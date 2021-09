Remixlive, per suonare con Live Set da iPhone, iPad e Mac

Remixlive è un’applicazione di composizione e performance musicale semplice e intuitiva che include loop e sequenze sincronizzati automaticamente al tempo su una griglia 8 x 6. Con oltre 180 pacchetti di suoni che includono 48 loop, 48 campioni, 48 sequenze e una traccia preimpostata, offre un’ampia selezione di generi musicali e può essere utilizzata fin da subito provando i dieci pacchetti che la società sviluppatrice offre gratuitamente a chi la scarica sui propri iPhone, iPad e Mac.

Questi pacchetti sono per altro royalty-free, il che significa che è possibile condividere le registrazioni ovunque sui social media senza incorrere in problemi legali dal punto di vista del copyright. Tornando all’app, la piattaforma offre il supporto per i controller MIDI e include una libreria di facile accesso, dalla quale è possibile etichettare, organizzare e riprodurre i samples contenuti.

Mette a disposizione anche un potente sequencer per creare, modificare e riprodurre sequenze come si farebbe in software desktop come Logic Pro X, Ableton Live o FL Studio, consentendo così di creare modelli, melodie, ritmi e tracce in maniera intuitiva.

Dall’app è possibile combinare beat, batteria, linee di basso, melodie, voce e FX di qualsiasi genere per creare le proprie tracce, ma anche suonare dal vivo con la batteria per aggiungere profondità durante i concerti, oltre che modellare i suoni in tempo reale con molti FX in stile DJ. Tutte le performance possono inoltre essere trasferite in qualsiasi altra DAW musicale come GarageBand, FL Studio e iMPC o mixate in un’applicazione per DJ come Cross DJ, Djay e simili.

Sono inclusi anche diversi strumenti per professionisti, come ad esempio la possibilità di importare i campioni direttamente dalla libreria locale di iTunes (in formato MP3, WAV, AAC, M4A e AIFF a 16/24 bit) e modificarli in modalità Play (loop, one-shot, gate), Quantize, Gain, Pan, Pan, Loop Division e Reverse.

È poi possibile registrare le prestazioni in audio AAC in alta qualità, sincronizzare l’app con Cross DJ Pro o qualsiasi applicazione iOS compatibile con Link o con Ableton Live. E poi ancora controllare FX, livelli, filtri, Mute/Solo e EQ a 3 bande su ogni canale, registrare l’ingresso live attraverso il microfono e catturare qualsiasi suono, voce o strumento da implementare in Remixlive e creare nuovi pacchetti mixando e abbinando campioni da pacchetti esistenti.

L’app Remixlive è sviluppata da MIXVIBES, è localizzata in lingua italiana, è gratuita e attualmente si trova in 131esima posizione nella categoria Musica su App Store, dove ha ricevuto 7 valutazioni con una media di 4,7 stelle su 5.

La versione attuale è la numero 6.3.2 e per poter essere installata richiede almeno 175 MB di spazio e la versione 11.0 di iOS e iPadOS e la versione 10.15 di macOS. Per accedere a tutti i contenuti è possibile acquistare alcuni pacchetti aggiuntivi i cui prezzi oscillano tra 1,99 e 6,99 euro. Dal punto di vista della privacy raccoglie i dati di diagnosi dell’app che non vengono collegati all’identità dell’utente.