Offerte Amazon 31 marzo fino all’80% su Apple, LifeProof, OtterBox, Seiko, Logitech

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento

In offerta a 2513,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento

In offerta a 2010,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 (256GB) – Azzurro

In offerta a 895,11 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi 9A – Smartphone 2 GB + 32 GB, Dual Sim, Blu (Sky Blue) – Italia, Germania, F…

In offerta a 94,40 € – invece di 103,70 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

WD 2TB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Blu

In offerta a 215,03 € – invece di 439,99 €

sconto 51% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Fit Unità Flash Tradizionale, USB 3.1 da 256 GB con Velocità Fino a 130 MB/sec, Nero

In offerta a 30,01 € – invece di 45,28 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Master 3 Mouse Wireless Avanzato, Ricevitore Bluetooth o USB 2.4 GHz, Scorrimento Rapido, 4000 DPI Qualsiasi Superficie, Ergonomico, 7 Pulsanti, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Grigio (Scuro)

In offerta a 72,98 € – invece di 114,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

AVM FRITZ!Box 7590 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 2533 Mbit/s, Telefonia Analogica e VoIP, Base DECT, Media Server, Interfaccia in Italiano

In offerta a 199,00 € – invece di 269,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi;

In offerta a 35,99 € – invece di 45,99 €

sconto 22% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, con Cavo USB

In offerta a 32,29 € – invece di 52,79 €

sconto 39% – fino a 12 apr 22

Click qui per approfondire

Bosch Disco Diamantato per Pietra, 150 mm, con Alesatura di 22-23 cm

In offerta a 23,58 € – invece di 42,09 €

sconto 44% – fino a 11 apr 22

Click qui per approfondire

LED G9 Lampadine 2W equivalenti a 15W 20W 25W 28W alogene Lampadine, Bianco freddo 6000K, 300LM, CRI> 85, G9 Presa Lampada, senza sfarfallio, non dimmerabile, CA 220-240 V, confezione da 10

In offerta a 19,19 € – invece di 26,99 €

sconto 29% – fino a 12 apr 22

Click qui per approfondire

Bidone Spazzatura del Desktop, 1.5L Cestino Spazzatura con Coperchio da Tavolo Ufficio, Piccolo Bidone Spazzatura Scrivania, Mini Cestino di Pulizia Famiglia, Push Top Trash Can Rubbish Bin Blu Scuro

In offerta a 15,19 € – invece di 25,99 €

sconto 42% – fino a 12 apr 22

Click qui per approfondire

Complete Deutsche Grammophon Recordings (Box 17 Cd Limited Edt.)

In offerta a 44,68 € – invece di 56,60 €

sconto 21% – fino a 11 apr 22

Click qui per approfondire

GRIFEMA GD1001-40 – Luce Armadio LED con Sensore di Movimento, Luci Notturne Wireless Ricarica USB, Barra Lampada Guardaroba, Senza Fili Luci Scale Emergenza, per Armadio Bar Corridoio Garage (40CM)

In offerta a 16,89 € – invece di 21,99 €

sconto 23% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

WiZ Lampadina Smart, Luce Bianca o Colorata, Dimmerabile, A67, E27, 13W, Wi-Fi, Bluetooth,

In offerta a 16,98 € – invece di 22,99 €

sconto 26% – fino a 11 apr 22

Click qui per approfondire

LifeProof per Apple Watch Series 7/6/SE/5/4 (44/42mm), Cinturino in plastica riciclata da oceani, Verde

In offerta a 17,90 € – invece di 29,99 €

sconto 40% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

LifeProof per Apple iPhone 11 Pro Max, Custodia resistente a cadute in plastica riciclata proveniente da oceani, gamma Wake, Grigio

In offerta a 6,90 € – invece di 29,99 €

sconto 77% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

LifeProof per Apple iPhone 12 mini, Custodia sottile resistente a cadute, polvere e neve, gamma Next , Trasparente/Nero

In offerta a 14,90 € – invece di 49,99 €

sconto 70% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

LifeProof per Apple iPhone 12/iPhone 12 Pro, Custodia resistente a cadute in plastica riciclata proveniente da oceani, gamma Wake, Blu

In offerta a 7,90 € – invece di 29,99 €

sconto 74% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

LifeProof per iPhone 12, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Blu

In offerta a 50,90 € – invece di 79,99 €

sconto 36% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

LifeProof per Apple iPhone 12 mini, Custodia resistente a cadute in plastica riciclata proveniente da oceani, gamma Wake, Nero

In offerta a 6,90 € – invece di 29,99 €

sconto 77% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

LifeProof per Apple iPhone 11/XR, Custodia resistente a cadute in plastica riciclata proveniente da oceani, gamma Wake, Grigio

In offerta a 6,90 € – invece di 29,99 €

sconto 77% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

LifeProof per Apple iPhone 11 Pro Max, Custodia resistente a cadute in plastica riciclata proveniente da oceani, gamma Wake, Blu

In offerta a 6,90 € – invece di 29,99 €

sconto 77% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

LifeProof per Apple iPhone 12 Pro Max, Custodia sottile e trasparente resistente a cadute, Gamma SEE, Be Pacific – Trasparente/Verde

In offerta a 12,90 € – invece di 34,99 €

sconto 63% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

LifeProof per Apple iPhone 12 mini, Custodia resistente a cadute in plastica riciclata proveniente da oceani, gamma Wake, Viola

In offerta a 7,90 € – invece di 29,99 €

sconto 74% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

LifeProof per Apple iPhone 12 mini, Custodia resistente a cadute in plastica riciclata proveniente da oceani, gamma Wake, Grigio

In offerta a 9,90 € – invece di 29,99 €

sconto 67% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

Lifeproof Slam, Custodia Antiribaltamento per iPhone 11 Pro Max, 1, Nero/Retro Trasparente

In offerta a 9,90 € – invece di 34,99 €

sconto 72% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

Carta Adesiva per Mobili Legno Blu Pellicola Adesiva per Mobili 40 cm x 500 cm Carta da Parati Vinilica per Adesivi Impermeabile Usato per Decorare Superfici di Mobili Cucine Banconi

In offerta a 15,99 € – invece di 35,99 €

sconto 56% – fino a 12 apr 22

Click qui per approfondire

Carta Adesiva per Mobili Legno Blu Pellicola Adesiva per Mobili 30 cm x 200 cm Carta da Parati Vinilica per Adesivi Impermeabile Usato per Decorare Superfici di Mobili Cucine Banconi

In offerta a 7,99 € – invece di 23,99 €

sconto 67% – fino a 12 apr 22

Click qui per approfondire

Alessi Happy Eternity Pastore, Decorazioni Natalizie, Multicolore

In offerta a 22,29 € – invece di 31,00 €

sconto 28% – fino a 11 apr 22

Click qui per approfondire

LifeProof per Apple iPhone 13 mini / iPhone 12 mini, Custodia sottile resistente a cadute con Magsafe, gamma SEE con MagSafe, Grigio

In offerta a 22,90 € – invece di 39,99 €

sconto 43% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple Watch Series 7/6/SE/5/4 (44/42mm), Cinturino per tutti i giorni in silicone morbido al tatto, Arancia

In offerta a 18,90 € – invece di 29,99 €

sconto 37% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox USB A-Lightning 2M Cavo resistente intrecciato, gamma Performance Plus, Nero

In offerta a 14,90 € – invece di 24,99 €

sconto 40% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox USB C-C USB PD 2M Cavo Fast Charge resistente intrecciato, gamma Performance Plus, Nero

In offerta a 14,90 € – invece di 27,99 €

sconto 47% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox EU Caricatore murale resistente a shock Doppia Porta Fast Charge, USB-C 30W PD + USB-C 20W PD – Nero

In offerta a 26,90 € – invece di 44,99 €

sconto 40% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox USB C-C PD 3M Cavo Fast Charge resistente, gamma Performance, Bianca

In offerta a 14,90 € – invece di 24,99 €

sconto 40% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox 78-52194 Pack Clearly Protected Skin Confezione per iPhone 11 e Custodia Protettiva Sottile, Flessibile e Performance Glass, Proteggi Schermo in Vetro, Trasparente

In offerta a 7,90 € – invece di 34,99 €

sconto 77% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 Pro Max, Custodia resistente a cadute e shock Superiore con MagSafe, gamma Defender XT, Nero – Senza Retail Package

In offerta a 30,90 € – invece di 54,99 €

sconto 44% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple iPhone 12 / iPhone 12 Pro, Custodia Slim con MagSafe – Blu/Grigio

In offerta a 15,90 € – invece di 39,99 €

sconto 60% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple iPhone 12 Pro Max, Custodia Slim con MagSafe – Rosa/Viola

In offerta a 14,90 € – invece di 39,99 €

sconto 63% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple iPhone 7 / 8 / SE 2ª gen (2020) / SE 3ª gen (2022), Custodia resistente a cadute e shock Superiore, Defender Series, Nero

In offerta a 27,90 € – invece di 49,99 €

sconto 44% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple iPhone 12 Pro Max, Custodia Slim con MagSafe – Blu/Grigio

In offerta a 13,90 € – invece di 39,99 €

sconto 65% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple iPhone X/Xs, Custodia resistente a cadute e shock Superiore, Defender Series, Nero (Black)

In offerta a 27,90 € – invece di 49,99 €

sconto 44% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox Kit per LA Pulizia di DISPOSITIVI MOBILI – Nero

In offerta a 6,90 € – invece di 12,99 €

sconto 47% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox Custodia per Apple iPhone 12 Pro Max Serie Symmetry Protezione Sottile, Anti Caduta e Minimalista, Grigio

In offerta a 12,90 € – invece di 34,99 €

sconto 63% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple iPhone 12 mini, Custodia Slim con MagSafe – Grigio/Verde

In offerta a 17,90 € – invece di 39,99 €

sconto 55% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox 78-52431 Clear Case Bundle, Set Cover Antiurto Sottile e Proteggi Schermo in Vetro Temperato Performance Glass, Retro iPhone XR, Nero

In offerta a 8,90 € – invece di 34,99 €

sconto 75% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple iPhone 12 / iPhone 12 Pro, Custodia Slim con MagSafe – Rosa/Viola

In offerta a 14,90 € – invece di 39,99 €

sconto 63% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple iPhone 12 mini, Custodia sottile resistente a cadute, Gamma Sleek, Sea Spray Trasparente/Blu – Senza Retail Package

In offerta a 17,90 € – invece di 24,99 €

sconto 28% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple AirPods (1st & 2nd gen), Custodia resistente a cadute sottile, gamma Ispra – Trasparente/Grigio

In offerta a 8,90 € – invece di 19,99 €

sconto 55% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox Custodia per Apple iPhone 12 Mini Serie Symmetry Protezione Sottile, Anti Caduta e Minimalista Nero/Oro

In offerta a 11,90 € – invece di 39,99 €

sconto 70% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple iPhone 12 Pro Max, Custodia Folio resistente a cadute in pelle alta qualità, Gamma Strada, Nero

In offerta a 15,90 € – invece di 49,99 €

sconto 68% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox Custodia Serie Symmetry Clear Protezione Anti Caduta, Cristallina, per Samsung Galaxy S20+, Trasparente

In offerta a 9,90 € – invece di 34,99 €

sconto 72% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox per iPhone 12 Pro Max, Custodia resistente a cadute, gamma Commuter, Nero

In offerta a 20,90 € – invece di 34,99 €

sconto 40% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox per Google Pixel 4 Custodia Trasparente Resistente a Cadute Sottile, Gamma Symmetry Clear, Trasparente

In offerta a 6,90 € – invece di 34,99 €

sconto 80% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple iPhone 12 Pro Max Custodia Trasparente Resistente a Cadute Sottile, Gamma Symmetry Clear, Trasparente, Senza Retail Package

In offerta a 15,90 € – invece di 34,99 €

sconto 55% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple iPhone 12 Pro Max, Custodia Folio resistente a cadute in pelle alta qualità, Gamma Strada, Marrone

In offerta a 10,90 € – invece di 49,99 €

sconto 78% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple AirPods (1st & 2nd gen), Custodia resistente a cadute sottile, gamma Ispra – Rosa

In offerta a 8,90 € – invece di 19,99 €

sconto 55% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox Custodia Serie Symmetry Clear Protezione Anti Caduta, per Samsung Galaxy S20+, Trasparente con Paillettes

In offerta a 7,90 € – invece di 34,99 €

sconto 77% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple iPhone 6s / 7 / 8 / SE 2ª gen (2020) / SE 3ª gen (2022), Vetro protettivo schermo, gamma Value – Senza Retail Package

In offerta a 9,90 € – invece di 19,99 €

sconto 50% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple AirPods (1st & 2nd gen), Custodia resistente a cadute sottile, gamma Ispra – Nero

In offerta a 14,90 € – invece di 19,99 €

sconto 25% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox USB A-Micro USB 1M Cavo resistente, gamma Performance, Nero

In offerta a 9,90 € – invece di 14,99 €

sconto 34% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

OtterBox per Samsung Galaxy A32 5G, Custodia sottile resistente a cadute, Gamma Sleek, Black Crystal Trasparente/Nero – Senza Retail Package

In offerta a 16,90 € – invece di 24,99 €

sconto 32% – fino a 24 apr 22

Click qui per approfondire

Princess Tostapane a Doppia Fessura Lunga, 1400 watt, 7 gradi di tostatura, Acciaio inox (01.142402.01.001)

In offerta a 40,14 € – invece di 47,99 €

sconto 16% – fino a 11 apr 22

Click qui per approfondire

Seiko Orologio Automatico Man SNKK27K1 37.0 mm

In offerta a 119,99 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a 12 apr 22

Click qui per approfondire

Seiko Orologio Analogueico Uomo con Cinturino in Pelle SRPD55K2

In offerta a 230,99 € – invece di 279,00 €

sconto 17% – fino a 12 apr 22

Click qui per approfondire

Shinmax Casco Bici con Luce,Certificato CE Casco Bici Uomo Donna con Visiera Casco da Bici LED Super Leggero Regolabile Casco Bici da Corsa Adulto Casco da Bicicletta per MTB Ciclismo Unisex 57-62cm

In offerta a 36,79 € – invece di 59,99 €

sconto 39% – fino a 12 apr 22

Click qui per approfondire

Skechers Passeggiata all’aperto, Scarpe da Ginnastica Uomo, Nero, 44.5 EU

In offerta a 51,00 € – invece di 89,95 €

sconto 43% – fino a 12 apr 22

Click qui per approfondire

Penna Roller a inchiostro Gel – STABILO pointVisco – Confezione da 10 – Blu

In offerta a 16,88 € – invece di 23,00 €

sconto 27% – fino a 11 apr 22

Click qui per approfondire

Sunany Cuscino da viaggio gonfiabile per dormire per evitare dolori al collo e alle spalle, supporto per testa, collo e lombare utilizzato per aereo, auto, autobus e ufficio (blu)

In offerta a 24,64 € – invece di 30,99 €

sconto 20% – fino a 12 apr 22

Click qui per approfondire

TechnoLine WT 514 Sveglia con proiezione, Plastica, Nero

In offerta a 28,47 € – invece di 34,99 €

sconto 19% – fino a 11 apr 22

Click qui per approfondire

Lanterna Solare Giardino Esterno,Tomshine 2 pcs LED Luci Solari Giardino,Effetto candela Lampade da Esterno IP44 per Prato,Decorativo LED Lampade Solari (Rame rosso)

In offerta a 18,26 € – invece di 39,99 €

sconto 54% – fino a 12 apr 22

Click qui per approfondire

Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Cuffie Gaming, Xbox One e Xbox Series X

In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Offerte Smartphone, Ulefone Note 9P Cellulari Offerta (2020), 6.52? 19:9 HD+ Schermo, 256GB Espandibili, Octa-core 4GB RAM 64GB ROM, 4500mAh, Fotocamera 16MP+8MP+5MP+2MP, 4G Android 10, Dual SIM-Verde

In offerta a 111,97 € – invece di 159,99 €

sconto 30% – fino a 12 apr 22

Click qui per approfondire

AS Roma Digitale, Orologio da Polso Uomo, Nero, One Size

In offerta a 44,99 € – invece di 59,00 €

sconto 24% – fino a 11 apr 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).