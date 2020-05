Offerte Amazon 5 maggio fino al 44%: Apple, Aukey, EZVIZ, eufy, ESR

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Vi ricordiamo che sono ancora in sconto diversi prodotti a marchio Apple, Huawei, Samsung, Microsoft, Casio, Eufy oltre a sei diversi modelli di telecamere di sorveglianza EZVIZ per interni ed esterni.

TACKLIFE Utensile Rotante Multifunzione, Aggiornato a 40,000 Giri/Min, 200W Utensile Multifunzione Rotante, 6 Velocità Di Controllo, Utilizzabili Per Incisore Legno, Fai Da Te E Così Via, RTD36AC In offerta a 36,95 € – sconto 25%

– fino al 05 maggio

Click qui per approfondire

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI Cavo Thunderbolt a HDMI Maschio a Femmina Adattatore Video Audio HDTV TV Compatibile con MacBook, Microsoft Surface PRO 2 3 4, Lenovo Thinkpad,Bianco In offerta a 6,79 € – sconto 21%

– fino al 05 maggio

Click qui per approfondire

YABER Proiettore 6500 Lumen Videoproiettore Nativa 1080P 4D Keystone Correction ± 50° Led Full Hd Supporto 4K Videoproiettore Domestico/Professionale Per Iphone, Smartphone, Pc, Tvbox, Laptop, Ps4 In offerta a 169,99 € – sconto 15%

– fino al 05 maggio

Click qui per approfondire

AUKEY Cuffie Bluetooth 5 Senza Fili Bassi Potenziati, Auricolari con Custodia da Ricarica 25 Ore di Tempo di Utilizzo, Microfoni Integrati, Prova di Sudore, Touch Control per Samsung iPhone Huawei In offerta a 25,49 € – sconto 36%

– fino al 05 maggio

Click qui per approfondire

Luce Solare Led Esterno,【2019 Super Luminosa 138LED-1400 lumen】iPosible Luci Solari Esterno Lampade Solari con Sensore di Movimento Luci Esterno Energia Solare Impermeabile IP65 per Esterno-2 Pezzi In offerta a 25,95 € – sconto

– fino al 05 maggio

Click qui per approfondire

EZVIZ C6N telecamera Wi-Fi interno 1080p videocamera sorveglianza interno Pan/Tilt/Zoom compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, visione notturna, tracciamento del movimento e audio bi-direzionale In offerta a 33,49 € – sconto 44%

– fino al 05 maggio

Click qui per approfondire

TACKLIFE Pistola ad Aria Calda,Mini,350W,Portatile,Gomma morbida confortevole Powercord 2M per fai-da-te,Pittura per asciugatura, PVC restringente,Riscaldamento massimo fino a 400°C-HGP35AC In offerta a 12,74 € – sconto 15%

– fino al 05 maggio

Click qui per approfondire

Strumento Multifunzione, TECCPO 170W Mini Utensile Rotante Kit con 80 Accessori, Mandrino Autoserrante, Albero Flessibile, Mini Drill con Velocità Variabile, Ideale per Creazioni Fai-da-te In offerta a 26,00 € – sconto 33%

– fino al 05 maggio

Click qui per approfondire

ESR – Custodia per iPad 10.2 2019 (7a Generazione), Trifold Smart Case, Auto Sleep/Wake con Supporto Leggero, Cover Posteriore Rigida per iPad 7a Generazione 2019, Oro Rosa In offerta a 9,34 € – sconto 15%

– fino al 05 maggio

Click qui per approfondire

TOSING Microfono Karaoke Bluetooth wireless, volume maggiore 10W, più basso, 3-in-1 Microfono portatile con doppio altoparlante per iPhone/Android/iPad/PC (Champagne d’oro) In offerta a 135,99 € – sconto 15%

– fino al 05 maggio

Click qui per approfondire

EZVIZ telecamera ip Wi-Fi da esterno 1080p videocamera sorveglianza esterno con visione notturna fino 30m protezione IP66 sistema d’allarme con luce stroboscopica e sirena compatibile con alexa In offerta a 74,99 € – sconto 25%

– fino al 05 maggio

Click qui per approfondire

Apple iPhone XR (64GB) – Bianco – In offerta a 569,00 € – sconto 23%

– fino al 10 maggio

Click qui per approfondire

Nuovo Apple iPhone SE (256GB) – bianco In offerta a 634,49 € – sconto 5%

– fino al 10 maggio

Click qui per approfondire

eufy Robot aspirapolvere [BoostIQ] RoboVac 15C Max, connessione Wi-Fi, Super Sottile, aspirazione a 2.000 Pa, Silenzioso, aspirapolvere Robot autocaricabile, pulisce parquet e tappeti a Pelo Medio In offerta a 179,99 € – sconto 21%

– fino al 10 maggio

Click qui per approfondire

EZVIZ CTQ6C Telecamera Wi-Fi interno PTZ 720p videocamera sorveglianza interno wifi con tracciamento del movimento e audio bi-direzionale visione notturna compatibile con Alexa In offerta a 39,99 € – sconto 20%

– fino al 10 maggio

Click qui per approfondire

Campanello Senza Fili, Govee Campanello Wireless Impermeabile con Raggio d’Azione di 300m 36 Suonerie 5 Volume Regolabile, 1 Trasmettitore e 2 Ricevitore per Casa, Negozio, Ufficio(Bianco) In offerta a 16,14 € – sconto 15%

– fino al 10 maggio

Click qui per approfondire

EZVIZ CTQ3W telecamera da esterno telecamera Wi-Fi esterno 720p ip camera da esterno con visione notturna (30m) sistema d’allarme con luce stroboscopica e sirena protezione IP66 compatibile con Alexa In offerta a 49,99 € – sconto 17%

– fino al 10 maggio

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”