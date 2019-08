Sony acquisisce il team di Spider-man e Ratchet & Clank

Un altro colpo da 90 per Sony che ha annunciatodi aver acquisito Insomniac Games, lo studio di sviluppo dietro la premiata serie Ratchet & Clank e, più recentemente, Spider-Man per PS4. Si tratta di un matrimonio che farà felici tutti i possessori di una console Sony.

La notizia non è del tutto sorprendente: Insomniac ha da tempo stretto relazioni importanti,con Sony, sviluppando titoli esclusivi per PlayStation, come Spyro the Dragon, Resistance, e i già citati Ratchet & Clank e Spider-Man. L’arrivo di Insomniac come sviluppatore first-party darà certamente una marcia in più al colosso, soprattutto nell’eterna battaglia contro il rivale Microsoft. Nel recente passato Insomniac ha collaborato anche con altre aziende, in particolare sviluppando Sunset Overdrive (una delle prime esclusive su Xbox One) e Stormland, un titolo VR open-world per Oculus.

Insomniac Games è uno degli studi di sviluppo più acclamati del settore e l’eredità di storytelling e gameplay senza pari non potrà che beneficiare a Sony. Così ha anche commentato Shawn Layden, presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios.

L’aggiunta di Insomniac Games a SIE WWS ribadisce il costante impegno della società nello sviluppo di esperienze di gioco di livello mondiale, che Sony tende ad avere in esclusiva sulle sue piattaforme.

Detto questo, non rimane che attendere un grosso annuncio di Insomniac, anche se con l’enorme successo di Spider-Man dello scorso anno, è possibile che lo sviluppatore si cimenterà su un sequel, ovviamente in esclusiva su PlayStation.