Anche Samsung non vuole più offrire l’alimentatore di serie con i nuovi smartphone

Da settimane su vocifera che Apple avrebbe deciso di non offrire più di serie l’alimentatore USB con i futuri telefoni, inserendo nella confezione solo il cavo di ricarica. Nolte persone hanno già in casa un alimentatore e potrebbe essere superfluo inserirne uno nella confezione.

Il sito The Verge, citando a sua volta il sito sudcoreano ETNews, riferisce che anche Samsung avrebbe preso una simile decisione, permettendo di ridurre i costi e aiutare l’ambiente. Della decisione che Apple starebbe ponderando (alcuni utenti che hanno visitato il sito web hanno recentemente avuto modo di partecipare ad un sondaggio e in questo erano presenti domande per capire cosa fanno del vecchio alimentatore quando comprano un telefono nuovo) ha riferito per primo l’analista-Nostradamus Ming-Chi Kuo; a suo dire Apple eliminerebbe del tutto l’alimentatore USB da 5W o 18W per offrire a parte un alimentatore da 20W che consentirebbe eventualmente di ricarica velocemente i dispositivi compatibili.

La rimozione dell’alimentatore permetterebbe di rimpicciolire il packaging ed è indicata con un impatto significativo sull’ambiente. Non tutti sono concordi nel ritenere l’eliminazione dell’alimentatore una buona mossa: il rischio, infatti, è che gli utenti decidano di utilizzare alimentatori a basso costo, non certificati e garantiti, con potenziali problemi anche dal punto di vista della sicurezza.

Se volete avere un quadro completo sui prossimi iPhone 12 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo: ricordiamo che Apple prevede di rilasciare quattro modelli di “iPhone 12‌‌” con display OLED in autunno, tra cui un modello da 5,4 pollici, due modelli da 6,1 pollici e un modello da 6,7 ​​pollici. Tutti i dispositivi dovrebbero supportare il 5G e potrebbero sfoggiare un nuovo design che include più di un telaio metallico con bordi piatti come iPad Pro‌ o ‌‌iPhone‌‌ 4.