OnePlus e Oppo condivideranno Android 13 unificato

Dopo l’integrazione di OnePlus in Oppo a giugno, il co-fondatore Pete Lau, nominato Chief Product Officer per entrambi i marchi da maggio 2020, è pronto a condividere di più su cosa aspettarsi dal suo team allargato, noto anche come OnePlus 2.0.

Sapevamo già dell’imminente sistema operativo unificato, che apparentemente porterà il meglio di entrambi i mondi: la morbidezza e la leggerezza (nessuna pubblicità) di OxygenOS di OnePlus, combinate con l’affidabilità e le funzioni smart di ColorOS di Oppo.

In una recente intervista, Lau ha aggiunto che questo sistema ancora da nominare sarà basato su Android 13 di Google e sarà presente sul dispositivo di punta di OnePlus 2022 – probabilmente soprannominato OnePlus 10 – in uscita per la prima metà dell’anno. Anche alcuni dispositivi esistenti riceveranno questo aggiornamento, sebbene per il momento non siano stati menzionati modelli specifici.

Dato che il sistema operativo condiviso ridurrebbe la differenziazione tra i due marchi guidati da Lau, ci si potrebbe chiedere quale brand sarebbe il candidato ideale per produrre lo smartphone di punta migliore. Un’area di cui OnePlus potrebbe beneficiare dall’integrazione è la fotografia. Lau, intervistato ai microfoni di Engadet, ha sottolineato che quello che un tempo era un team di circa 100 persone, ora è di circa 700 unità, il che potrebbe consentire a OnePlus di sfruttare meglio la sua relazione con Hasselblad.

Lau ha ammesso che con il suo ruolo ampliato, anche se avesse giorni di 48 ore, sarebbe comunque impossibile per lui scegliere personalmente ogni singolo dettaglio su ogni prodotto come ha fatto prima. Invece, Lau ha passato molto tempo a insegnare la sua filosofia del “non accontentarsi” ai suoi nuovi compagni di squadra di Oppo, così da poter tutti remare in un’unica direzione.

Ci vorrà comunque ancora un po’ di tempo prima di avere un assaggio della fusione tra OnePlus e Oppo, ma Lau è «Fiducioso che questo nuovo sistema operativo unificato non deluderà».