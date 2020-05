Skoda Auto ricicla ogni scarto produttivo, azzera i rifiuti in discarica

Skoda Auto è impegnata a ottimizzare l’impronta ecologica dei propri modelli, partendo dai materiali grezzi fino alla fine del ciclo di vita dell’auto: il costruttore ha annunciato di avere raggiunto un traguardo importante in questo percorso virtuoso: dall’inizio dell’anno tutti gli scarti produttivi sono stati completamente riciclati.«Oggi siamo in grado di riciclare al 100% tutti gli scarti produttivi generati durante la produzione di un’auto» dichiara Michael Oeljeklaus, Membro del Board ŠKODA per Produzione e Logistica. «Ciò dimostra il nostro impegno verso il rafforzamento della cosiddetta economia circolare».

L’Azienda sta mantenendo un approccio eco-friendly anche nello smaltimento, nonostante i metodi convenzionali siano più economici. Per fare un esempio, numerose componenti in plastica di alta qualità sono ricavate dal riciclo di scarti. In caso di smaltimento con processi termici, l’azienda utilizza l’energia ricavata dagli inceneritori per produrre elettricità o calore.

Il produttore collabora con l’Istituto Ceco per l’Economia Circolare, con l’obiettivo dell’azzeramento di ogni forma di scarto. Per esempio, il nuovo impianto di verniciatura di Mladá Boleslav utilizza circa 210g in meno di solventi per ogni auto e richiede il 17% in meno di trasparente rispetto ai sistemi convenzionali. In aggiunta, non vengono creati liquami e il sistema di purificazione dell’aria riduce di oltre 2 kg per veicoli gli scarti di vernice. Dal 2016 Skoda Auto ha iniziato a trattare termicamente ogni forma di liquame di scarto e dall’inizio del 2020 ha cessato l’utilizzo di siti di stoccaggio esterni per i propri scarti.

Anche skoda Academy è impegnata sul versante rispetto ambientale. Per fare un esempio, il diluente utilizzato nei training tecnici può essere pulito attraverso un semplice processo di distillazione permettendone così il riutilizzo per oltre il 90%. Skoda si è data un obiettivo: entro la fine del decennio consumo di energia degli impianti di produzione di veicoli e componentistica deve essere CO2 neutrale.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità smart nella nostra sezione ViaggiareSmart.