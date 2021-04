Promemoria per Medicine: l’app per non dimenticare i vostri farmaci

Se installate quest’app non dimenticherete più di prendere le medicine. In un mondo frenetico e pieno di distrazioni come quello in cui stiamo vivendo, la memoria spesso fa cilecca e capita di dimenticare di prendere (o di dare) le medicine al momento giusto, ma come dicevamo basta installare l’app dall’esplicativo nome “Promemoria per Medicine” su iPhone o iPad e il problema è risolto.

Perché se è vero che qualsiasi applicazione che funge da sveglia o da promemoria può essere utile allo scopo (anche quelle predefinite di Apple), utilizzando un’applicazione dedicata come questa non si andranno a mischiare all’interno di un unico posto gli avvisi ripetitivi delle medicine, con indubbi vantaggi anche per quanto riguarda la loro gestione nel lungo periodo.

Quest’app infatti è innanzitutto progettata per tenere in memoria anche un inventario delle scorte, perciò nel trattamento delle malattie a lungo decorso è possibile ricordarsi per tempo di comprare la nuova confezione di pillole. L’assunzione di ciascuna medicina viene notificata all’utente all’orario prefissato e viene aggiunta ad un apposito calendario nel momento preciso in cui viene presa, in modo tale da poter avere così un rapporto da poter poi condividere con il proprio medico (via email o tramite PDF) al bisogno.

Inoltre su iPhone e iPad con la versione 14 (o successiva) del sistema operativo è presente anche un widget che permette di vedere le assunzioni di medicine imminenti o quelle in ritardo direttamente dalla schermata iniziale, senza dover aprire l’app. «Un tocco sul widget apre l’applicazione, dove le assunzioni possono essere monitorate. Se tutte le attività relative alla terapia sono completate, il widget visualizza l’immagine del giorno. Il widget supporta la modalità scura ed è disponibile in tutte le lingue supportate dall’app».

L’app “Promemoria per Medicine” offre utili strumenti per la gestione dei dosaggi e può ricordare anche di misurarsi la pressione, la frequenza cardiaca, la saturazione del sangue (ce ne sono più di 20 diverse) o di fare del movimento ad un determinato orario. Include anche una sezione dove è possibile aggiungere delle note giornaliere su eventuali sintomi rilevati. «Non importa che si tratti di malattie comuni come per esempio la pressione alta, il diabete o la psoriasi, oppure di malattie più rare come l’epilessia, la fibrosi cistica o il morbo di Parkinson»: l’app funziona con qualsiasi terapia.

Può essere usata anche da persone con disabilità perché è completamente integrata con la tecnologia VoiceOver di Apple e riflette le impostazioni relative alla dimensione del testo definite dagli utenti a livello di sistema, oltre a fornire un feedback visivo e tattile per rendere perfettamente chiara ogni sezione o pulsante che viene toccata dall’utente attraverso lo schermo. L’azienda sviluppatrice dichiara che l’app, anche se è gratuita e priva di pubblicità, rispetta la privacy degli utenti e ne protegge i dati in quanto non li condivide e non li vende a terzi, nel pieno rispetto delle leggi europee sulla privacy (maggiori informazioni sul sito ufficiale).

Per idee, suggerimenti, feedback, dubbi e domande potete contattare gli sviluppatori tramite email. L’app, disponibile in versione universale per iPhone e iPad, si scarica invece da App Store.