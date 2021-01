Per Gurman MacBook Pro 2021 non cambieranno design ma tutto il resto si

Forse per la prima volta le anticipazioni di Gurman non corrispondono a quelle di Ming Chi Kuo per quanto riguarda i MacBook Pro 2021. Il giornalista di Bloomberg, che da sempre vanta ottimi agganci con i piani alti di Cupertino, spiega come sarà il nuovo MagSafe della prossima generazione di MacBook Pro 2021, precisando però che a fronte di numerose novità hardware interne, il design delle macchine rimarrà identico o introdurrà esclusivamente piccoli ritocchi.

Come molti appassionati e utenti Mac sperano da anni, Gurman anticipa che il nuovo MagSafe con aggancio magnetico per la ricarica reintrodurrà design e funzionamento simili a quelli molto apprezzati, purtroppo abbandonati da Apple ormai da diversi anni. Non solo: questa novità porterà finalmente anche velocità di ricarica superiori.

Arriva anche una nota sugli schermi: i nuovi MacBook Pro 2021 attesi nel terzo trimestre di quest’anno metteranno a disposizione pannelli più luminosi e con contrasto maggiore, senza precisare però se questo sarà possibile con l’introduzione di display mini LED, come innumerevoli volte emerso dalle indiscrezioni.

Sul versante processori sono arrivo nuove varianti più potenti sotto ogni aspetto rispetto ad Apple Silicon M1, dotati di più core di calcolo CPU e anche più core GPU per la grafica. Come anticipato però le previsioni di Gurman e di Ming Chi Kuo non concordano su ogni aspetto.

In particolare secondo il giornalista USA Apple continuerà a dotare le sue macchine di porte USB-C, precisamente due a fianco di MagSafe e presumibilmente altre due porte USB-C sull’altro lato dello chassis. Mentre Kuo sembra escludere il mantenimento della TouchBar, Gurman dichiara che Apple sta testando sia prototipi privi della striscia OLED sensibile al tocco, sia prototipi che la mantengono, lasciando quindi aperte entrambe le ipotesi per la versione finale.

Infine le due anticipazioni non concordano sul design che secondo Kuo sarà completamente diverso da quello attuale, con stile e angoli più piatti in stile iPhone 12, mentre per Gurman l’aspetto sarà identico o solo con piccoli ritocchi rispetto a quello attuale che Apple impiega ormai da diversi anni. Oltre alle previsioni sui MacBook Pro 2021 con Apple Silicon, indica che Apple sta lavorando al redesign di MacBook Air, ma che questa macchina sarà introdotta molto dopo l’aggiornamento atteso dei portatili della linea professionale.

