PlayStation VR2 partirà col botto: 20 grandi giochi al lancio

Sony prevede di avere oltre 20 titoli “principali” disponibili per il suo visore PlayStation VR2 al momento del lancio, secondo una presentazione degli investitori dell’azienda. La stessa in cui la società ha annunciato di volersi espandere ulteriormente nel mercato PC e mobile.

Anche se non ha confermato i nomi o gli sviluppatori relativi a tutti i giochi, una diapositiva ha confermato che l’elenco sarà costituito da una combinazione di titoli di prima e terza parte, e la società ha suggerito che includerà anche lo spin-off di Horizon precedentemente annunciato, intitolato Horizon Call of the Mountain.

Così ha dichiarato Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment, come riportato da Video Games Chronicle:

C’è una notevole quantità di denaro speso per partnership con sviluppatori indipendenti e altri sviluppatori di terze parti per garantire una considerevole pipeline di contenuti VR attraenti al lancio di PlayStation VR2

Ad oggi non vi è ancora una data di rilascio per il prossimo visore di realtà virtuale di Sony, anche se l’azienda ha lentamente rivelato dettagli nell’ultimo anno e mezzo. PlayStation ha annunciato che stava lavorando al visore già nel febbraio 2021 e ha addirittura rivelato il design dei controller il mese successivo. Tuttavia, il nome ufficiale è stato annunciato solo quest’anno, insieme alle specifiche e al design, anche grazie al lancio del sito web ufficiale. Gli analisti, comunque, si aspettano che la periferica sia rilasciata l’anno prossimo.

Non è chiaro se questi oltre 20 titoli includano porting di giochi esistenti, come Half Life: Alyx. Playstation VR2 sarà il secondo visore di realtà virtuale di Sony, dopo l’uscita della prima PlayStation VR nel 2016. A differenza del modello precedente, progettato per funzionare con PS4, il prossimo mira ad essere un compagno ideale PS5.

Sarà dotato di un display OLED con una risoluzione di 2000×2040 per occhio, supporto per frame rate fino a 120Hz e potrà connettersi alla console con un singolo cavo USB-C.