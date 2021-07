Parallels Remote Application Server 18.1 è pronto per Mac M1

Parallels, sviluppatore dell’apprezzato virtualizzatore Parallels Desktop, annuncia l’aggiornamento Parallels Remote Application Server versione 18.1 (Parallels RAS), con supporto nativo per i Ma con Apple Silicon M1 e offre un’esperienza migliore sia agli utenti finali che agli amministratori IT. Ottimizzando la pubblicazione efficiente, flessibile e scalabile di applicazioni e desktop virtuali su qualsiasi dispositivo, Parallels RAS 18.1 offre nuove funzioni di produttività e gestione per consentire ai dipendenti di lavorare in modo semplice e sicuro ovunque si trovino.

«Ascoltando i riscontri dei nostri utenti e individuando le loro difficoltà rispetto al lavoro da remoto, soprattutto nell’ultimo anno, è chiaro che la produttività e una migliore gestione sono prioritari per gli amministratori» dichiara Nick Dobrovolskiy, senior vicepresidente della divisione ingegneria e supporto di Parallels. «Parallels RAS 18.1 risolve queste difficoltà estendendo e ottimizzando le prestazioni per gli utenti e migliorando anche l’esperienza amministrativa. Ci impegniamo a sviluppare le nostre capacità Azure Virtual Desktop (precedentemente noto come Destkop virtuale Windows), oltre a offrire un supporto all’avanguardia per le nuove funzionalità introdotte da Microsoft».

Accesso self-service a PC remoto

Tra i clienti Parallels RAS esistenti, l’enorme incremento del lavoro da remoto a seguito della pandemia del 2020 ha indotto un aumento del 200% dell’utilizzo del PC remoto, consentendo alle aziende di sfruttare il loro investimento iniziale utilizzando l’hardware PC presente negli uffici chiusi. Parallels RAS 18.1 offre ora una funzionalità self-service che consente agli utenti di eseguire in sicurezza la propria registrazione, eliminando così molta della pressione che ricade sugli amministratori IT che ricevono numerose richieste di aggiungere manualmente PC remoti. I PC da remoto vengono aggiunti automaticamente a Parallels RAS come un desktop pubblico, nella posizione desiderata, con filtri utente specifici preconfigurati.

Inoltre, questa funzionalità può essere utilizzata dagli amministratori per registrare automaticamente i PC remoti per conto degli utenti. In questo modo viene ridotto il carico IT e viene velocizzato il processo di acquisizione per offrire ai dipendenti un efficiente accesso remoto alle postazioni di lavoro in ufficio.

Gestione combinata delle sessioni utente

Parallels RAS 18.1 sfrutta i dettagli avanzati della sessione, che sono stati aggiunti a Parallels RAS 18.0, per risolvere le difficoltà di gestione delle sessioni indipendentemente dal metodo di distribuzione. Con diversi utenti che richiedono sessioni host con carico di lavoro differenti (ad esempio, sessioni host con desktop remoto, infrastruttura desktop virtuale (VDI), PC remoto tramite VDI o Azure Virtual Desktop), gli amministratori possono ora visualizzare tutte le sessioni utente in una console unica. È stata inoltre resa disponibile una nuova visualizzazione delle risorse che mostra esattamente le risorse pubbliche in esecuzione in queste sessioni.

Queste capacità, associate alle metriche delle sessioni avanzate, aiutano a migliorare l’efficacia della gestione. Gli amministratori e gli help desk possono utilizzare questa migliore visibilità insieme a una nuova funzione di ricerca e filtraggio per capire meglio cosa sta succedendo in una sessione e intraprendere azioni per ridurre i tempi di inattività, migliorando l’esperienza utente grazie a una risoluzione più rapida dei problemi.

Nuove funzionalità per Azure Virtual Desktop e supporto del nuovo chip Apple M1

Integrazione di Azure Virtual Desktop1: Parallels RAS 18.1 continua a introdurre nuove funzionalità all’integrazione esistente di Azure Virtual Desktop, disponibile a partire dalla versione 18, che permette agli utenti di passare velocemente al cloud e beneficiare dei servizi cloud e degli ambienti ibridi.

Parallels Client per Apple Silicon (M1): Parallels Client per macOS è stato aggiornato e ottimizzato per essere eseguito a livello nativo sui dispositivi Mac con chip Apple M1 e processori Intel allo scopo di migliorare le prestazioni degli utenti Mac.

Parallels Remote Application Server 18.1: altre funzioni importanti

Aggiornamento dinamico della risoluzione della sessione

Controllo bidirezionale degli Appunti e del trasferimento file

Configurazione dettagliata dell’autenticazione a più fattori

Manutenzione delle risorse pubblicate

Supporto di Yubico – YubiKey (PIV) in Parallels Client per Windows

Ulteriori informazioni e altre funzionalità introdotte in Parallels Remote Application Server nella versione 18.1 sono disponibili nella pagina dei prodotti Parallels RAS.

Disponibilità e prezzi

Parallels offre una versione di prova gratuita per 30 giorni completa di tutte le funzionalità di Parallels RAS 18.1, comprese 50 licenze per utenti simultanei. Parallels RAS offre una licenza utente simultanea a 99,99 euro all’anno per un costo di acquisizione, supporto e formazione inferiore, con funzionalità complete fin dall’inizio, tra cui un bilanciamento del carico e supporto.

