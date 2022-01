Nella beta 1 di iOS 15.4 si personalizza il dominio di iCloud Mail

Tra le novità della beta 1 di iOS 15.4 – versione al momento nelle mani dei soli sviluppatori – è stato aggiunto il supporto per le mail personalizzate disponibili con iCloud+, opzione che consente di impostare un dominio con iCloud Mail direttamente da iPhone.

Il sito Macrumors riferisce che andando in Impostazioni > Apple ID > iCloud, ora è possibile selezionare “iCloud Mail” e vedere la sezione per impostare un dominio email personalizzato.

In precedenza era possibile usare domini personalizzati con Cloud Mail ma era necessario passare per il sito iCloud.com; l’opzione di personalizzazione non era in altre parole disponibile direttamente da iPhone o iPad.

Il dominio email personalizzato con iCloud Mail è una opzione disponibile con l’abbonamento a iCloud+ e un dominio personale, permettendo di usarlo per inviare o ricevere email in modo che i destinatari visualizzino le email dal propiro indirizzo email personalizzato.

Dopo aver configurato il proprio dominio, è possiible configurare gli indirizzi email esistenti già in proprio possesso, crearne di nuovi o eliminare quelli che non servono più. È possibile usare l’indirizzo email personalizzato nell’app Mail sui dispositivi su cui abbiamo effettuato l’accesso con l’ID Apple o che hanno iCloud Mail attivo oppure su iCloud.com/mail. L’indirizzo è utilizzabile anche usarlo per Messaggi, FaceTime e Calendario per accedere al proprio dispositivo e altro ancora. È possiible usare iCloud Mail per inviare e ricevere email con un massimo di cinque domini personali e tre indirizzi email per ogni dominio.

La possibilità di personalizzare un dominio email direttamente da iPhone e iPad, rende più semplice questa funzione (non è necessario passare da iCloud.com); la stessa funzione è disponibile anche su macOS ma non è ancora attiva.