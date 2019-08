Stranger Things 3 per iPhone e iPad è ora disponibile in App Store

Stranger Things ha conquistato i cuori di tutti i telespettatori e la terza stagione, da poco rilasciata su Netflix, ha battuto qualsiasi record di visione. A poche ore dal lancio, l’attesissima serie tv era stata vista da oltre 40 milioni di account Netflix. Adesso arriva il gioco ufficiale per iPhone e iPad, oltre che per Android. Sorpresa delle sorprese, è un titolo premium, quindi si paga una sola volta per avere accesso all’intera avventura. Ecco di che si tratta.

Stranger Things 3: Il Gioco, questo il titolo completo dell’app in App Store, è il gioco ufficiale della terza stagione della famosissima serie originale Netflix. Il giocatore seguirà lo svolgersi degli eventi familiari apprezzati nella serie, lanciandosi in interazioni con i personaggi e segreti mai visti prima. Il titolo fonde uno stile artistico tipicamente retrò con meccaniche di gioco moderne, per offrire al giocatore un divertimento innovativo ma con un tocco nostalgico, naturalmente continui riferimenti alla serie televisiva.

Questa volta ci sono alcune differenze rispetto all’originale Stranger Things: The Game. Mentre nel primo caso si trattava di un’avventura esplorativa fortemente ispirata a Zelda, Stranger Things 3 è più un gioco d’azione isometrico, quasi un picchiaduro. Non necessariamente un male.

Proprio come nella serie,sarà fondamentale il gioco di squadra, dovendo formare delle squadre di due giocatori per esplorare il mondo di Hawkins, risolvere enigmi e combattere i cattivi del Sottosopra nei panni di uno dei dodici personaggi dell’amata serie.

Fortunatamente il titolo ha natura premium, quindi non si tratta di un titolo free to play in cui dover acquistare elementi di gioco extra per poter proseguire nell’avventura.

Stranger Things 3: Il Gioco si scarica per iPhone e iPad direttamente a questo indirizzo. La versione Android si scarica sul Google Play Store cliccando qui. Costa 5,49 euro per ambo le piattaforme.