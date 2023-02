POCO X5 Pro e X5 5G, specifiche maxi, prezzo mini

POCO, nata da una costola di Xiaomi, svela i nuovi terminali della X Series, con POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G che celebrano i cinque anni di POCO con nuove funzionalità pensate per gli appasionati di tecnologia.

POCO X5 Pro 5G, il terminale di fascia superiore tra i due modelli, presenta uno schermo Flow AMOLED da 6,67 pollici. Si tratta di uno smartphone da appena 7,9mm di spessore, ossia il dispositivo della X Series più sottile di sempre. Lo schermo propone una velocità di aggiornamento di 120Hz con supporto al 100% di profondità di colore DCI-P3, 10 bit e Dolby Vision.

POCO X5 Pro 5G è dotato di oscuramento PWM a 1920Hz per proteggere gli occhi quando lo si usa in condizioni di scarsa illuminazione, mentre al suo interno è alimentato dal chipset Snapdragon 778G 5G costruito con tecnologia a 6 nanometri m, che ha raggiunto il punteggio di benchmark AnTuTu di 545.093.

A livello fotografico offre un sensore da 108MP, mentre supporta riprese video 4K e include varie modalità che rendono la creazione di vlog ancora più facile per catturare i momenti più emozionanti.

POCO X5 Pro 5G integra una batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica veloce turbo charging da 67W, per aumentare rapidamente il livello della carica fino al 30% in solamente 7 minuti.

POCO X5 5G

Il fratello minore della serie perde l’appellativo di “Pro”, denominato più semplicemente POCO X5 5G. E’ dotato sempre di un display AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici e un peso di soli 189 grammi. Anche in questo caso lo schermo offre una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz con il rapporto di contrasto pari a 4.500.000:1, sempre con supporto all’ampia gamma di colori DCI-P3.

Sotto al cofano POCO 5X 5G è alimentato di un chipset Snapdragon 695, cui si affianca una dotazione di memoria RAM fino a 8GB e ROM fino a 256GB, con tecnologia Dynamic RAM Expansion 3.0 supporta un maggior numero di applicazioni in esecuzione in background.

Il terminale presenta anche una batteria a lunga durata da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W che può riportare la batteria scarica al 100% in circa 68 minuti.

POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G, disponibilità e prezzi

POCO X5 Pro 5G e POCO X5 5G sono disponibili da oggi; in particolare POCO X5 Pro 5G è disponibile in tre diverse colorazioni, Black, Blue e Yellow, e in doppia configurazione da 6GB+128GB e da 8GB+256GB, rispettivamente al prezzo di 349,90€ e 399,90€.

POCO X5 5G è disponibile nei colori Green, Blue, e Black, al prezzo di 299,90€ per la versione da 6GB+128GB e a 349,90€ per la configurazione da 8GB+256GB.

Promozioni di lancio

Dal 6 febbraio fino al 13 febbraio alle ore 14.00, entrambi gli smartphone saranno disponibili in offerta early bird: POCO X5 Pro 5G a 299,90€ per la variante da 6GB+128GB e di 349,90€, per la versione da 8GB+256GB. Invece POCO X5 5G sarà in vendita al prezzo early bird di 249,90€ per la configurazione da 6GB+128GB e 299,90€ per la versione da 8GB+256GB.

POCO X5 Pro 5G e POCO X5 5G saranno presto disponibili anche su Amazon.