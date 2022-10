Offerte Amazon 30 ottobre fino al 60% su Apple, Samsung, Sony, Xiaomi, LG, Sennheiser

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1599,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 1099,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID- Oro In offerta a 1000,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Medium. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 949,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Novità Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 110,40 € – invece di 129,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 541,97 € – invece di 639,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1359,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 319,00 € – invece di 349,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 123,00 € – invece di 149,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 663,53 € – invece di 859,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – Rosa (6ª generazione) In offerta a 729,00 € – invece di 859,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 540,00 € – invece di 659,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 532,00 € – invece di 549,00 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Novità Apple AirTag In offerta a 29,99 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe bianco In offerta a 226,00 € – invece di 279,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Note 11S – Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6.43” 90Hz FHD+, MediaTek Helio G96, fotocamera professionale 108MP, 5000mAh, Graphite Grey (versione IT + 2 anni di garanzia) In offerta a 215,99 € – invece di 299,90 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A33 5G Smartphone Android, Display Infinity-U FHD+ Super AMOLED 6.4”¹, 6GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile², Batteria 5.000 mAh, Awesome Black [Versione Italiana] In offerta a 263,00 € – invece di 389,90 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Fitbit Inspire 2 – Tracker per Fitness e Benessere con Un Anno di Prova Gratuita del Servizio Fitbit Premium, Rilevazione Continua Battito Cardiaco, Durata Batteria fino a 10 giorni, Black In offerta a 74,98 € – invece di 99,95 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 PRO 34957, Nero, Taglia Unica In offerta a 54,98 € – invece di 104,72 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sennheiser Cuffie wireless HD 450SE con Alexa, Bluetooth 5.0 e Cancellazione Attiva del Rumore [Amazon Exclusive], Nero In offerta a 134,99 € – invece di 199,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony Cuffie wireless WF-C500 True (fino a 20 ore di durata della batteria con custodia di ricarica – Compatibile con Assistente vocale, microfono incorporato per telefonate, Bluetooth) Nero In offerta a 58,99 € – invece di 99,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Smart TV Xiaomi Mi P1 LED 43″ Ultra HD 4K [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 255,29 € – invece di 638,60 €

sconto 60% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung TV UE75AU9079UXZT, Smart TV 75″ Serie AU9000, Modello AU9079, Crystal UHD 4K, Alexa integrato, Nero, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 1129,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Monitor LED T35F (F27T352), Flat, 27″, 1920×1080 (Full HD), IPS, Bezeless, Refresh Rate 75 Hz, Response Time 5 ms, FreeSync, HDMI, D-Sub, Eye Saver Mode, Dark Blue Grey In offerta a 159,90 € – invece di 209,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 27UP650 Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 400, 3840×2160, 5ms, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Stand Pivot, Flicker Safe, Bianco In offerta a 321,38 € – invece di 449,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Corsair K95 RGB Platinum Tastiera Meccanica Gaming, Cherry MX Speed, Retroilluminato RGB, Italiano QWERTY, Nero In offerta a 157,00 € – invece di 199,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

EPSON EcoTank ET-2820 stampante Multifunzione A4 (stampa, copia, scansione) USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, display LCD 3,7 cm, serbatoi flaconi alta capacità, Epson Smart Panel, fronte/retro, Nero In offerta a 229,00 € – invece di 229,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Shark Aspirapolvere Ion Robot Rv1000Seu, Aspirapolvere Robotizzato, Nero In offerta a 399,95 € – invece di 499,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L Friggitrice ad Aria Intelligente, Controllo Tramite App, Display OLED, Temperatura di Cottura tra 40°/200° C, Doppio Spazio di Cottura, Versione Italiana In offerta a 79,99 € – invece di 79,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Ray-Ban 4259, Occhiali da Sole Unisex Adulto In offerta a 96,30 € – invece di 157,00 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Einhell Aspiratore Elettrico GC-EL 3024 E, Nero Rosso In offerta a 45,90 € – invece di 67,95 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Mini Motosega a Batteria per Potatura, 6 Pollici Sega a Batteria per Potatura con Pompetta Olio, 2 Batterie e Caricatore, Mini Motosega Elettrica a Batteria Portatile per il Taglio del Legno Giardini In offerta a 99,00 € – invece di 119,00 €

sconto 17% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Einhell Ge-Lc 18/25 Li Kit Elettrosega A Batteria Power X-Change 18 V, 3,0 Ah, Li-Ion, Barra 25 Cm, Velocità Catena 4,3 M/S, Rosso, 43.5 x 22.5 x 25.5 Cm In offerta a 129,99 € – invece di 174,95 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bosch Universalchain 18 Sega A Catena A Batteria, Nero Verde, 23.5 X 20 X 51 Cm In offerta a 106,76 € – invece di 149,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).