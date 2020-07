Recensione Macally MCUPXLQI, supporto smartphone per portabicchieri con ricarica wireless

Sono davvero tanti i supporti auto per smartphone, anche perché risultano essere tra gli oggetti più utili quando si viaggia. Oggi in prova Macally MCUPXLQI, che oltre a poter ricaricare gli smartphone tramite wireless Qi, propone anche una caratteristica insolita: è studiato per il portabicchieri dell’autovettura.

A differenza di molti altri supporti, solitamente a ventosa, questo Macally MCUPXLQI non è studiato per essere posizionato sul parabrezza o sul cruscotto del veicolo. Viceversa, è comporto da una parte inferiore che deve essere incastrata nel portabicchieri del proprio abitacolo.

L’estremità inferiore, infatti, ha la dimensione di un porta bicchieri standard, anche se certamente risulta essere piuttosto universale, per via delle sue qualità. Ed infatti, ruotando questa parte inferiore, la base viene ad espandersi grazie a delle apposite alette, che andranno dunque ad incastrarsi perfettamente nel porta bicchieri. Si tratta. senza dubbio, del pezzo più importante dell’intero supporto, perché di fatto è quello che conferisce stabilità al dispositivo.

Da questo punto punto di vista Macally MCUPXLQI risulta assolutamente di qualità, perché riesce ad avere una presa assolutamente forte e stabile, tanto da non far muovere l’accessorio durante la marcia.

Altro elemento importante per la stabilità è il braccio di circa 10 cm. Sebbene sia flessibile, gode comunque di una resistenza molto elevata. Ed infatti, il “collo” può essere posizionato e orientato a proprio piacimento, anche se di certo non risulta facile da orientare, per via della rigidità. Fortunatamente, comunque, sulla parte alta è previsto un modulo girevole che permette di ruotare il dispositivo. Insomma, lo si riuscirà a porre nell’esatta posizione in cui si desidera, ma senza rinunciare ad un collo rigido, che fornirà stabilità durante la marcia. Questo perché è molto rigido, elemento che conferisce ulteriore stabilità allo smartphone alloggiato durante la marcia.

Terzo elemento fondamentale è poi l’alloggiamento vero e proprio dove innestare lo smartphone. In questo caso si tratta di un elemento in plastica, anche resistente e molto solido, con due alette a bloccare in sede il dispositivo. Sulla parte posteriore è, invece, presente anche un piccolo pulsante di rilascio, che permette facilmente di aprire le alette, e appunto rilasciare lo smartphone.

Nel complesso, Macally MCUPXLQI risulta molto solido, e in grado di alloggiar qualsiasi tipologia di smartphone, anche di grandi dimensioni, come potrebbe essere un iPhone di taglia “Plus”, o comunque un iPhone Max per utilizzare termini più recenti.

L’unico appunto che possiamo fare non è certamente alla qualità dell’oggetto, ma al posizionamento dello stesso. Considerando che i porta bicchieri spesso e volentieri trovano posto sulla parte bassa dell’abitacolo, non aspettatevi di poter posizionare il vostro smartphone ad altezza vista, quindi pronto per la navigazione GPS. Lo abbiamo, infatti, testato su diverse autovetture, e tutte con il portabicchieri molto basso. In questo contesto, l’utilizzo dello smartphone posizionato sul Macally risulta particolarmente comodo per la scrittura di messaggi o per l’interazione con il dito (ovviamente a veicolo fermo), mentre totalmente insoddisfacente sarebbe la navigazione GPS, perché imporrebbe al guidatore di distogliere completamente lo sguardo dalla strada.

Se dal punto di vista costruttivo, e della solidità, risulta un accessorio ottimo, questo Macally MCUPXLQI è sicuramente adatto per chi dispone di smartphone abilitati alla ricarica Qi. Se non disponete di uno smartphone con siffatta tecnologia, il consiglio è quello di ripiegare sul modello MCUPXL, identico, ma privo di piattina di ricarica Qi. Il modello in prova consente di ricaricare tutti i dispositivi con una larghezza tra 2,1″ ~ 4,7″/5,4 ~ 12,0 cm, e richiede un adattatore di ricarica rapida da 9V 2A.

La velocità di ricarica, da noi testata con un iPhone X, non è di certo impressionante, se si considerano le diverse tecnologie che Android mette sul piatto con ricarica wired, che consentono di raggiungere velocità impressionanti. Ad ogni modo, trattandosi di una ricarica wireless, fornirà tempistiche assolutamente nella media, non inferiori a quelle che gli utenti iOS potranno raggiungere con le attuali soluzioni di brand più noti.

Ad ogni modo, la velocità di ricarica assume, per quanto paradossale, importanza secondaria. Ed infatti, un supporto per auto wireless non sarà certamente la scelta primaria nel caso in cui l’utente abbia necessità di ricaricare lo smartphone il più velocemente possibile. Ed allora, la possibilità della ricarica sarà più utile per assicurare di non scaricare lo smartphone durante la marcia, soprattutto nei viaggi di media o lunga percorrenza. Ritrovarsi, allora, con uno smartphone sempre carico, anche quando è stato utilizzato in auto come centro multimediale per la gestione dei contenuti audio, o per la navigazione GPS, farà certamente la differenza.

Conclusioni

Macally MCUPXLQI è tra i supporti per auto che ci sentiamo di consigliare a chi non vuole invasioni nel campo visivo derivanti dai più comuni supporti a ventosa. Il posizionamento di questo dispositivo all’interno dell’autovettura lo rende ideale per l’interazione mano schermo, perché solitamente sarà posizionato accanto al sedile guidatore, salvo che l’automobile sul quale lo si installa prevede un portabicchieri in un luogo rialzato.

Questo elemento, che lo distingue da tanti altri simili è, al tempo stesso, l’ago della bilancia per la scelta nell’acquisto. Se intendete sfruttare lo smartphone come navigatore, potrebbe non essere l’ideale; se, invece, volete lo smartphone a portata di mano, allora è certamente un acquisto più che valido.

PRO

Solido e saldo durante la marcia

Universale pet tutti gli smartphone

Posizione ottimale per raggiungere lo schermo con la mano

CONTRO

Probabilmente inadatto per la navigazione GPS

Prezzo e disponibilità

La versione con ricarica wireless costa 39,95 euro e si acquista da qui. Se il vostro smartphone non gode di questa tecnologia, potrete acquistare la variante senza ricarica Qi a 22 euro circa.