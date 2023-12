Twelve South Butterfly insegna come si fa un caricatore MagSafe 2 in 1

Twelve South ha presentato il caricatore MagSafe da viaggio per due dispositivi più piccolo al mondo: si chiama Butterfly, nome scelto per enfatizzare il suo particolare sistema di chiusura a farfalla, che lo rende particolarmente tascabile quando non si usa.

La forma è tuttavia molto più semplice e lineare rispetto all’ala di una farfalla: è infatti rotondo, con bordi fortemente stondati e senza fronzoli. Se fosse di colore rosso ricorderebbe l’iconico formaggio Babybel coperto di cera rossa., in ogni caso la scocca è in alluminio spazzolato così da richiamare e abbinarsi alla perfezione ai dispositivi Apple

È tra i più compatti del settore e anche se l’azienda lo posiziona negli accessori da viaggio, può fare il suo lavoro anche nella vita di tutti giorni, sia in ufficio che a casa. Anche perché riesce a soddisfare la situazione di ricarica più comune, quella di iPhone insieme ad Apple Watch sfruttando una sola presa di corrente.

Da chiuso – dice l’azienda – è grande quanto una custodia per gli AirPods Pro (il diametro è di 6 centimetri, lo spessore di 2,35 centimetri, e complessivamente pesa 120 grammi).

Una volta aperto si hanno a disposizione le due basi di ricarica wireless pronte per i dispositivi sopracitati, con tanto di piastra magnetica inclinabile per Apple Watch, così da avere abilitata la modalità Comodino.

Volendo si possono anche piegare le due parti trasformando il dispositivo in un supporto per mantenere iPhone inclinato e usarlo più facilmente per la visione dei video in streaming, per le videochiamate o per accedere alla modalità StandBy dalla scrivania o sul comodino.

«Non importa come lo pieghi» scrivono sulla nuova pagina che annuncia il prodotto: «Butterfly è comunque meraviglioso». D’altronde in confezione c’è tutto, dall’alimentatore USB-C da 30 Watt ai quattro adattatori per prese internazionali (USA, UK, UE e AU), compreso il cavo USB-C lungo 1 metro e con la guaina protetta dalla consueta intrecciatura di nylon che lo rende molto più resistente ai piegamenti e durevole. E ovviamente una borsa da viaggio per trasportare il tutto con comodità.

La base di ricarica per iPhone eroga 15 Watt e si può usare anche per ricaricare gli AirPods (quindi ricaricandoli insieme all’Apple Watch), invece quella per Apple Watch viaggia a 5 Watt ed eventualmente può essere usata dagli AirPods Pro di seconda generazione, così da ricaricarli insieme all’iPhone.

Twelve South Butterfly, prezzo e disponibilità

Al momento la vendita è riservata esclusivamente all’Apple Store (oltre che sul sito ufficiale) e costa 129,95 $, circa 121 euro: in Italia non è ancora arrivato.

Tutti gli articoli che parlano di accessori e prodotti Twelve South sono disponibili da questa pagina. Invece per tutti gli accessori iPhone rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.