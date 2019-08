Sorpresa Xiaomi per il 29 agosto: arrivano Redmi 8 e Redmi TV

Il marchio di Xiaomi Redmi ha una sorpresa per tutti i fan: il prossimo 29 agosto, durante un evento che si terrà in Cina, annuncerà Redmi Note 8 e Redmi TV, quest’ultima con un gigantesco pannello da 70 pollici. Così, dopo OnePlus, anche un altro produttore di smartphone cinese si lancia sui televisori.

Sebbene manchi ancora l’ufficialità, a confermare la presentazione de due prodotti è stato Lei Jun, che ha postato messaggi in tal senso sulla sua pagina Weibo. Ed infatti, se in una prima immagine viene mostrato quello che sembra essere il gigantesco Redmi TV da 70 pollici, a specifica domanda sulla presentazione in pari data di Redmi Note 8, lo stesso ha risposto con un pollice in su, che non lascia spazio a interpretazioni.

Ed allora, il prossimo 29 agosto sarà la volta di Redmi Note 8 e della TV del produttore. Non si hanno ancora dettagli sulle specifiche tecniche Redmi Note 8, anche se sul retro potrebbe fare capolino una camera principale da ben 64 MP. Inoltre, il VP Xiaomi, nonché direttore generale del marchio Redmi, Lu Weibing, ha recentemente accennato al fatto che il dispositivo verrà equipaggiato con una batteria migliorata rispetto al passato.

L’appuntamento è per il prossimo 29 agosto. Naturalmente vi forniremo prontamente tutte le novità sui prodotti presentati.