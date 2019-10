I risultati TSMC superano le previsioni, ottimo segnale per Apple e iPhone 11

Meglio delle linee guida indicate dalla stessa società e persino meglio delle previsioni degli analisti: i risultati TSMC del terzo trimestre 2019 segnano un aumento di oltre il 10% del fatturato e un incremento ancora superiore dei profitti pari al 13,5%.

Il costruttore unico di tutti i processori Apple Ax che Cupertino impiega in iPhone, iPad, Apple TV e non solo prevede un andamento ancora più positivo per i mesi a venire, trainato dalla forte domanda dei costruttori di smartphone e anche dal passaggio alla tecnologia 5G.

Ma soprattutto per gli osservatori del mondo Apple, i buoni risultati TSMC dell’ultima trimestrale rappresentano un altro chiaro indizio che le vendite degli iPhone 11 sono forti, in previsione e attesa dei risultati finanziari Apple che saranno annunciati il 30 ottobre. Questo anche se naturalmente TSMC produce diversi processori per terminali Android.

In particolare il fatturato proveniente dai costruttori di smartphone ora vale il 49% delle vendite complessive, in aumento rispetto al 45% dello scorso anno. I ricavi sono di 9,4 miliardi di dollari, in crescita del 10,7% e superiori rispetto alle linee guida aziendali che puntavano tra 9,1-9,2 miliardi di dollari.

Secondo la media di 20 analisti le previsioni indicavano un profitto di 96,33 miliardi di dollari di Taiwan, invece la società ha registrato un profitto superiore di 101,07 miliardi di dollari di Taiwan, corrispondenti a circa 3,30 miliardi di dollari, come segnala Reuters. Si tratta di un incremento del 13,5% e della crescita più forte registrata fin dal primo trimestre del 2017.

Nei commenti e nel report sui risultati TSMC il costruttore dichiara che i numeri di bilancio sono trainati dalla forte richiesta di smartphone e anche dalle tecnologie 5G che giocheranno un ruolo ancora più importante nei mesi a venire. Per prepararsi all’aumento della domanda TSMC ha incrementato le spese in conto capitale, necessarie per mantenere, migliorare e aumentare la produzione presso i propri stabilimenti, fino a 5 miliardi di dollari.

Fin dal lancio di iPhone 11 si susseguono rilevazioni di mercato e report che indicano una domanda superiore al previsto e vendite forti. Anche se Cupertino non annuncia più i numeri esatti di unità vendute la prima conferma ufficiale sull’andamento di mercato arriverà con i risultati finanziari Apple del 30 ottobre. Si tratta del trimestre conclusosi a settembre che include le prime due settimane di preordini e vendite dei nuovi terminali.

