Recensione Budi Cavo Multi-funzionale, il tuttofare per chi viaggia

Budi Cavo Multi-funzionale è una specie di Coltellino svizzero per chi viaggia con un computer o un tablet e deve districarsi tra mille cavi, connettori e schede di memoria varie.

Non è, lo diciamo subito, la soluzione definitiva, ma averlo in borsa vi aiuterà parecchio, specie quando serve davvero.

Noi ne avevamo già parlato qualche tempo fa, ma dopo averlo acquistato abbiamo voluto proporvi una prova su strada vera e propria.

Victorinox d’oriente

Che poi quale è l’utilità di un coltellino svizzero di certo non la spieghiamo qui, più o meno tutti ne abbiamo avuto uno: ecco, Budi Cavo Multi-funzionale fa le stesse cose, offre un cavo multiconnettore sempre pronto, ospita le schede SIM e di memoria, fa da lettore di schede d’emergenza e, volendo, sorregge l’iPhone in viaggio per gustarsi l’ultima serie di Netflix in treno.

Ma la cosa più interessante è che lo fa in un compatto di 132x15x15 millimetri, il che significa che ci sta sicuramente nella tasca della borsa o dello zaino, nei jeans ma anche (e soprattutto) nelle oramai diffuse buste organizer portacavi come fosse un connettore o un piccolo cacciavite.

Una miniera di soluzioni

La forma, come si vede dalle immagini, è quella di un accendino un po’ più alto, nel nostro caso di colore nero integrale non fosse altro per i bordi cromati.

Il rivestimento esterno è in metallo, mente tutta la parte interna, che si estrae quasi del tutto con una semplice pressione su uno dei vertici è in plastica.

All’interno trovano posto sei slot per MicroSD più due per nanoSIM, un cavo USB-C lungo circa 18 centimetri (connettori compresi) e tre adattatori che, partendo da un USB-C aprono rispettivamente ad un USB-A, Lightning e MicroUSB.

In pratica, con questo nello zaino, potete connettere un MacBook Pro a qualunque dispositivo locale esistente, inclusi quelli Thunderbolt (anche se in questo caso la velocità sarà minore).

Il piccolino non fa da batteria portatile (peccato però) ma è in grado di aiutarvi per moltissimi compiti: chi scrive ha diversi cavi in borsa, per tutte le necessità, ma ogni volta che si lavora in esterna, c’è sempre un cavo che manca, vuoi perché ce lo siamo dimenticato o perché ce l’abbiamo ma ne servono due: ecco che Budi Cavo Multi-funzionale è la soluzione che fa comodo, e si rende pronta in un attimo.

Altre sorprese

Ma l’utilità non si esaurisce solo con l’uso di un portacavi e porta MicroSD. Utilizzando il cavo in dotazione con il piccolo connettore USB-C che c’è nella parte superiore, e inserendo una delle MicroSD nell’apposito slot vicino al connettore, il Budi Cavo Multi-funzionale sia trasforma in un lettore di card. Certo, stiamo parlando di una soluzione economica e da utilizzare all’occorrenza, perché la velocità non è certo delle migliori.

Dai nostri test, effettuati con una scheda SanDisk Ultra Scheda microSDXC UHS-I la velocità di lettura si attesta a circa 19 MB/S sia in lettura che in scrittura, un valore di certo basso se confrontato con un HUB più professionale come il Caldigit SOHO Dock che con la stessa scheda raggiunge valori di 34 MB/S in scrittura e addirittura 117 MB/S in lettura.

Infine, ultima chicca da sottolineare: nella parte opposta all’apertura, tirando con l’unghia si può allargare una piccola parte, utile per sorreggere uno smartphone all’occorrenza (che noi abbiamo utilizzato moltissimo in treno).

Nel nostro caso, il Budi Cavo Multi-funzionale ha sorretto un iPhone 13 Pro con tanto di cover, eravamo comunque al limite.

Considerazioni

Considerato il costo, e le offerte a cui spesso è proposto, un prodotto come il Budi Cavo Multi-funzionale non dovrebbe mancare in nessuna borsa, perché la sua utilità diventerà palese alla prima occasione.

Pur con tutta una serie di compromessi, un accessorio come questo ci sembra fantastico e davvero utile, al pari di un coltellino svizzero da avere sempre, considerato che ha pure passato il ceckin in un paio di aeroporti, al pari di utilità, ha anche meno problemi di un coltellino in borsa per chi viaggia spesso in aereo.

Pro:

• Un concentrato di soluzioni per chi viaggia

• Può fungere da lettore MicroSD

• Ha soluzioni per tutti i connettori

Contro:

• Come lettore MicroSD è molto lento

Prezzo:

• 22,31 € (adesso in offerta a 14,73 €)

Budi Cavo Multi-funzionale è disponibile a partire dal negozio AliExpress con un forte sconto proprio in questi giorni. Dello stesso marchio è disponibile anche la versione più estesa.