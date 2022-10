Ortur Laser Master 3, incisione laser di alta qualità in super offerta

Se siete affascinati dall’incisione laser e desiderate acquistare una macchina performante, versatile e capace di lavorare su diversi materiali, non fatevi sfuggire l’offerta sulla Ortur Laser Master 3 attualmente attiva grazie ad un codice speciale.

E’ una macchina che non ha bisogno di presentazioni: più volte infatti ne abbiamo parlato tra le nostre pagine (qui, qui e qui per via delle sue eccezionali caratteristiche.

Usa infatti un laser da 10 Watt (0,05 x 0,1 millimetri) capace di incidere 20 metri al minuto ed è perciò utilizzabile anche in ambiti professionali dove c’è tanto lavoro da fare. Può sia incidere che tagliare alcuni materiali anche di spessore importante: ad esempio può tagliare legno spesso 12 mm in un solo passaggio oppure fino a 20 mm in più passaggi e lo stesso discorso vale per l’acrilico, che viene tagliato al primo colpo se spesso 10 mm oppure fino a 30 mm ripetendo il taglio più volte.

Si può controllare dall’app, ha il WiFi per il collegamento senza fili a smartphone e computer e c’è la presa USB per caricare eventualmente le immagini da incidere, che devono essere in formato JPEG, JPG, BMP, PNG oppure SVG.

La superficie di incisione è di 40 x 40 centimetri e sono presenti misure di sicurezza come lo spegnimento automatico in caso di sollevamento, una chiave per bloccare l’accesso alla pulsantiera se la si lascia incustodita e un pulsante di stop in caso di emergenza.

Pesa intorno ai 6,5 chili, quindi è piuttosto solida, anche perché la struttura è costituita principalmente da alluminio e acciaio, con una piccola percentuale di plastica e ottone.

Ne torniamo a parlare perché è possibile comprarla in sconto grazie al codice 50OLM3 che permette di risparmiare 50 dollari sul prezzo di listino di 699,99 dollari (quindi vi costa 649,99 dollari).

E’ invece scontata di 100 dollari l’Edizione Speciale, che si contraddistingue per la colorazione rosso-blu del telaio: anziché 749,99 dollari col codice OLM3BR100 la si paga la stessa cifra della versione standard, ovvero 649,99 euro.

Se cercate qualcosa di meno performante ma comunque di buona qualità, potete comprare in sconto la Aufero Laser 1 a 155,65 euro oppure la Aufero Laser 2 a 238,66 euro.

Per tutte le offerte vi rimandiamo al sito ufficiale.