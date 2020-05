Samsung Money è il concorrente di Apple Card

Come anticipato negli scorsi giorni, Samsung ha lanciato un nuovo sistema di gestione del denaro mobile-first chiamato Samsung Money, appartenente al gruppo Mastercard e dotato di vantaggi esclusivi per gli utenti di Samsung Pay. E’ questa la risposta ad Apple Card.

È stato progettato in collaborazione con la società fintech SoFi e il servizio sarà ufficialmente noto come “Samsung Money by SoFi”. Da una nota ufficiale del colosso, per bocca di Sang Ahn, Vice Presidente e GM di Samsung Pay, si apprende che l’obiettivo della multinazionale sudcoreana è «Migliorare la vita di tutti i giorni mettendo potenti strumenti nelle mani degli utenti Galaxy».

A differenza di Apple Card, Samsung Money non è una carta di credito. Al contrario, agisce in modo simile a un conto bancario. Un conto Samsung Money è assicurato FDIC fino a 1,5 milioni di dollari e i titolari dei conti beneficiano di ciò che la società chiama “sicurezza di livello difensivo” proveniente da Samsung Knox.

I titolari della carta saranno in grado di controllare il proprio saldo, mettere in pausa le spese e riavviarle, congelando o sbloccando la propria carta, e cambiare pin dall’app Samsung Pay. Come avviene per Apple Card, sulla carta di debito fisica emessa con Samsung Money non sarà visualizzato il numero della carta, la data di scadenza o il codice di sicurezza CVV. Per accedere a queste informazioni, l’utente potrà aprire l’app e trovarle nell’apposita scheda.

L’annuncio sottolinea che l’account è sicuro, e senza canoni. Inoltre, coloro che scelgono di risparmiare con Samsung Pay guadagneranno interessi superiori al tasso medio nazionale. Samsung Money by SoFi sarà disponibile per i clienti statunitensi entro la fine dell’estate e sarà esclusivo per coloro che possiedono uno smartphone Samsung Galaxy.

