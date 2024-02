Sony PS5, l’ultima beta migliora DualSense e condivisione schermo

Sony ha iniziato a testare un nuovo aggiornamento beta per PS5 che migliorerà gli altoparlanti e il microfono del controller DualSense, oltre ad aggiungere puntatori e reazioni emoji alla funzione di condivisione dello schermo.

L’aggiornamento è disponibile oggi per i tester che hanno ricevuto l’invito tramite email e include anche la possibilità di ridurre la luminosità del LED di alimentazione di PS5. Il firmware, sia per il controller DualSense, che per il controller wireless DualSense Edge, è stato aggiornato con questa versione beta di PS5 per migliorare il volume degli altoparlanti che riproducono i suoni del gioco e la chat vocale.

Sony sta anche migliorando le capacità del microfono di entrambi i controller DualSense per gestire meglio il rumore. “La qualità dell’input del microfono su questi controller è stata migliorata, grazie a un nuovo modello di apprendimento automatico basato su AI” afferma Hideaki Nishino, vicepresidente senior per l’esperienza di piattaforma Sony Interactive Entertainment:

I rumori di fondo causati dalla pressione dei pulsanti e dall’audio di gioco vengono soppressi, garantendo un’esperienza di chat vocale migliore

Migliora la condivisione schermo

Chi utilizza la funzione di condivisione dello schermo su PS5, invece, noterà altri miglioramenti. Ad esempio, gli amici potranno utilizzare puntatori e reazioni emoji per interagire con il gameplay:

Gli spettatori possono muovere un puntatore, inviare un segnale o disegnare una linea sullo schermo condiviso, consentendo loro di evidenziare determinati oggetti o aree per guidare il giocatore ospite in modo più preciso

Questo sembra essere un ottimo aggiornamento per aiutare gli amici a completare un livello, sconfiggere un boss o risolvere un rompicapo impegnativo. Gli spettatori possono anche inviare reazioni emoji all’host della condivisione dello schermo, ma naturalmente è possibile disattivare i puntatori e le emoji se dovessero diventare una distrazione.

L’ultima aggiunta in questo aggiornamento beta di PS5 è la possibilità di controllare la luminosità dell’indicatore di alimentazione della PS5. Ci sono tre opzioni tra cui scegliere: ridotto, medio e luminoso (predefinito). Purtroppo non è possibile disattivare completamente il LED.

Sony sta rendendo disponibile questa versione beta a un gruppo selezionato di tester negli Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia già in queste ore. Gli aggiornamenti beta di solito vengono distribuiti a tutti i possessori di PS5 dopo alcuni mesi.

Per tutte le notizie che riguardano il mondo dei videogiochi il link da seguire è direttamente questo.