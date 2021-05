Spotify porta trascrizione podcast e migliora l’accessibilità

Spotify ha annunciato che sta lanciando alcune grandi modifiche di accessibilità sulla sua piattaforma: l’aggiornamento, insieme alla trascrizione dei podcast, arriverà nelle prossime settimane. A dichiararlo è la stessa società in un post sul blog ufficiale. Secondo quanto si legge:

Spotify fa parte della vita di oltre 356 milioni di persone in tutto il mondo e sappiamo che molti dei nostri utenti hanno esigenze di accesso diverse. Apportiamo continuamente miglioramenti all’accessibilità dell’esperienza per aiutare molti dei nostri utenti a godersi più facilmente le canzoni e i podcast che amano. Quindi oggi presentiamo tre aggiornamenti a Spotify su iOS e Android

Riassumendo, queste novità di Spotify dedicate alla accessibilità, riguardano pulsanti con funzionalità di leggibilità migliorate, opzioni per il ridimensionamento del testo e una beta per le trascrizioni dei podcast.

Le modifiche porteranno nuovi pulsanti con diversi colori, formattazione del testo e dimensioni che renderanno più facile per gli utenti ipovedenti «Individuare e impegnarsi in queste azioni quando utilizzano Spotify sui loro telefoni».

L’azienda sta anche introducendo una dimensione del testo più grande disponibile nelle Impostazioni di iOS che consentirà agli utenti di aumentare la dimensione del carattere dell’app. Il cambiamento finale e probabilmente più grande sono le trascrizioni dei podcast:

Nelle prossime settimane introdurremo anche trascrizioni di podcast generate automaticamente. Questa è una beta limitata per alcuni podcast Spotify Original ed Exclusive su iOS e Android. La nuova funzionalità genererà automaticamente le trascrizioni per questi spettacoli, consentendo agli utenti di leggere il testo dei podcast specifici sui loro telefoni con o senza audio. Gli utenti potranno anche scorrere rapidamente e navigare attraverso episodi specifici e fare clic su qualsiasi paragrafo scritto per iniziare ad ascoltare da quel punto.