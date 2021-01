iOS 14.4 avvisa quando la fotocamera di iPhone non è originale

Se iPhone monta una fotocamera non originale, il sistema operativo iOS se ne accorge e lo segnala all’utente con un avviso sullo schermo. E’ quanto scoperto tra le righe di codice della seconda beta di iOS 14.4 da pochi giorni disponibile per gli sviluppatori, che possono installarla e provarla per testare la compatibilità delle proprie applicazioni.

Apple fa già la stessa cosa con le batterie non originali a partire da iOS 12.4. In quell’occasione ci furono diverse polemiche legate al fatto che sebbene la batteria funzioni correttamente, il sistema non essendo in grado di riconoscerla non può mostrare i dati correlati al suo utilizzo all’interno dello specifico pannello nelle Impostazioni.

Per i piccoli centri di riparazione non certificati da Apple significa invece perdere una importante fetta del proprio mercato. Sebbene infatti l’avviso non comporta un blocco del dispositivo, diventa poco piacevole ritrovarselo tra i piedi mentre si utilizza iPhone. La notifica viene infatti mostrata nella schermata di blocco per i primi quattro giorni dalla sostituzione, per poi comparire all’interno dell’app Impostazioni per i quindici giorni successivi, dando così modo all’utente di essere a conoscenza del fatto che il suo dispositivo include una componente non originale.

A partire da iOS 13.1 il sistema è anche in grado di rilevare la presenza di un display di terze parti, perciò con l’aggiornamento dei giorni scorsi il numero di componenti riconosciuti da Apple sale a tre. Siccome con gli schermi il sistema era in grado di funzionare soltanto con la serie 11 di iPhone, è possibile che nel caso della fotocamera sia in grado di accorgersene soltanto sulla nuova serie 12, anche se al momento non ci sono indicazioni chiare in proposito.

Come detto l’avviso di iOS non interferisce con l’uso della fotocamera, anche se chiaramente un componente diverso non potrà mai avere la stessa qualità della fotocamera originale di Apple, in special modo per la complessità del software che accompagna le varie funzioni offerte negli ultimi modelli. Il consiglio di Apple è chiaramente quello di rivolgersi sempre a un Apple Store o a un negozio autorizzato (AASP).

Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 12 è in questo approfondimento di macitynet, invece per chi è interessato ad Android, tutte le notizie sono disponibili qui.