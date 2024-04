SBS veste iPhone con le cover riciclate certificate

Allo sconfinato mercato delle custodie per iPhone si aggiunge una nuova linea che spicca per il suo forte impegno ambientalista: nasce dalle mani dell’italiana SBS, tra i principali protagonisti nel campo delle cover, dei caricabatterie, degli auricolari e dei supporti per auto, che è riuscita ad ottenere la certificazione Global Recycled Standard (GRS) su cover e vetro temperato.

L’obiettivo era quello di proporre una soluzione innovativa e green a tutela dell’ambiente e a promozione della sostenibilità. Ogni giorno specie in Europa per le aziende diventa infatti sempre più forte la richiesta di contenuti riciclati e di un più generale miglioramento nelle pratiche di lavorazione nella catena di approvvigionamento.

La custodia

Così è nata HYBRID CASE, una custodia realizzata soltanto per un quinto da Poliuretano Termoplastico (TPU): un buon 60% infatti è costituito da policarbonato riciclato (PC), mentre il restante 20% è ancora TPU, ma riciclato.

Esteticamente non si discosta da altre che possiamo trovare in commercio: completamente trasparente per non intaccare troppo il design del telefono che avvolge, offre precise aperture al comparto fotocamere, alla presa USB-C e al tasto multifunzione di iPhone, con una generosa cornice che evita il contatto dello schermo con la superficie di appoggio quando si posiziona a faccia in giù.

I bordi sono morbidi per far sì che possa essere calzata facilmente, mentre il retro è rigido.

Il vetro temperato

L’altro prodotto di questa nuova linea è CLEAR GLASS, una pellicola in vetro trasparente che protegge lo schermo da urti e graffi. È costituita per il 40% da sabbia di silice, mentre il restante 60% è tutto vetro riciclato.

Dove comprare

Entrambi i prodotti sono disponibili per iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max e si possono comprare direttamente sul sito ufficiale.

La custodia HYBRID CASE costa 24,95 € mentre il vetro temperato CLEAR GLASS è in vendita per 19,99 €.

Facciamo presente che per questi e tutti gli altri prodotti SBS sono previsti il reso gratuito entro 30 giorni, la garanzia europea di 2 anni e la spedizione gratuita sopra i 20 € di spesa.

Sull’azienda

SBS ha alle spalle trent’anni di esperienza (nasce nel 1994 a Novara) nel settore, e si è recentemente rafforzata comprando Puro (2022), altra azienda nostrana specializzata nella produzione degli accessori per smartphone, tablet e computer.

Potrebbe passare in secondo piano, eppure uno dei suoi core business è l’innovazione digitale, che porta avanti da diversi anni attraverso lo sviluppo di app per iPhone e Android che mirano al miglioramento della vita e del benessere delle persone.

Riguardo SBS ricordiamo infine che a febbraio un nostro inviato alla fiera di Barcellona MWC 2024 – ha avuto l’occasione di incontrare un rappresentate dell’azienda e scoprire insieme a lui alcune delle novità dell’anno: vi abbiamo raccontato quell’esperienza in questo articolo.