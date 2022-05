Realme porta i terminali della serie narzo 50 in Europa

Il marchio realme sembra davvero inarrestabile e sta rilasciando numerosi smartphone anche all’interno dei nostri confini: il produttore lancia oggi i nuovi smartphone della serie narzo 50 in Europa: narzo 50 5G, in due diversi colori e configurazioni, e narzo 50 4G. Al loro fianco anche narzo 50A.

Questa volta l’obiettivo dell’azienda è quello di estendere ulteriormente il proprio portafoglio di prodotti e le quote di mercato. Il primo terminale, con supporto al 5G è dotato di processore MediaTek Dimensity 810 5G, realizzato con un processo di produzione a 6 nanometri e combina due core Arm Cortex-A76 “Big” con CPU octa-core che opera fino a 2.4GHz. A livello di autonomia narzo 50 5G punta in alto, grazie alla batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica Dart Charge da 33W con modalità di risparmio energetico Smart 5G.

A livello di fotocamera, è dotato di un sensore Nightscape da 48 MP, composto da una fotocamera principale Ultra HD da 48 MP e da un obiettivo per ritratti in bianco e nero. La fotocamera selfie è dotata di tecnologia AI Beauty da 8 MP.

Quanto allo schermo, narzo 50 5G adotta un display da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento a 90Hz e una di campionamento massima di 180Hz. narzo 50 5G è dotato, inoltre, di una tecnologia di espansione dinamica della RAM che consente di godere di prestazioni potenziate fino a 5 GB di RAM.

realme narzo 50 4G

Il modello 4G, invece, è alimentato dal processore gaming MediaTek Helio G96, con i suoi due core Cortex-A76 e sei core Cortex-A55 e velocità di clock fino a 2.05GHz. Il display in forza su questo modello è da 6,6 pollici, con una frequenza di aggiornamento a 120Hz e una di campionamento del tocco di 180Hz, ottimo dunque per i gamers.

Lo smartphone è dotato di una batteria da 5000mAh che può essere caricata al 100% in 70 minuti con la ricarica Dart da 33W. realme narzo 50 4G è dotato di una tecnologia di espansione RAM dinamica per un’esperienza più fluida con espansione della memoria fino a 11 GB di RAM.

A livello di fotocamera, il reparto multimediale di realme narzo 50 4G è equipaggiato con una tripla fotocamera AI da 50MP. Lo smartphone è dotato di design Kevlar Speed Texture ispirato alle auto da corsa, pesa 194g e ha uno spessore di 8,5 mm, ed è dotato di lettore di impronta digitale laterale ultraveloce che corrisponde anche al pulsante di accensione.

realme narzo 50A Prime

Ultimo, ma non ultimo, realme narzo 50A Prime. si tratta di un terminale entry level che non rinuncia all’eleganza, dotato di un design con cornice ad angolo retto sottile 8,1 mm, per un’esperienza visiva confortevole. E’ alimentato dal processore Unisoc T612, con clock fino a 2.0 GHz e adotta l’architettura Cortex A75.

Questo smartphone ha una batteria da 5000mAh e una tripla fotocamera posteriore: una fotocamera principale da 50MP con apertura f 1.8, obiettivo macro da 2MP e un obiettivo in bianco e nero e uno zoom digitale 4X.

Prezzi e disponibilità

realme narzo 50 5G è disponibile in Italia dal 25 al 27 maggio al prezzo di lancio di € 229,99 anzichè € 259,99 nella configurazione 6 GB + 128 GB su Amazon.

realme narzo 50A Prime è disponibile dal 25 al 27 maggio al prezzo di lancio di € 149,99 anzichè € 169,99 nella configurazione 4 GB + 64 GB anche su Amazon.

Narzo 50 4G, nella versione 4 GB + 64 GB e colorazione Speed Black o Speed Blue avrà un costo di € 219,99 e sarà disponibile da 25 maggio, anche su Amazon. Trovate tutti gli smartphone realme su Amazon direttamente a questo indirizzo.

Alla fine di marzo il costruttore ha presentato i modelli low cost C35 e C31.