Signify annuncia il nuovo Philips Hue Tap e nuove lampade

Signify annuncia il nuovo interruttore della famiglia Philips Hue Tap, insieme alla lampada Hue Go portatile e anche un sistema di illuminazione su binario completamente personalizzabile.

Il nuovo interruttore Hue Tap (foto in alto), che sarà disponibile al prezzo di 49 euro, è disponibile in bianco o nero opaco e regola le luci con un giro del quadrante. Più velocemente lo si gira, più velocemente le luci si illumineranno o si attenueranno. È dotato di quattro pulsanti che possono controllare scene in un massimo di tre stanze o zone della casa. Propone una base magnetica che permette di utilizzare la ghiera Tap come telecomando.

Accanto al nuovo Hue Tap anche una illuminazione su binario, Philips Hue Perifo, composta da guide individuali che consentono di scegliere la lunghezza del binario. Può essere fissato alla parete o al soffitto, collegato a cablaggi interni o a una presa standard ed essere equipaggiato con faretti, pendenti, barre luminose e tubi luminosi, a scelta dell’utente.

Ancora, Signify ha annunciato l’arrivo di una nuova lampada da tavolo portatile, anche da esterno, Hue Go, dal costo di 149,99 €. Propone una durata fino a 48 ore, prima di doverla ricaricare grazie alla base di ricarica. Un pulsante consente di cambiare scene di luce preimpostate per soddisfare le proprie esigenze.

Il nuovo pulsante Tap, come ricorda TheVerge, è già disponibile all’acquisto, mentre la lampada da tavolo Go non arriverà fino verso la fine dell’estate. Il prezzo dell’illuminazione su binari Perifo varierà a seconda della configurazione scelta e, anche questo, sarà annunciato dal costruttore entro la fine dell’estate.

Per tutte le notizie che ruotano attorno al mondo di Philips Hue il link da seguire è direttamente questo.

