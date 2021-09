iPhone 13, per comprarlo servono fino a tre mesi di lavoro

La nuova gamma di iPhone 13 è finalmente svelata, pronta ad arrivare nelle mani dei consumatori da venerdì 24 settembre: il listino è sostanzialmente identico ai rispettivi modelli dello scorso anno, ma in alcuni paesi può arrivare a costare quasi 3.000 dollari, circa 2.557 euro: una nuova ricerca di Money SuperMarket mostra quanti mesi di lavoro occorrono, nelle diverse regioni del mondo, per acquistare il nuovissimo iPhone 13.

Invece di considerare solo il prezzo intero dei dispositivi in ​​ciascun paese, la ricerca si basa su quanto tempo una persona ha bisogno di lavorare per permettersi un iPhone 13 (la versione da 128 GB). Questo perché, mentre in alcuni paesi iPhone potrebbe essere meno costoso rispetto ad altri, il salario minimo influenza la capacità di acquisto, il che rende in alcuni luoghi più difficile entarne in possesso.

Money SuperMarket sottolinea che il Brasile è sicuramente il paese dove iPhone 13 risulta più costoso. Qui, infatti, un iPhone 13 da 128 GB costa circa 1.449 dollari, al cambio circa 1.235 euro, mentre in Italia il listino Apple lo propone a 939 euro. Ed allora, per chi guadagna un salario minimo in Brasile, il tempo necessario per guadagnare il necessario per poter acquistare iPhone 13 base da 128GB è 86 giorni, praticamente tre mesi.

Tuttavia il Brasile non è il paese in cui iPhone 13 risulta meno conveniente quando si ha a disposizione un salario minimo infatti, mentre lo stesso modello costa 1.025 dollari nelle Filippine, qui sono necessari ben 97 giorni per poterlo acquistare.

Considerando 8 ore lavorative al giorno, è sufficiente dividere il numero di ore totali presenti nella tabella per 8, così da avere il numero di giorni esatti necessari per acquistare iPhone 13 secondo lo studioIn Hong Kong iPhone 13 da 128GB risulta in assoluto più economico, con un prezzo di 874 dollari, circa 745 euro, che si traduce in una media di sette giorni di salario minimo per acquistarlo. Il paese in cima alla lista degli iPhone 13 più convenienti è la Svizzera, dove le persone devono lavorare meno di sette giorni per acquistarlo, guadagnando il salario minimo locale. In Italia, dove un iPhone 13 da 128GB costa 939, i giorni necessari per l’acquisto sono poco più di 15.

La società di ricerca osserva che tutti i calcoli presuppongono una tipica giornata lavorativa di otto ore e che i prezzi di iPhone sono stati raccolti dal sito web di Apple in ciascun paese. Per paesi come Stati Uniti e Canada, la ricerca ha calcolato un’imposta media per stato e provincia.

Naturalmente, il prezzo di iPhone e di altri prodotti varia in ogni paese a seconda delle tasse locali, della fluttuazione della valuta rispetto al dollaro e di altre questioni locali. iPhone 13 sarà ufficialmente disponibile in Italia a partire da venerdì 24 settembre. Apple afferma che i nuovi telefoni verranno rilasciati in più di altri 15 paesi a ottobre.

