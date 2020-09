Xiaomi presenta POCO X3 NFC, lo smartphone che è “pura sostanza”

Xiaomi presenta il suo ultimo terminale della serie POCO. Prende il nome di POCO X3 NFC, e viene presentato come uno smartphone tutto sostanza: dallo schermo alla batteria, per finire alle performance da top di gamma. Il tutto ad un prezzo davvero piccolo.

POCO, il brand di smartphone che appartiene all’ecosistema Xiaomi, presenta POCO X3 (NFC), pensato soprattutto per i giovani appassionati di tecnologia e di videogiochi. Al suo interno il processore 4G della serie 700 di Qualcomm, lo Snapdragon 732G. Le caratteristiche di spicco sono la batteria monstre da 5.160 mAh e il display a 120Hz+240Hz per un’esperienza assolutamente fluida. La CPU è una Kryo 470 octa-core e si affianca ad una GPU Adreno 618 della serie Elite Gaming.

Per garantire l’esperienza fluida anche durante le sessioni di gioco, il dispositivo incorpora la tecnologia LiquidCool 1.0 Plus, che combina un tubo di calore in rame più grande, con strati multipli di grafite che lavorano insieme per ridurre la temperatura del processore fino a 6 gradi.

Il display, il DotDisplay, è un’unità Full HD+ da 6,67 pollici con combinazione di refresh rate a 120Hz e touch sampling rate a 240Hz. Non manca una funzione DynamicSwitch che permette di risparmiare energia passando automaticamente, tra 50, 60, 90 e 120Hz, a seconda delle necessità.

A livello multimediale, POCO X3 vanta un set di 4 fotocamere con camera principale da 64MP con il sistema AI quad, affiancata da un sensore ultra grandangolare da 13MP, da una fotocamera macro da 2MP e da un sensore di profondità da 2MP.

La fotocamera principale è dotata di sensore Sony IMX 682 con apertura ƒ/1,89 e 4-in-1 Super Pixel da 1,6μm che riproduce immagini dettagliate e ultra nitide. L’ultra grandangolare da 13MP vanta un campo visivo di 119° supportato da un’apertura ƒ/2,2 e un pixel da 1,0μm, mentre la macro da 2MP e il sensore di profondità completano la configurazione offrendo funzionalità extra e rafforzando le capacità dell’obiettivo principale. Sulla parte anteriore, il dispositivo sfoggia un piccolo dot per una fotocamera da 20MP con apertura ƒ/2,2 e 4-in-1 Super Pixel da 1,6μm, ideale per scattare selfie perfetti.

Sulla batteria si è già detto: ha una potenza nominale di 5.160mAh(typ) che dura oltre due giorni in condizioni d’uso moderato e che supporta la ricarica rapida da 33W, per una ricarica da 0 a 100 in 65 minuti, o da 0 al 62% in appena 30 minuti.

Prezzi e disponibilità

POCO X3 NFC sarà disponibile in Italia a partire dal 10 settembre alle ore 13.00 anche su Amazon al prezzo di 229,90 euro per la configurazione da 6GB+64GB, e di 269,90 euro per quella da 6GB+128GB.

Dal 10 al 30 settembre, la variante da 6GB+128GB sarà in vendita a un prezzo Early Bird di 249,90 euro. Inoltre, la versione da 6GB+ 64GB sarà disponibile, fino a esaurimento scorte, a partire dalle 13:00 del 10 settembre al prezzo Early Bird di 199,90 euro su Amazon, per le prime 24 ore.