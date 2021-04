Oscar 2021, dove vedere i film premiati online

Mentre le sale cinematografiche si stanno preparando a riaprire in questo secondo anno di pandemia da Coronavirus, la magia del cinema può entrare nelle case di ciascuno: Nomadland e molti altri film premiati agli Oscar 2021 possono essere visti dal proprio divano, grazie alle piattaforme tv in streaming. E proprio i giganti dello streaming – in particolare i giganti dello streaming tv hanno fatto incetta di nomination agli Oscar 2021: per Amazon Prime Video, Netflix e Disney+ – sono stati anche protagonisti della serata dell’Academy Award, aggiudicandosi l’ambita statuetta per le loro produzioni originali.

Nomadland, la pellicola che ha ottenuto i tre premi più importanti – miglior film, miglior attrice protagonista e miglior regia per Chloè Zao – sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 30 aprile.

Il miglior film d’animazione degli Oscar 2021, Soul, si può già vedere in streaming su Disney + (e su Sky Q).

Disponibili su Netflix e Sky Q Ma Rainey’s Black Bottom, vincitore per le categorie Miglior Trucco e Migliori Costumi, il Miglior documentario Il mio amico in fondo al mare di James Reed e Pippa Ehrlich e Mank, il film di David Fincher premiato per la miglior scenografia e la miglior fotografia, oltre al miglior cortometraggio Two Distant Strangers e al miglior cortometraggio d’animazione Se succede qualcosa, vi voglio bene.

Su Prime Video e Sky Q sarà possibile vedere Sound of Metal, premiato per il Miglior sonoro e il miglior montaggio.

Judas and the Black Messiah, premiato per il Miglior attore non protagonista (Daniel Kaluuya) e per la Miglior Canzone (Fight for you) si può vedere su Amazon Prime Video, YouTube, Google Play, Tim Visione, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio su Apple TV, Sky Prima Fila e Mediaset Play Infinity.

Sempre su Prime Video si potrà acquistare Tenet, il film di Christopher Nolan che ha vinto per i Migliori Effetti speciali. La pellicola è anche disponibile per l’acquisto su Rakuten tv, Chili, Google Play, Apple iTunes, Infinity, Tim Vision e Sky Q.

Colette, il Miglior Corto documentario, è invece disponibile in streaming su YouTube, distribuito da The Guardian.

Minari, che ha vinto l’Oscar per la Miglior attrice non protagonista (Youn Yuh-Jung) si potrà vedere dal 5 maggio su Sky Cinema e su Now, mentre è in uscita oggi nelle sale cinematografiche.

The Father, con Anthony Hopkins – due Oscar per Hopkins come miglior attore protagonista e per la sceneggiatura non originale – non sarà disponibile per ora in streaming e arriverà nelle sale probabilmente in estate.

Lo stesso vale per Promising Young Woman (Oscar per la Miglior sceneggiatura originale per Emerald Fennell) che sarà nelle sale italiane dal 29 aprile, e per Un altro giro di Thomas Vinterberg (Oscar come Miglior Film straniero) per cui non è ancora certa la data di arrivo al botteghino.

Su Macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.