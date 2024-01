La beta di iOS 17.4 svela la data di lancio dei nuovi iPad Pro

La beta di iOS 17.4 – al momento disponibile per i soli sviluppatori – versione nella quale sono state integrate varie novità, incluso il supporto al cosiddetto “sideloading” (la possibilità di scaricare app da store diversi dall’App Store), potrebbe svelare alcune funzioni e la data di lancio dei nuovi iPad Pro, che come noto dovrebbe avere schermi Oled, Magsafe e altre importanti novità (incluso un prezzo molto più alto dell’attuale).

La “fuga di notizie”, chiamiamola così, deriva da alcune stringhe di caratteri scoperte da un sito americano 9to5Mac. In esse si lascia intendere che il nuovo sistema operativo avrà un fotocamera anche nel lato corto, elemento rilevante dal punto di vista della struttura del dispositivo.

In una delle stringhe di testo individuate nella nuova versione del sistema operativo si legge: “Face ID deve essere in orizzontale per imparare a riconoscerti”; in una diversa stringa si legge: “Durante l’impostazione di Face ID, iPad deve essere collocato in orizzontale con la fotocamera nella parte superiore dello schermo. Dopo avere completato l’impostazione, Face ID funziona in modalità orizzontale e verticale”.

Tutti gli iPad Pro con Face ID visti finora offrono la fotocamera lateralmente (sul lato sinistro) quando il tablet è collocato in orizzontale, una posizione non comodissima per le video conferenze; la fotocamera si trova collocata al centro in alto quando l’iPad è tenuto verticalmente, ma non quando il tablet è sfruttato orizzontalmente con la Magic Keyboard.

Al momento solo l’iPad di 10ª generazione integra la fotocamera sfruttabile comodamente in modalità orizzontale con le videochiamate, ma questo modello integra per lo sblocco un sensore Touch ID e non il Face ID.

Il fatto che la novità sia integrata in iOS 17.4 fa supporre che il lancio del tablet possa avvenire ad inizio primavera. A causa dei regolamenti dell’UE il sistema operativo dovrà essere rilasciato prima del 7 marzo. Questo lascia supporre che Apple, quindi, intenda rilasciare i tablet più o meno vicino a quella data.

Ricordiamo che da tempo si dice che Apple presenterà con ogni probabilità un nuovo iPad con tecnologia MagSafe su Pad Pro, display OLED e unità di storage ancora più grandi delle attuali e con prezzi molto importanti. Il lancio dovrebbe avvenire in primavera e i cenni contenuti in iOS 17.4 sembrano quindi confermarlo.