Anche Samsung vuole la sua carta di credito

Cupertino ha lanciato Apple Card in USA (qui tutto quello che c’è da sapere) lo scorso anno e prima o poi arriverà anche in altre nazioni, nel frattempo altri colossi della tecnologia stanno pensando di fare lo stesso: alcune dichiarazioni rilasciate dalla multinazionale dei Galaxy lasciano intuire che anche Samsung voglia la sua carta di credito.

«Nel 2020, Samsung Pay amplierà il nostro servizio da un modo gratificante per fare acquisti e pagamenti, a un modo gratificante per gestire il denaro. Nell’ultimo anno ci siamo impegnati a sviluppare una piattaforma di gestione del denaro mobile-first. La nostra visione è di aiutare i consumatori a gestire meglio i loro soldi in modo che possano realizzare i loro sogni e obiettivi. Oggi più che mai, i servizi finanziari mobili e gli strumenti di gestione del denaro svolgeranno un ruolo ancora più importante nella nostra vita quotidiana, aprendo allo stesso tempo nuove possibilità».

Fino a pochi mesi fa gran parte delle iniziative e dei progetti delle società di tecnologia nel settore della finanza era concentrato sui pagamenti digitali. Una conseguenza dell’enorme diffusione degli smartphone e della volontà dei colossi IT di concentrare quante più funzioni possibili in un unico dispositivo, possibilmente sulla propria piattaforma e all’interno del proprio ecosistema. Ricordiamo tutti Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay e moltissimi altri sistemi ancora.

Dalla digitalizzazione totale via smartphone, Apple è stata non solo quella che ha riscosso più successo con Apple Pay ma, non a caso, anche la prima ad aver pensato alla carta di credito Apple Card. Non solo una replica della storica carta di credito con inciso sopra il logo della Mela morsicata: è perfettamente integrata con Apple Pay per chi lo usa, ma con le sembianze di una semplice carta di credito, perfetta anche per gli utenti che non configureranno mai Apple Pay sul telefono.

L'anticipazione di Samsung non deve sorprendere: è uno sviluppo logico dell'espansione dei servizi finanziari dei colossi IT, è poi è una buona idea perché l'ha già fatta Apple.

