Per collegare iPhone 15, Samsung S24 e MacBook alla TV vi basta questo cavo

Sfruttate al massimo il grande schermo della TV con questo cavetto di Ugreen, che per l’appunto vi permette di collegare qualsiasi dispositivo USB-C compatibile ad un monitor HDMI.

Parliamo quindi di smartphone, tablet e computer compresi gli iPhone, gli iPad e i Mac dotati di almeno una presa USB-C, il cui schermo può essere duplicato (o esteso, vi spieghiamo meglio più avanti) in tempo reale su televisori, monitor esterni e videoproiettori.

Un cavo all’apparenza semplicissimo ma che tuttavia può migliorare sensibilmente tutte quelle situazioni in cui si beneficerebbe della combinazione tra la versatilità degli smartphone con l’ampio schermo di un monitor esterno.

Alcuni esempi

Pensiamo ad esempio ai disegnatori che, collegando l’iPad ad un TV, possono tracciare con Apple Pencil sullo schermo del tablet mostrando il risultato dal vivo su uno schermo più grande.

Oppure ai conferenzieri o ai professori universitari che possono così videoproiettare facilmente il monitor del Mac o di iPhone o di uno smartphone su una parete senza usare connessioni wireless.

O ancora a casa, per intrattenersi coi propri giochi preferiti collegando il telefono alla TV.

Oppure lo studente che, dopo aver filmato una lezione, se la riguarda a casa approfittando del televisore per rivivere più nitidamente quel momento mentre prende appunti sul quaderno.

Perché no anche in hotel, quando si rientra dopo una lunga giornata fuori: basta collegare il telefono al televisore in camera per leggere più comodamente i messaggi, guardare i video di YouTube e via dicendo.

Compatibilità

Di un cavo come questo come dicevamo possono beneficiare tutti quei dispositivi in cui è presente almeno una presa USB-C, ma a due condizioni, ovvero questa presa:

deve supportare la trasmissione video dev’essere almeno di tecnologia USB 3.1

In generale funziona sicuramente con tutti i dispositivi di ultima generazione con Thunderbolt 3, compresi ad esempio:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPad Mini 6

iPad Air 2022

iPad Pro 2022

MacBook Pro 16″ 2023

MacBook Air 2022

iMac 2021

Surface Book 2

Surface Pro 9

Surface Go

Samsung Galaxy S24/S23/ S22/ S21/S20/S20 Plus/S20 Ultra, S10/9, Note 9/8

Huawei P50/P40 Pro/Mate 50

Dell XPS 15 XPS 13

Chromebook

Specifiche tecniche

Per quanto riguarda la risoluzione, questo cavo supporta fino al 4K a 3.840 x 2160 pixel @ 60 Hz.

Inoltre è un cavo Plug-and-Play, il che vuol dire che non servono driver o app per farlo funzionare: una volta collegato, viene riconosciuto automaticamente dal dispositivo, duplicandone lo schermo.

Con Mac e iPad è anche possibile sfruttare la funzione Schermo Esteso, così anziché duplicare quel che si vede sul dispositivo si ottiene un monitor secondario dove poter aprire o spostare altre applicazioni e lavorare quindi con due schermi anziché uno solo.

Fatto per durare

Costruttivamente è molto buono: la guaina esterna infatti è realizzata in nylon intrecciato che, stando alla scheda tecnica, migliora la resistenza ai danni e alle abrasioni.

I connettori invece sono placcati in oro 24 carati, quindi oltre ad essere antiruggine durano di più a seguito dei continui attacca-stacca.

Infine, i cappucci delle due spine sono protetti da un guscio in alluminio che migliora la resistenza al calore e alla corrosione.

Perché questo cavo

La duplicazione dello schermo è possibile anche con un hub USB-C che abbia almeno una porta HDMI e usando un cavo appunto con doppia spina HDMI-HDMI. Se c’è anche una presa USB-C passante, un accessorio come questo diventa anche più utile nelle lunghe sessioni di lavoro perché permette di alimentare il dispositivo collegato.

Il vantaggio di questo cavo è dato principalmente dal fatto che è molto più compatto e leggero di un hub al quale andrebbe comunque affiancato un secondo cavetto HDMI.

Con la soluzione di Ugreen non c’è bisogno di altro, per di più se si utilizza con uno smartphone di ultima generazione, la ricarica simultanea è comunque possibile sfruttando quella wireless attraverso il sistema Magsafe (nel caso di iPhone) o qualsiasi altro caricatore Qi.

Dove comprare

Il cavo USB-C HDMI di Ugreen è in vendita anche su Amazon a 17,99 €.

Nel momento in cui scriviamo è attivo il 20% di sconto tramite casella coupon: spuntandola in fase di acquisto si andrebbe a pagare quindi soltanto 14,40 €.

