Piante contro Zombie 3 disponibile per iPhone, iPad e Android, ma non in Italia

E’ stato uno dei giochi difendi la torre più apprezzati di sempre, sia nel primo che nel secondo capitolo, per la sua originalità e la capacità di incollare allo schermo: è Plants vs Zombies, in italiano Piante contro Zombie che, dopo un lunghissimo periodo di pausa, appare in App Store e Google Play nella sua nuova incarnazione Piante contro Zombie 3.

Come gli appassionati hanno già notato il titolo Piante contro Zombie 3 non tiene conto dei diversi spin-off precedenti, ma prosegue la nomenclatura del gioco originale, a indicare che si tratta del terzo titolo della serie principale. Ricordiamo che il nome era già stato ufficializzato nel luglio 2019, ma da allora l’applicativo aveva assunto soltanto la forma di una build pre-alpha. Adesso, il gioco è stato lanciato in alcuni mercati, come le Filippine, Romania e Irlanda.

Plants contro Zombie 3 continuerà a essere modificato durante questo periodo di soft launch, con EA che prenderà in considerazione i feedback dei giocatori. Inoltre, lo sviluppatore conta di espandere il lancio del prodotto in altri paesi, man mano che il gioco sarà ulteriormente arricchito.

In termini di compatibilità, le FAQ che accompagnano il rilascio di Plants vs Zombies 3 fanno riferimento a Galaxy S6 con KitKat (4.4), o superiore, mentre lato iOS, si parla di un iPhone 6S, o superiore, con iOS 13.1 installato a bordo.

Il gioco stesso avrà alcune differenze rispetto ai suoi predecessori, con la modifica più rilevante nell’orientamento: Piante contro Zombie 3 si esegue con un orientamento verticale, anziché orizzontale come i predecessori. Inoltre, utilizzerà anche uno stile grafico 3D, in luogo dell’aspetto 2D delle precedenti interazioni mobili. Il cambiamento potrà infastidire i puristi del brand.

Ci saranno diverse modifiche al gameplay, come facilmente intuibile. Ad esempio, i giocatori non dovranno più tenere in gioco i Girasoli per aggiungerli al proprio esercito di piante, perché ci saranno nuovi modi per produrre il sole necessario a piantare le proprie truppe.

Plants vs Zombies 3 è disponibile su App Store e Google Play in Irlanda, Romania e Filippine. Al momento non esiste una data di rilascio specifica per il lancio mondiale, ma si sa già che sarà un gioco free-to-play con acquisti in-app. Purtroppo.

