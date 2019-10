FlixTrain continua a espandersi in Europa

A un anno e mezzo dal lancio, FlixTrain si prepara a espandersi in Europa: nel 2020 i treni verdi debutteranno in Svezia e collegheranno nuove città in Germania. In Francia, nel frattempo, il governo sta conducendo test su rotte selezionate per verificare la sostenibilità economica di un’eventuale espansione anche entro i confini dell’Esagono.

Cresce così l’offerta del gruppo FlixMobility, che, dopo aver cambiato il mercato delle autolinee con il marchio FlixBus, continua a investire nella direzione di una mobilità sempre più intermodale e green.

Come accennato in apertura, i primi FlixTrain svedesi saranno operativi a partire dalla prima metà del 2020 sulle rotte Stoccolma-Malmö e Stoccolma-Göteborg «In Svezia stiamo assistendo a una domanda crescente di collegamenti ferroviari: con FlixTrain vogliamo offrire ai passeggeri svedesi un’alternativa per tutte le tasche contribuendo allo stesso tempo alla transizione verso il trasporto sostenibile attualmente in atto» ha affermato Peter Ahlgren, Managing Director di FlixBus Sweden.

Nella primavera del 2019, FlixTrain aveva già reso nota la volontà di entrare sul mercato ferroviario francese, ora in procinto di essere liberalizzato. L’autorità nazionale di regolazione, ARAFER, aveva chiesto alle parti interessate di condividere i propri piani 18 mesi prima dell’inizio delle operazioni e sta attualmente verificando su richiesta la fattibilità su alcune rotte selezionate.

Mentre FlixTrain si prepara all’internazionalizzazione della propria offerta con il lancio in Svezia, si consolida la rete già operativa in Germania. A partire dal 15 dicembre, le linee Berlino-Stoccarda e Berlino-Colonia fermeranno in sette nuove città tra cui Aquisgrana, Lipsia ed Erfurt, mentre nella primavera 2020 è previsto il lancio di un nuovo collegamento tra Stoccarda e Amburgo.

In Germania, FlixTrain opera attualmente con vetture Deutsche Bahn leggermente rinnovate. La flotta che consentirà l’espansione imminente in Germania e all’estero sarà invece una combinazione di ulteriori carrozze completamente rinnovate e treni nuovi di zecca. Per garantire l’operatività dei collegamenti, sono già state avviate le prime negoziazioni con vari fornitori. In linea con l’attenzione del Gruppo FlixMobility alla tematica ambientale, tutti i treni in circolazione saranno alimentati al 100% da energie rinnovabili.