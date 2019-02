Samsung anticipa iPad 2019: ecco il nuovo Tab S5E, ultra sottile e con Bixby a bordo

Samsung anticipa Apple, che a breve dovrebbe presentare i nuovi iPad 2019, svelando il suo ultimo tablet, il Tab S5E, il più sottile della società e con l’assistente Bixby integrato. Si tratta di un dispositivo con display da 10 pollici, basato su Android 9, spesso solo 5,1 millimetri.

Al di là dello spessore record, il dispositivo pesa circa 400 grammi ed è il primo tablet con Bixby 2.0 integrato, grazie al quale poter controllare gli apparecchi compatibili, come i dispositivi smart Samsung o SmartThings. Tra le nuove funzionalità software, anche quella che Samsung chiama Call & Message Continuity, che permetterà di effettuare e ricevere chiamate e messaggi su ambo i dispositivi, potendo continuare su tablet l’attività iniziata su smartphone, e viceversa.

Il nuovo Tab S5E supporterà la dock Dex, e propone uno schermo Super AMOLED e quattro altoparlanti AKG, ad un prezzo di 400 dollari. Il tablet, comunque, propone dei compromessi, sottolineati anche dalla dicitura “e”, che sta per Essential. Anche se è dotato di un corpo unibody in metallo, S5E non è un prodotto high-end come S4, che costa invece 650. Se S4 ospita, infatti, uno Snapdragon 835, questo S5E integra una CPU Snapdragon 670, non supporta S Pen di Samsung, ma gode comunque della possibilità di supporto alla tastiera esterna Samsung, che pure costerà 150 dollari.

Ad ogni modo, il tablet, che dunque si porrà in concorrenza con la linea più economica di iPad 2019, è rivolta ad un pubblico multimediale, per via del grande schermo edge to edge da 2.560 x 1.600 pixel, e ai quattro altoparlanti AKG.

Samsung promette circa 14,5 ore di autonomia, grazie alla potente batteria da 7.040 mAh, in modo da poterlo utilizzare per tutta la durata di un volo a lunga percorrenza. Naturalmente, il prezzo riferito è relativo alla variante WiFi, ma Samsung presenterà anche una versione con supporto LTE, disponibile entro la fine dell’anno. La versione WiFi sarà in vendita durante il primo trimestre di questo 2019.