta a 16,99 € – invece di 25,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

LG Gram 17Z90P, Display 17″ Quad HD 16:10 IPS, 2560×1600, Intel EVO i7-1165G7, RAM 16GB DDR4, SSD 1TB, Intel Iris Xe, Batteria 80Wh, Thunderbolt4, Win11 Home, Tastiera Italiana, Peso 1350g, Silver

In offerta a 999,99 € – invece di 999,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy Watch5 Pro Bluetooth 45 mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, Batteria a lunga durata, Black Titanium [Versione Italiana]

In offerta a 499,00 € – invece di 504,58 €

sconto 1% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi F2 50″ Smart Fire TV 125 cm (4K Ultra HD, HDR10, senza bordi metallici, Prime Video, Netflix, Controllo vocale Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Triplo Tuner) [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 349,00 € – invece di 449,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MZ-V8V1T0 980 SSD Interno da 1TB, PCIe NVMe M.2

In offerta a 96,90 € – invece di 96,90 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Pro Scheda Di Memoria microSDXC Da 128 GB, Nero Rosso

In offerta a 25,99 € – invece di 49,99 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics Microsdxc, 128 Gb, Con Adattatore Sd, A2, U3, Velocità Di Lettura Fino A 100 Mb/S, Nero

In offerta a 15,04 € – invece di 17,69 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV

In offerta a 7,99 € – invece di 10,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Combo Touch Custodia con Tastiera per iPad Pro 12,9 pollici (5a gen – 2021), Tastiera Retroilluminata Rimovibile, Trackpad Click-Anywhere, Smart Connector, Layout Italiano QWERTY – Grigio

In offerta a 159,99 € – invece di 229,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

JBL GO 3 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless con Design Compatto, Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, fino a 5 h di Autonomia, USB, Blu

In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Smart Band 6, Orologio Smart Xiaomi, Schermo AMOLED 1.56”, Monitoraggio SpO2 e Battito Cardiaco, 30 modalità di fitness, Resistente all’Acqua 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Versione Italiana

In offerta a 34,95 € – invece di 44,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

JBL Wave 300 TWS Auricolari True Wireless, Cuffie In-Ear Bluetooth Senza Fili con Microfono Integrato, Impermeabili IPX2, Fino a 26h di Autonomia Combinata, Custodia Ricarica, Nero

In offerta a 63,90 € – invece di 99,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Batterie AA, Confezione da 42 Pile AA stilo alcaline industriale 1.5V Batteria LR6, 10 anni di conservazione batterie usa e getta per giocattoli, telecomando portatile e altri dispositivi quotidiani

In offerta a 8,41 € – invece di 9,90 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Penna per la Pulizia Degli Auricolari Bluetooth, kit di Pulizia per Auricolari, Multifunzione Spazzola per la Pulizia degli Auricolari Compatibile per Airpods 1/2 Compatibile per Airpods PRO (White)

In offerta a 5,89 € – invece di 8,59 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

A-Pro Scooter Moto Casco Jet Demi Omologato ECE 22-05 Visiera Avio Bianco XS

In offerta a 34,15 € – invece di 34,15 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

BRPOM Avviatore Batteria Auto, 3000A 23800mAh Avviatore di Emergenza per Auto/Moto, (Motori Fino a 10.0L Gas o 8.0L Diesel) 12V Jump Start, Torcia a LED, Porta USB per Smartphone(3000A) (3000A)

In offerta a 81,89 € – invece di 90,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

YDBAO Caricabatterie da Auto Moto 6A 12V/24V per Litio/Acido al Piombo/LiFePO4 Carica Batteria per Auto Moto Intelligente caricabatteria Auto Moto con Schermo LCD

In offerta a 36,99 € – invece di 36,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Favoto Telo Coprimoto 210D Teli per Moto Scooter Impermeabile Resistente ad Acqua/Polvere/Pioggia/Vento/Foglie, Copertura Motociclo, 245x105x125cm (Nero Arancione)

In offerta a 22,94 € – invece di 26,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

YABER Avviatore Batteria Auto, 2500A 23800mAh Avviatore Emergenza per Auto (Adatto a Tutti i Veicoli a Benzina o 8.0L Diesel), 10W Caricatore Wireless con Torcia LED, USB C

In offerta a 94,99 € – invece di 109,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

A-Pro Antipioggia Completo Tuta Impermeabile Intera Moto Scooter Custom Quad

In offerta a 27,01 € – invece di 29,69 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Wistrue 6000mAh Mini Compressore Aria Portatile Auto, 150PSI Gonfiatore Bici Elettrico con Batteria Ricaricabile, Schermo LCD Digitale, Pompa Elettrica per Bicicletta, Auto, Moto, monopattino, Palloni

In offerta a 55,99 € – invece di 57,99 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Compressore ad aria, compatto e portatile, con borsa per trasporto

In offerta a 33,35 € – invece di 33,35 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Keter Manor Pent 6X4 Casetta Da Giardino In Resina, 183 X 111 X 200 Cm, Grigio

In offerta a 416,90 € – invece di 599,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Keter Manor 4X6 – Casetta da giardino, In Resina, Grigio, 130 x 192 x 198 cm

In offerta a 410,00 € – invece di 599,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Keter 17201311- Casetta Da Giardino Oakland 759

In offerta a 1502,27 € – invece di 1749,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

JBL CLUB ONE Cuffie Over-Ear Wireless Bluetooth, Cuffia pieghevole senza fili con Microfono, Cancellazione del Rumore Adattiva, Alexa e Assistente Google, Fino a 45h di autonomia, Colore Nero

In offerta a 225,80 € – invece di 349,00 €

sconto 35% – fino a 4 set 2022

NETGEAR Switch PoE Plus 5 porte GS305EP, Switch Ethernet Gigabit con 4 PoE+ a 63 W, montaggio desktop o a parete

In offerta a 67,92 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino a 10 set 2022

NETGEAR Switch PoE Plus 5 porte GS305EPP, Switch Ethernet Gigabit con 4 PoE+ a 120 W, montaggio desktop o a parete

In offerta a 89,99 € – invece di 109,99 €

sconto 18% – fino a 10 set 2022

Kingston XS2000 Portable SSD 500G -SXS2000/500G

In offerta a 80,20 € – invece di 124,99 €

sconto 36% – fino a 4 set 2022

Meross Presa WiFi Esterna, Multipresa Smart Intelligente Outdoor Spina Plug 2 Prese Uscita, Compatibile con Apple HomeKit Siri, Alexa, Google Home, Funzione Timer, Controllo Remoto, 2,4GHz

In offerta a 29,59 € – invece di 36,99 €

sconto 20% – fino a 4 set 2022

Presa Intelligente Compatibile con HomeKit, Presa WLAN meross, Spina Smart, Compatibile con Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto,16 A, 2,4 GHz, 2 Pezzi

In offerta a 32,29 € – invece di 37,99 €

sconto 15% – fino a 4 set 2022

Meross Presa Intelligente Wifi, Smart Plug Italiana 16A, Presa Smart Energy Monitor (Type L), Funzione Timer, Controllo Vocale e APP, Compatibile con SmartThings, Alexa, Google Assistant, 2 Pezzi

In offerta a 24,80 € – invece di 29,99 €

sconto 17% – fino a 4 set 2022

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD

In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a 7 set 2022

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD

In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino a 7 set 2022

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV)

In offerta a 34,99 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino a 7 set 2022

Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV)

In offerta a 39,99 € – invece di 64,99 €

sconto 38% – fino a 7 set 2022

Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming in 4K Ultra HD, con controllo vocale tramite Alexa

In offerta a 74,99 € – invece di 119,99 €

sconto 38% – fino a 7 set 2022

Philips Box UV-C per la Disinfezione di Oggetti, 135 W, Bianco

In offerta a 99,99 € – invece di 179,99 €

sconto 44% – fino a 8 set 2022

Philips Lampada da Tavolo UV-C per la Disinfezione di Ambienti, 24 W, Alluminio

In offerta a 64,99 € – invece di 119,90 €

sconto 46% – fino a 8 set 2022

SodaStream Cilindro Ricarica Gas CO2 in Licenza d?Uso per Gasatore + Bottiglia PET da 1 Litro per Gasatore

In offerta a 29,99 € – invece di 34,99 €

sconto 14% – fino a 8 set 2022

Sodastream Duo Megapack, Gasatore d?acqua per trasformare l?acqua in acqua frizzante, incluso cilindro Quick Connect, 4 bottiglie incluse da 1 litro (2 in plastica e 2 in vetro), 29 x 26 x 44 cm

In offerta a 119,99 € – invece di 149,90 €

sconto 20% – fino a 8 set 2022

SodaStream Terra Megapack, Gasatore d?acqua per trasformare l?acqua in acqua frizzante, incluso cilindro contente Co2, 2 bottiglie da 1 litro, 1 bottiglia da mezzo litro, 28,8 x 19.5 x 43.6 centimetri

In offerta a 79,90 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 8 set 2022

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).