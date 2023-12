Samsung crea team per sviluppare display pieghevoli per Apple

Un nuovo rapporto proveniente dalla Corea del Sud afferma che Samsung Display, fornitore di Apple, ha riorganizzato il suo team dedicato ai rapporti con Apple per raggiungere la necessaria efficienza operativa nello sviluppo di pannelli pieghevoli. Probabilmente, in vista di un futuro e ipotetico iPhone pieghevole.

Secondo The Elec, Samsung desidera rafforzare le sue capacità in previsione dei primi prodotti pieghevoli di Apple integrando le competenze acquisite nella produzione di dispositivi pieghevoli Samsung dal 2019.

Secondo il rapporto, Samsung Display e LG Display stanno già lavorando su progetti per i prodotti pieghevoli di Apple, compresi pannelli con dimensioni di 20,25 pollici. Non è chiaro se le dimensioni del pannello siano legate a un prodotto specifico o a un processo di produzione dei pannelli.

Da diversi anni si sa che Apple sta lavorando sulla tecnologia dei display pieghevoli, depositando diversi brevetti correlati. Nel settembre 2020, le anticipazioni indicavano che Samsung stava fornendo campioni di display pieghevoli ad Apple per un futuro iPhone pieghevole, ma fino ad ora non ci sono state indicazioni concrete che Apple stia pianificando di utilizzare la tecnologia di Samsung.

Nel 2021 Bloomberg ha affermato che Apple aveva iniziato “lavori preliminari” su un iPhone con display pieghevole, ma che non aveva ancora deciso di lanciare un dispositivo con questa tecnologia. Lo sviluppo nel 2021 non era andato oltre il display, e Apple non aveva prototipi completi di iPhone pieghevole.

L’analista Ming-Chi Kuo inizialmente aveva ipotizzato che Apple avrebbe lanciato un iPhone pieghevole nel 2024, ma nel 2022 ha modificato la sua previsione, posticipandola a “non prima del 2025” o addirittura successivamente. Anche l’analista Ross Young specializzato in display ha suggerito che il 2025 potrebbe essere il primo momento buono in cui potremmo vedere un iPhone pieghevole.

Apple pare stia lavorando a un pieghevole da 20 pollici, ma è difficile capire come andrà a finire: soltanto l’anno scorso infatti si diceva che dubitasse di tecnologia e mercato, ma quello dei pieghevoli è un settore previsto in forte crescita che potrebbe sconvolgere le carte in tavola, e nessuno dubita che Apple prima o poi farà la sua mossa.

In realtà alcuni analisti ritengono che il primo dispositivo pieghevole Apple non sarà iPhone ma un iPad o un Mac o un ibrido dei due.