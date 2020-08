Offerte Amazon 8 agosto fino al 52%: Bebè Confort, LG, Huawei, Xiaomi, Sony, DJI, Apple

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple AirPods Pro – In offerta a 199,00 € – invece di 279,00 €

sconto 29% – fino al 8 agosto 2020

Sony WH-1000XM3 Cuffie Wireless, Over-Ear con HD Noise Cancelling, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri, Batteria Fino a 30 ore e Ricarica Rapida, Argento In offerta a 249,99 € – invece di 380,00 €

sconto 34% – fino al 8 agosto 2020

Nuovo Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 32GB) – Grigio Siderale In offerta a 344,90 € – invece di 389,00 €

sconto 11% – fino al 8 agosto 2020

Xiaomi MI Smart Band 4, Schermo 0.95″ AMOLED, Touchscreen, con Monitoraggi e Funzioni Sport, Nero [Versione Italiana] In offerta a 24,99 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino al 8 agosto 2020

Apple MacBook Air (13″, Processore Intel Core i3 dual‑core di decimo generazione a 1,1GHz, 8GB RAM, 256GB) – Grigio siderale In offerta a 979,90 € – invece di 1229,00 €

sconto 20% – fino al 8 agosto 2020

Xiaomi Desk Lamp 1S, Lampada Smart a LED da Scrivania, 4 Modalità di Luce, Temperatura Colore Regolabile, Controllabile in Remoto [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino al 8 agosto 2020

Xiaomi Mi Air Purifier 2H Purificatore d’Aria, Rimozione Polline, Fumo, Polveri e Peli degli Animali, Copertura 18 – 31 m², Compatibile con Google Assistance e Alexa, Modalità Notte, Bianco In offerta a 113,99 € – invece di 149,99 €

sconto 24% – fino al 8 agosto 2020

DJI Ryze Tello Mini Drone Ottima per Creare Video con EZ Shots, Occhiali VR e Compatibilità con Controller di Gioco, Trasmissione HD a 720p e Raggio di 100 Metri, Edizione Iron Man In offerta a 70,00 € – invece di 70,00 €

sconto 0% – fino al 8 agosto 2020

Hoover FD22RP011 Freedom – Scopa Elettrica Senza Filo, Autonomia fino a 25 min, 0,7 Litri, Grigio e Rosso, 22w In offerta a 119,00 € – invece di 249,90 €

sconto 52% – fino al 8 agosto 2020

August VGB100 Scheda USB di Acquisizione Video Audio USB 2.0 Convertitore VHS in DVD via S-Video, Cavo di Trasferimento Per Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP In offerta a 24,76 € – invece di 30,95 €

sconto 20% – fino al 8 agosto 2020

Bébé Confort – Maxi Cosi E-Safety Dispositivo Anti Abbandono Seggiolino Auto, Allarme Seggiolino Auto Salva Bebe Sensore Antiabbandono, Nero In offerta a 49,90 € – invece di 78,99 €

sconto 37% – fino al 8 agosto 2020

Amazon Echo Spot – Sveglia intelligente con Alexa – Nero In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino al 8 agosto 2020

Goobay 97347 Cavo Alimentazione, 1m Lunghezza del Cavo, Bianco In offerta a 5,81 € – invece di 5,81 €

sconto 0% – fino al 8 agosto 2020

AKASO V1 WiFi Dash Cam con GPS, Dash Camera Full HD per auto con scheda di memoria da 16 GB inclusa, Monitor di parcheggio, G-Sensor con registrazione, super visione notturna e grandangolare 170 ° In offerta a 59,49 € – invece di 69,99 €

sconto 15% – fino al 8 agosto 2020

HUAWEI Watch GT (Elegant) Smartwatch, Bluetooth 4.2, Display Touch 1.2″ AMOLED, Fitness Tracket con GPS, Rilevazione Battito Cardiaco, Resistente all’Acqua 5 ATM, Bianco In offerta a 99,90 € – invece di 119,47 €

sconto 16% – fino al 8 agosto 2020

Powerbank Solare 26800mAh Caricabatterie Portatile Wireless Qi Batteria Esterna Solare con 4 Porte di Uscita(3USB+Qi) e Torcia a 28 LED 2 Modalità di Ricarica(Solare+USB) per Campeggio Android iOS In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 8 agosto 2020

LG UHD TV 49UN71006LB.APID, Smart TV 49”, LED 4K IPS Display, Versione 2020 [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 369,00 € – invece di 449,00 €

sconto 18% – fino al 8 agosto 2020

LG UHD TV 60UN71006LB.APID, Smart TV 60”, LED 4K, Versione 2020 [Classe di efficienza energetica A] – In offerta a 499,00 € – invece di 649,00 €

sconto 23% – fino al 8 agosto 2020

LG TV NanoCell AI 65NANO806NA, Smart TV, 65″, 4k + SL4Y Soundbar 2.1 In offerta a 989,35 € – invece di 989,35 €

sconto 0% – fino al 8 agosto 2020

Hisense H65BE7000 Smart TV LED Ultra HD 4K 65″, HDR, Dolby DTS, Slim Design, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 529,00 € – invece di 529,00 €

sconto 0% – fino al 8 agosto 2020

Hisense 40AE5000F TV LED FULL HD 40″, Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 269,00 € – invece di 299,00 €

sconto 10% – fino al 8 agosto 2020

Hisense 32AE5000F TV LED HD 32″, Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 199,00 € – invece di 219,00 €

sconto 9% – fino al 8 agosto 2020

POWERGIANT Stazione di Ricarica Wireless 3 in 1 Qi Ricarica Veloce per Telefoni e Auricolari, Compatibile con con Airpods PRO 2 1 iWatch 5 4 3 2 1 iPhone 11 XS Max XR X 8 Plus Samsung S10 S9 S8 In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 8 agosto 2020

Vimar RI.01352B Adattatore elettrico spina S10 presa americana USA + europea EU, bianco In offerta a 6,27 € – invece di 6,27 €

sconto 0% – fino al 8 agosto 2020

Telecamera wifi esterno eufy Security eufyCam E, durara batteria 1 anno, 1080 p, allarme 100 dB, microSD 16 GB, audio a 2 vie, impermeabile IP65, compatibile con Alexa, per interno ed esterno In offerta a 265,99 € – invece di 399,99 €

sconto 34% – fino al 8 agosto 2020

Andoer 1.5 * 2m Fotografia Backdrop Modello Muro Pavimento di Legno per Bambini Bambino Photo Studio Ritratto di Ripresa In offerta a 9,13 € – invece di 9,13 €

sconto 0% – fino al 8 agosto 2020

Andoer, Base universale per treppiedi, supporto per fotocamere DSLR, pieghevole, con filettatura da 3/8 “ In offerta a 13,88 € – invece di 13,88 €

sconto 0% – fino al 8 agosto 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).